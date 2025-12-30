Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Đức Hoàng).

Sáng 30/12, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Đảng, bộ, ban, ngành, gồm Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà.

Theo các báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được thành tựu lớn, góp phần tăng cường chiều sâu và hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, xây dựng nền tảng xã hội thuận lợi, tích cực cho quan hệ của Việt Nam với các nước. Đối ngoại nhân dân ngày càng gắn kết với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, phục vụ thiết thực các mục tiêu chung của đối ngoại trong năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, đối ngoại nhân dân đã có những thành tựu to lớn và đóng góp cho tiến trình cách mạng của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo Thường trực Ban Bí thư, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lần đầu tiên Đảng đã chính thức đưa vào văn kiện Đại hội chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Điều này đã đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của nền ngoại giao Việt Nam.

Trong những năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hàng nghìn tổ chức và cá nhân ở các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Điều đó giúp quan hệ đối ngoại được mở rộng, mang lại những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, đóng góp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển, tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban, Bộ, ngành, địa phương về những thành tích, kết quả công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được trong năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Ông Trần Cẩm Tú đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Việt Nam đang đứng trước thời cơ lịch sử, tiến vào kỷ nguyên mới và phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Điều đó khiến trách nhiệm của những người làm công tác đối ngoại nhân dân hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới, chủ động, sáng tạo linh hoạt hơn để đóng góp cho đất nước, đáp ứng yêu cầu của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Trụ cột chiến lược của nền ngoại giao Việt Nam

Các đại biểu dự sự kiện (Ảnh: Đức Hoàng).

Thường trực Ban Bí thư đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới, bao gồm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân.

Ông Trần Cẩm Tú khẳng định, đối ngoại nhân dân không phải là hoạt động bổ trợ mà là một trong những trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh sự cần thiết của việc tích cực hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực từ bên ngoài phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, Việt Nam cần nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, mở rộng thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược như: đào tạo nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Ông Trần Cẩm Tú kêu gọi nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình; phát huy vai trò đội ngũ chuyên gia đối ngoại trong tham mưu, đóng góp xây dựng chính sách và triển khai đường lối đối ngoại.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng cần đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, truyền thông, đẩy mạnh thông tin tích cực về đất nước, con người Việt Nam, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Ông Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu chăm lo xây dựng, đầu tư nguồn lực tài chính và con người cho đối ngoại nhân dân. Ông cho rằng, Bộ Ngoại giao cần chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức địa phương tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Bí thư khóa XIII, trên cơ sở đó nghiên cứu tham mưu xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 để định hướng triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, tích cực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, cũng như ghi nhận các ý kiến tham luận từ các đại biểu để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.