Mục đích đằng sau quyết định sáp nhập SpaceX và xAI của Elon Musk là gì?

Elon Musk sáp nhập SpaceX và xAI để tạo nên công ty tư nhân lớn nhất thế giới, được định giá 1,25 nghìn tỷ USD (Ảnh minh họa: AI).

Theo thông tin do The Information công bố và được chính Elon Musk xác nhận, thương vụ được thực hiện theo hình thức SpaceX mua lại xAI.

“Đây không chỉ là chương tiếp theo, mà là cuốn sách tiếp theo trong sứ mệnh của SpaceX và xAI”, Musk tuyên bố trên trang web chính thức của SpaceX.

Theo ước tính của các nhà phân tích, SpaceX hiện được định giá khoảng 800 tỷ USD, trong khi xAI đạt mức định giá khoảng 230 tỷ USD. Sau sáp nhập, công ty hợp nhất được định giá khoảng 1,25 nghìn tỷ USD, trở thành doanh nghiệp tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh SpaceX đang chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng. Việc hợp nhất với xAI được cho là sẽ giúp SpaceX mở rộng câu chuyện tăng trưởng, đồng thời tạo thêm nguồn lực tài chính cho xAI trong cuộc cạnh tranh phát triển trí tuệ nhân tạo với các đối thủ như OpenAI hay Google.

Do cả SpaceX và xAI đều là công ty tư nhân, trong đó Elon Musk nắm giữ cổ phần chi phối, thương vụ sáp nhập có thể được thực hiện nhanh chóng mà không chịu các ràng buộc phức tạp như với doanh nghiệp đại chúng.

xAI sẽ sử dụng các trung tâm dữ liệu trong không gian

Elon Musk muốn phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo để tạo nên một hệ thống máy chủ mạnh mẽ đáp ứng các tác vụ AI ngay trên không gian (Ảnh minh họa: AI).

Trước khi đưa ra quyết định sáp nhập SpaceX và xAI, công ty SpaceX đã gửi hồ sơ đề xuất lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), xin cấp phép để phóng lên quỹ đạo Trái Đất 1 triệu vệ tinh, với mục đích xây dựng một hệ thống trung tâm dữ liệu trong không gian.

Các vệ tinh này sẽ hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời, bay ở độ cao từ 500 đến 2.000km, liên kết với nhau thông qua kết nối laser để tăng tốc độ xử lý và truyền dữ liệu, đồng thời tận dụng hạ tầng Starlink hiện có để kết nối Internet từ không gian và trao đổi dữ liệu với mặt đất.

Dự án này sẽ giúp xAI có một trung tâm dữ liệu mạnh mẽ trong không gian để phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo, không còn phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu đặt trên mặt đất.

“Những tiến bộ hiện tại của AI phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu trên mặt đất quy mô lớn, đòi hỏi điện năng và hệ thống làm mát khổng lồ. Giải pháp logic duy nhất đó là di chuyển những trung tâm dữ liệu tiêu tốn nhiều tài nguyên này đến một địa điểm có nguồn năng lượng vô tận và không gian rộng lớn”, Elon Musk tuyên bố.

Musk đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu trên không gian trong vòng 2 đến 3 năm tới, nơi có thể tận dụng nguồn năng lượng Mặt Trời dồi dào và không cần phải sử dụng hệ thống làm mát, vốn cần đến một lượng nước khổng lồ.

Các ông lớn công nghệ đang đổ ra hàng tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến AI nhằm giành ưu thế trên cuộc đua rất gay cấn này. Microsoft vào tuần trước thông báo đã chi ra 37,5 tỷ USD trong quý cuối của năm 2025 cho các trung tâm dữ liệu đáp ứng xử lý tác vụ AI. Meta cũng chi ra 22,14 tỷ USD cho mục đích tương tự.

Thương vụ sáp nhập để “thổi giá” SpaceX?

Vào tháng 12 năm ngoái, Elon Musk thông báo về kế hoạch chào bán cổ phiếu của SpaceX ra công chúng. Công ty được thành lập năm 2002 này được dự đoán sẽ đạt giá trị 1,5 nghìn tỷ USD sau khi được lên sàn. Nhưng đó là trước khi có thông tin SpaceX sáp nhập với xAI.

Các nhà phân tích thị trường cho biết hiện cả SpaceX lẫn xAI đều không quá gặp khó khăn trong việc huy động tiền từ các nhà đầu tư, khi cả 2 công ty đều đang thực hiện những dự án nhiều hứa hẹn.

Nhưng việc Elon Musk sáp nhập 2 công ty tư nhân này trước thời điểm lên sàn sẽ giúp tăng định giá của công ty, từ đó giúp tăng giá chào bán cổ phiếu của SpaceX cũng như thu hút được nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu hơn.

Hiện Elon Musk là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 676 tỷ USD. Nhiều chuyên gia dự đoán khối tài sản này sẽ tăng mạnh, tiệm cận 1 nghìn tỷ USD, sau khi SpaceX chính thức được lên sàn.