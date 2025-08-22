Đứt dây cáp cầu đang xây ở Trung Quốc: 7 người chết, 9 người mất tích

Hiện trường vụ đứt dây cáp cầu đang xây trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải (Ảnh: Dimsum Daily).

Theo các nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra tại một cây cầu đang được xây dựng trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải thuộc đoạn Thanh Hải vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/8.

Báo People's Daily cập nhật thông tin cho hay, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích trong vụ tai nạn.

Các báo cáo địa phương cho biết nhiều công nhân đang làm việc trên cầu khi sự cố cáp xảy ra.

Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Thanh Hải đã xác nhận vụ việc và cho biết các hoạt động cứu hộ đang được tích cực triển khai.

Các sự cố tai nạn về cáp treo cầu đã xảy ra nhiều ở Trung Quốc. Mới đây nhất, hôm 6/8, một vụ tai nạn đứt cáp cầu treo xảy ra tại khu tự trị Tân Cương khiến 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương.