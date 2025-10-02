Động đất hôm 30/9 xóa sổ ngôi làng ở Philippines

Nhà sập ở Bogo, tỉnh Cebu do động đất (Ảnh: AFP).

Tính đến 9h sáng 2/10, ít nhất 72 người được xác nhận đã thiệt mạng do một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất ở quốc gia này những năm gần đây, trong khi hàng trăm người khác bị thương hoặc mất tích.

Sau thảm kịch, thành phố Bogo, nơi chiếm gần một nửa số ca tử vong, đã trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trận động đất xảy ra ngay sau 23h ngày 30/9 đã khiến nhiều tòa nhà, nhà thờ và nhà dân đổ sập, buộc người dân phải ngủ trong các nơi trú ẩn tạm bợ hoặc dưới những tấm bạt, trong khi dư chấn tiếp tục xảy ra.

Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro đã tiến hành kiểm tra thực địa bằng máy bay và mô tả thiệt hại đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác tại địa phương là "thảm khốc".

Nguồn cung cấp điện hiện bị gián đoạn trong nhiều khu vực do 27 nhà máy điện phải ngừng hoạt động. Hệ thống liên lạc bị cắt đứt ở một số thành phố, khiến hoạt động phối hợp cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã đến thành phố Bogo ngày 2/10 để thị sát thiệt hại và gặp gỡ các quan chức địa phương cùng những người sống sót. Chính phủ sau đó đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn khu vực phía bắc Cebu, cho phép nhanh chóng giải ngân quỹ khẩn cấp và áp đặt kiểm soát giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Trận động đất khiến ít nhất 72 người chết, gần 300 người bị thương (Ảnh: AFP).

Tại ngôi làng miền núi Binabag, một gia đình mất 10 người thân khi một vụ sạt lở bất ngờ vùi lấp những ngôi nhà gỗ của họ dưới chân đồi. Nạn nhân nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi đang ngủ trong nôi, khi đất đá và bùn ào ạt đổ xuống mái nhà.

Những người sống sót vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, kêu gọi chính phủ giúp họ tái thiết cuộc sống.

“Thưa Tổng thống, chúng tôi không muốn quay lại nơi nguy hiểm đó nữa. Nhưng chúng tôi không còn tiền”, cư dân Esperidion Lambojon ở Binabag nói trong một thông điệp gửi tới ông Marcos khi đứng trước những cỗ quan tài của người thân.

“Chúng tôi cần những ngôi nhà mới vì trận động đất đã xóa sổ cả ngôi làng của chúng tôi”, ông nói thêm.

Tại Bệnh viện tỉnh Cebu ở Bogo, bệnh nhân đang được điều trị trong những lều dựng tạm ngoài bãi đỗ xe sau khi một phần tòa nhà chính bị đánh giá là không an toàn về kết cấu.

Tính đến ngày 1/10, những bệnh nhân cần phẫu thuật phức tạp đã được chuyển tới các bệnh viện lớn hơn ở những thành phố lân cận.

Ông Marcos cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hỗ trợ các cộng đồng địa phương.

Chính quyền địa phương tỉnh Cebu cảnh báo, dư chấn từ trận động đất có thể kéo dài trong nhiều ngày và nhiều tuần nên người dân ở khu vực bị ảnh hưởng phải thận trọng khi trở về nhà.