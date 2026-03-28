Mỹ phản bác tin đề nghị Ukraine từ bỏ Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh

Lính Ukraine ở Donbass (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters được phát sóng đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Mỹ đưa ra điều kiện về việc Kiev phải nhượng lại toàn bộ lãnh thổ tranh chấp ở Donbass cho Nga để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ đang đề xuất các đảm bảo an ninh cho Ukraine để đổi lấy việc Kiev rút quân khỏi các khu vực ở Donbass, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên khi đang ở Paris tham dự hội nghị G7 hôm 27/3, Ngoại trưởng Rubio đã thẳng thừng phủ nhận thông tin trên, khẳng định tuyên bố của Tổng thống Zelensky là "lời nói dối".

"Đó là lời nói dối. Tôi đã thấy ông ấy nói điều đó và thật không may là ông ấy lại nói như vậy, bởi vì ông ấy biết điều đó không đúng sự thật", Ngoại trưởng Rubio tuyên bố khi được đề nghị bình luận về cuộc phỏng vấn của Tổng thống Zelensky.

“Các đảm bảo an ninh sẽ không có hiệu lực cho đến khi chiến tranh kết thúc, bởi vì nếu không, ông ấy sẽ tự mình tham gia vào cuộc chiến”, ông Rubio nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Rubio, các nhà đàm phán của Mỹ chỉ đơn thuần truyền đạt lập trường của Moscow cho Kiev, đồng thời nói thêm rằng việc đưa ra bất kỳ quyết định nào tùy thuộc vào lãnh đạo Ukraine.

Ông cho biết Washington chỉ đang tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải và “cố gắng tìm hiểu xem cả hai bên muốn gì và xem liệu chúng ta có thể tìm được điểm chung hay không”.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo Washington sẵn sàng chuyển hướng một số viện trợ quân sự từ Ukraine sang hướng khác trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran chưa kết thúc. Tuy nhiên, ông Rubio xác nhận cho đến nay, chưa có quyết định nào được đưa ra.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo việc rút quân khỏi Donbass sẽ đe dọa an ninh của Ukraine khi buộc Kiev phải từ bỏ các vị trí phòng thủ mạnh, có khả năng gây nguy hiểm cho cả Ukraine và toàn châu Âu.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực lên Ukraine, khi Washington tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine để tập trung vào cuộc chiến với Iran.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đã bị đình trệ, khi Washington chuyển trọng tâm sang Trung Đông.

Mỹ, Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán 3 bên nhưng không đạt được bước đột phá nào. Vòng đàm phán thứ 4 dự kiến ​​diễn ra trong tháng này đã bị hoãn lại do cuộc xung đột Iran.

Vị trí vùng Donetsk và Lugansk (Donbass) trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Vấn đề lãnh thổ, bao gồm vùng Donbass, là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay.

Nga nhiều lần yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi vùng Donbass ở miền Đông, gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào - một yêu cầu mà Kiev đã nhiều lần bác bỏ. Ukraine khẳng định việc đóng băng các vị trí tiền tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.