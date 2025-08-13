Du thuyền Nhật Bản nghi bị chìm sau va chạm tàu hàng

Tàu chở hàng va chạm với du thuyền (Ảnh: Kyodo News).

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Oita, du thuyền đã biến mất khỏi tầm mắt sau va chạm và được cho là đã chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc, biển lặng nhưng tầm nhìn kém.

Vụ việc được thuyền trưởng tàu hàng báo cáo vào khoảng 8h15 ngày 13/8 theo giờ địa phương.

Thuyền trưởng tàu hàng cho hay có vẻ trên du thuyền có nhiều người, trong khi tàu hàng có 5 thuyền viên và không ai bị thương. Giới chức nghi ngờ một số người trên du thuyền đã bị hất xuống biển.

Đến khoảng 10h, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã được cứu từ vùng biển xung quanh và đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.

Lực lượng bảo vệ bờ biển tiếp tục tìm kiếm một số người khác được cho là có mặt trên du thuyền.

Giới chức trách cũng đang điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ va chạm.