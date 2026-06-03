Trung Quốc mở khách sạn đầu tiên phục vụ hoàn toàn bằng robot

Một robot hình người của Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Tân Hoa Xã đưa tin, đảo nhân tạo phía tây của Siêu dự án Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) chuẩn bị chào đón một khách sạn được vận hành hoàn toàn bằng robot. Đây sẽ là "khách sạn phục vụ bằng robot đầu tiên trên thế giới".

Công ty Phát triển Ngành Du lịch Văn hóa Thâm Quyến và Công ty Pudu Robotics đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm chung tay xây dựng một khách sạn thông minh với các dịch vụ robot toàn quy trình. Khách sạn sẽ sử dụng robot cho tất cả mọi việc, từ chào đón khách, giao bữa ăn cho đến dọn dẹp và bảo an, đánh dấu sự khởi động chính thức của dự án trên hòn đảo nhân tạo.

Các robot này được phát triển bởi Pudu Robotics, một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến. Từ khâu đón tiếp khách, dẫn đường mang hành lý cho đến dịch vụ phòng, giao đồ ăn, dọn dẹp vệ sinh, tuần tra an ninh và tương tác trò chuyện, khách sạn này sẽ sở hữu một hệ sinh thái dịch vụ robot toàn quy trình.

Lễ ký kết cho dự án "khách sạn phục vụ bằng robot đầu tiên trên thế giới" đã được tổ chức cuối tuần trước.

Tại buổi lễ, một loạt robot của Pudu với các thiết kế khác nhau đã trình diễn khả năng vận hành phối hợp trong nhiều tác vụ, bao gồm đón khách, giao nhu yếu phẩm và đồ ăn, thu dọn bát đĩa bẩn, dọn dẹp các khu vực công cộng và cung cấp các dịch vụ tương tác.

"Mô hình này đồng nghĩa với việc các robot Pudu sẽ tham gia sâu vào từng bộ phận trong hoạt động vận hành của khách sạn, hoàn toàn không có khoảng trống dịch vụ và không có sự can thiệp của con người", ông Guo Cong, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) của Pudu Robotics cho biết.

Ông nói thêm rằng hệ thống này sẽ bao phủ toàn bộ trải nghiệm của khách hàng, từ khâu tiếp đón nhận phòng, giao hàng tận phòng cho đến dọn dẹp khu vực công cộng và các dịch vụ ăn uống thông minh, tạo nên một chu trình dịch vụ robot khép kín.

Theo kế hoạch, khách sạn sẽ bao gồm 44 phòng lưu trú cao cấp, cùng với một nhà hàng, phòng tập gym và các khu vực chức năng khác. Tất cả các không gian dự kiến sẽ hỗ trợ một hệ thống dịch vụ thông minh khép kín tích hợp các khâu nhận phòng, ăn uống, quản gia, tương tác và dọn dẹp.

Theo ông Xiao Han, trưởng bộ phận du lịch thông minh tại Công ty Phát triển Ngành Du lịch Văn hóa Thâm Quyến, dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bao gồm xây dựng kịch bản, triển khai thiết bị, tích hợp hệ thống và tối ưu hóa vận hành.

Ông Xiao nói thêm, dự án sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực dịch vụ của robot và mở rộng các trải nghiệm công nghệ cá nhân hóa, mang tính nhập vai. Hệ thống thông minh này cũng sẽ được tích hợp với hệ sinh thái du lịch rộng lớn hơn của đảo nhân tạo phía tây, cho phép hình thành một chuỗi dịch vụ kỹ thuật số toàn diện bao gồm từ lúc khách đến, tham quan, lưu trú cho đến tiêu dùng.

Khách sạn dự kiến bắt đầu đón những vị khách đầu tiên vào đầu năm tới.