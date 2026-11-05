Phó Thủ hiến bang Bavaria Hubert Aiwanger (Ảnh: Reuters).

Thi thể của ông được phát hiện trong phòng khách sạn vào tối 4/11. “Cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết và những tình tiết liên quan, đồng thời loại trừ khả năng có sự can thiệp của bên thứ 3”, cảnh sát và công tố viên Berlin cho biết trong một tuyên bố. Họ không cung cấp thêm chi tiết.

“Cái chết đột ngột của Hubert Aiwanger là một thảm kịch. Tất cả chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng”, Thủ hiến Bavaria Markus Soeder cho biết trong tuyên bố được đăng trên trang web của chính quyền bang.

Ông Aiwanger, 55 tuổi, đồng thời là lãnh đạo cơ quan kinh tế Bavaria và lãnh đạo đảng Cử tri Tự do, đã có mặt tại Berlin để dự lễ khai trương văn phòng đảng ở thủ đô Đức, nhưng không thể tham dự sự kiện sau khi cảm thấy không khỏe, báo Bild đưa tin.

Đảng của ông Aiwanger là đối tác cấp dưới trong chính quyền bang Bavaria do đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Thủ hiến Soeder lãnh đạo.

Ông đứng đầu chi nhánh đảng Cử tri Tự do tại Bavaria từ năm 2006. Dưới sự lãnh đạo của ông, đảng lần đầu tham gia chính quyền bang vào năm 2018, nhưng chưa bao giờ giành đủ số ghế để có đại diện tại Quốc hội liên bang Đức.

Ông có hai người con. Ông chưa kết hôn nhưng sống cùng người bạn đời Tanja Schweiger, một quan chức thuộc đảng Cử tri Tự do.