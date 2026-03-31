Ukraine báo động Nga giăng bẫy hỏa lực làm rối loạn phòng không

Chiếc Shahed gắn tên lửa giả (Ảnh: EP).

Lực lượng Nga đã bắt đầu gắn các tên lửa R-60 giả lên các UAV kiểu Shahed. Mục tiêu là gây tâm lý đe dọa đối với Không quân Ukraine và thu hút sự chú ý của các đơn vị đánh chặn đối thủ, theo cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Bezkrestnov.

"Ukraine biết cách đối phó với những thứ như vậy. Nhưng chúng ta có nhiều đơn vị đánh chặn thuộc các lực lượng và cơ quan khác nhau, và tất nhiên ai cũng sẽ cố tiêu diệt một mục tiêu quan trọng như vậy bất kể chi phí nguồn lực. Đó chính xác là điều đối phương đang tính toán", ông Bezkrestnov viết.

Trong các cuộc không chiến những năm qua, Nga thường áp dụng chiến thuật tấn công UAV bầy đàn làm quá tải phòng không đối phương, nhằm tạo điều kiện cho những vũ khí có giá trị hơn xuyên qua lá chắn thép, tập kích mục tiêu.

Việc sử dụng UAV mồi nhử để gây nhiễu hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Ukraine đã trở thành một chiến thuật thường xuyên trong các cuộc tấn công của Nga.

Khi đối mặt với một bầy đàn UAV đang lao tới, Kiev thường buộc phải lựa chọn và ưu tiên mục tiêu do có số lượng vũ khí đánh chặn giới hạn. Điều này khiến việc nhận diện và đánh giá các mối đe dọa đang tiếp cận trở thành một phần then chốt của hoạt động phòng thủ.

Việc Nga gắn tên lửa R-60 giả lên UAV khiến Ukraine cho rằng đó là vũ khí quan trọng và nguy hiểm và phía Kiev sẽ dồn nguồn lực để hạ vũ khí, gây ra lãng phí nguồn lực và tạo khe hở cho tên lửa và UAV khác lao xuống mục tiêu.

Lần đầu tiên, Ukraine ghi nhận việc Nga sử dụng tên lửa R-60 trên các UAV tấn công kiểu Shahed là vào đầu tháng 12/2025. Kể từ đó, loại tên lửa này đã nhiều lần được tìm thấy trong xác các UAV bị bắn hạ, bao gồm cả những chiếc được trang bị động cơ phản lực.

Tên lửa, cùng với bệ phóng APU-60-1MD, được gắn trên một giá đỡ đặc biệt ở phần phía trước, phía trên thân UAV. Điều này cho phép UAV không chỉ thực hiện nhiệm vụ tấn công mà còn có thể tạo ra mối đe dọa đối với máy bay có nhiệm vụ bắn hạ nó.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, các UAV này được trang bị 2 camera, một ở mũi và một phía sau bệ phóng. Việc truyền video và lệnh điều khiển được thực hiện thông qua modem gắn trên thân UAV.

Bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường và quán tính vẫn tương tự các mẫu UAV khác. Để dẫn đường vệ tinh, UAV sử dụng mô-đun chống gây nhiễu 12 kênh mang tên Kometa, cho phép hoạt động ngay cả khi Ukraine triển khai các biện pháp tác chiến điện tử mạnh.

Phương thức sử dụng tên lửa R-60 có khả năng là truyền hình ảnh từ camera của UAV về cho người điều khiển thông qua modem mesh. Khi phát hiện máy bay hoặc trực thăng Ukraine, người điều khiển sẽ ra lệnh phóng tên lửa. Điều đó khiến việc Nga gắn R-60 thật lên UAV biến nó trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần. Đó là lý do, Ukraine thường dồn lực loại bỏ các mối đe dọa này trước.

Theo ông Bezkrestnov, Ukraine hiện nay cần phát triển phương thức để nhận diện các UAV Shahed mang tên lửa giả.

Trước đó, có thông tin cho rằng Nga tiếp tục cải tiến năng lực UAV. Ví dụ, ông Bezkrestnov gần đây cho biết lực lượng Nga hiện có thể thả tới 8 quả đạn mỗi ngày từ một UAV tấn công Shahed, với thuốc nổ được gắn dưới cánh.