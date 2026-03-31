Đồng minh muốn Ukraine hạn chế tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Hỏa hoạn tại một cơ sở lọc dầu của Nga sau một vụ tập kích của Ukraine (Ảnh: Moscow Times).

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30/3 nói rằng Ukraine sẵn sàng hành động tương xứng nếu Nga ngừng tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Kiev cũng để ngỏ khả năng về một lệnh ngừng bắn vào dịp Lễ Phục sinh.

Ông Zelensky cho biết: "Gần đây, sau cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng như vậy, chúng tôi thực sự đã nhận được tín hiệu từ một số đối tác về cách giảm bớt các phản ứng của chúng tôi trong lĩnh vực dầu mỏ và lĩnh vực năng lượng của Nga".

Theo một nguồn tin am hiểu tình hình, giới chức Mỹ đã chuyển thông điệp này tới các đối tác Ukraine như một phần của các cuộc hội đàm thường kỳ. Nguồn tin nói thêm rằng những "tín hiệu" ban đầu dường như đến từ phía Moscow.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận.

Cuộc xung đột kéo dài một tháng qua giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu, khí đốt và các sản phẩm tinh chế toàn cầu, khiến giá cả tăng vọt. Đây là đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng tồi tệ nhất lịch sử.

Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vốn đã khiến nước này phải chật vật tìm kiếm nguồn cung.

Vừa trở về sau chuyến thăm Trung Đông kéo dài 4 ngày, ông Zelensky cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia trong khu vực để cung cấp hỗ trợ năng lượng cho Ukraine.

Vào cuối tuần qua, trong chuyến công du Trung Đông, ông Zelensky cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận về việc cung cấp dầu diesel cho Ukraine trong vòng một năm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Dầu diesel đóng vai trò sống còn đối với hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine và lĩnh vực nông nghiệp vốn là nền tảng của nền kinh tế đất nước.

Trong chuyến thăm này, Ukraine đã ký các thỏa thuận hợp tác khung với Ả rập Xê út và Qatar, đồng thời cho biết một thỏa thuận khác với Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đang được triển khai.

Trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Đông, ông Zelensky cho biết ông đã đề cập đến chủ đề cung cấp tên lửa phòng không, nhưng không cho biết liệu có đạt được thỏa thuận nào hay không. Ông chia sẻ, do cuộc chiến tại Iran, các đối tác quốc tế của Ukraine đang "ưu tiên" gửi các hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của họ đến Trung Đông, và đôi khi Ukraine đang bị “lãng quên”.

Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ, theo các thỏa thuận mới, Ukraine sẽ cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng, bao gồm cả các hệ thống có thể giúp khai thông eo biển Hormuz cho các quốc gia Vùng Vịnh.

"Tất cả các thỏa thuận sẽ được chính thức hóa về mặt pháp lý đều vô cùng quan trọng đối với đất nước chúng tôi. Ukraine chưa từng có những thỏa thuận như vậy với khu vực này trước đây”, ông nói.

Ukraine cũng sẽ cung cấp các xuồng không người lái như một phần trong kế hoạch bảo vệ hành lang vận tải tại vịnh Ba Tư.

Ông Zelensky coi kinh nghiệm của Ukraine trong việc duy trì mở cửa các tuyến hàng hải ở Biển Đen là một thành phần trong các thỏa thuận với Vùng Vịnh.

"Kinh nghiệm khai thông các tuyến thương mại trên biển với sự trợ giúp của các xuồng không người lái cùng những phương tiện khác liệu có thể giúp khai thông eo biển Hormuz hay không? Họ biết rằng họ có thể tin tưởng vào chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này, và chúng tôi đã thảo luận chi tiết về việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành hành lang Biển Đen cũng như cách thức hoạt động của nó”, ông cho hay.