Du lịch trải nghiệm quân sự Nga hút khách vùng Vịnh

Một du khách cầm thử súng phóng lựu tại một triển lãm quân sự Nga (Ảnh: Washington Post).

Nga thu hút du khách vùng Vịnh bằng chính sách thị thực thuận lợi, kho tàng văn hóa phong phú và thậm chí cả những tour “trải nghiệm quân sự” kịch tính.

Trong bối cảnh khách du lịch phương Tây sụt giảm, Moscow đã đơn giản hóa thủ tục xin thị thực trực tuyến cho nhiều nước, đồng thời tài trợ các chuyến đi cho những người có ảnh hưởng trên TikTok và Instagram bằng tiếng Ả rập.

Chiến lược này đã phát huy tác dụng, khi công dân vùng Vịnh trở thành thị trường mục tiêu ngày càng quan trọng đối với các điểm đến du lịch của Nga, trong bối cảnh khu vực này đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga, lượng khách đến từ vùng Vịnh đã tăng hơn gấp 4 lần trong giai đoạn 2019-2024. Riêng số lượng khách Ả rập Xê út tới Nga đã tăng gấp 6 lần từ 2023 đến 2024.

Du lịch đang trở thành một trụ cột trong nỗ lực thắt chặt quan hệ ngoại giao Nga - Ả rập Xê út, khi 2 bên gần đạt được thỏa thuận miễn thị thực.

Hãng hàng không giá rẻ Flynas của Ả rập Xê út đã khai trương đường bay trực tiếp Riyadh - Moscow 3 chuyến/tuần từ tháng 8, trong khi hãng quốc gia Ả rập Xê út dự kiến mở đường bay tới thủ đô Nga vào mùa thu.

Khách tham quan chụp ảnh với thiết bị quân sự tại một triển lãm của Nga (Ảnh minh họa: Washington Post).

Tại UAE, hãng hàng không giá rẻ Air Arabia cũng công bố kế hoạch khai thác tuyến Abu Dhabi - Yekaterinburg theo mùa từ tháng 10.

Theo truyền thống, các điểm đến hàng đầu của du khách vùng Vịnh vẫn là Trung Đông, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp đến là Tây Âu để tránh nắng nóng mùa hè. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người lựa chọn Nga nhờ chi phí thấp hơn, trải nghiệm mới mẻ và hiệu ứng lan tỏa từ mạng xã hội với những video quảng bá du lịch Nga.

“Giá cả và chiến dịch quảng bá khiến tôi quyết định đi”, Aqeel al-Dejani, 27 tuổi, công dân Ả rập Xê út, cho biết. Anh đã dành 10 ngày ở Moscow và St. Petersburg vào tháng 6, đặc biệt ấn tượng với kiến trúc và lịch sử ở đây.

Trang web đặt phòng khách sạn Ostrovok cho biết nhu cầu từ khách Trung Đông đã tăng khoảng 1/3 trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ 2024. Theo Giám đốc điều hành Daria Kochetkova, trung bình, họ chi tiêu nhiều hơn khách châu Âu khoảng 30% mỗi đêm, với gần 80% đặt khách sạn 4 hoặc 5 sao.

Một số du khách thậm chí còn tới Nga vào mùa đông để có trải nghiệm mới lạ.

“Chúng tôi sốc vì thời tiết”, Hasan al-Qattan, 28 tuổi, bác sĩ Ả rập Xê út, kể lại chuyến đi tháng 2. Việc mặc nhiều lớp quần áo trong cái lạnh -10°C trở thành “một phần của trải nghiệm”.

Bị thu hút bởi những video trên mạng xã hội về việc mặc quân phục Nga, Qattan đã đặt một “tour quân sự” và coi đó là điểm nhấn chuyến đi.

“Chúng tôi chọn tour trải nghiệm quân sự, được lái xe tăng, tham gia huấn luyện quân sự nhẹ, bắn súng Kalashnikov và súng chống tăng RPG. Rất kịch tính và hào hứng”, anh nói.

Dù khách vùng Vịnh cho biết họ cảm thấy an toàn nhờ sự hiện diện dày đặc của cảnh sát tại các điểm du lịch. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã buộc du khách phải thay đổi một số việc. Thẻ Visa và Mastercard không còn sử dụng được ở Nga, buộc du khách phải mang nhiều tiền mặt và chi tiêu dè dặt. Ngoài ra, do Moscow gây nhiễu tín hiệu GPS để ngăn máy bay không người lái, các ứng dụng như Google Maps hay Uber không thể hoạt động ở trung tâm thủ đô. “Bạn phải phụ thuộc vào taxi ngay cả khi quãng đường không xa”, một du khách chia sẻ.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng các thương hiệu toàn cầu không khiến Qattan và bạn bè bận tâm. Họ chủ yếu muốn mua quà lưu niệm truyền thống và khen ngợi sự phong phú của đồ ăn cũng như các loại sôcôla.