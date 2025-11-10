Điện Kremlin nói về sức mạnh chưa từng có của vũ khí Nga

Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (Ảnh: Sputnik).

“Đây là những công nghệ đột phá mà chưa quốc gia nào trên thế giới sở hữu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của kênh VGTRK hôm 9/11, đề cập đến sức mạnh tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon của Nga.

"Tất nhiên, những công nghệ như vậy rồi sẽ xuất hiện, nhưng rõ ràng là không thể xuất hiện ngay được”, ông Peskov nói thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ngày càng nhiều quốc gia ưa chuộng vũ khí Nga hơn vũ khí phương Tây.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, các nước châu Á, Ả rập, châu Phi và Mỹ Latinh là những đối tác lâu năm của Nga.

"Những mối quan hệ này đã được thiết lập từ lâu với nhiều quốc gia", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Voennaya Priyemka nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Rosoboronexport, nhà sản xuất vũ khí lớn của Nga.

"Có một số nước trước đây vẫn dựa vào các nhà sản xuất phương Tây, nhưng giờ đây, sau những diễn biến toàn cầu, các cuộc xung đột khác nhau liên quan đến việc sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, họ nhận thấy vũ khí của chúng tôi là tốt nhất", ông Lavrov nhấn mạnh.

"Chúng (vũ khí của Nga) dễ sử dụng hơn. Chúng đã chứng minh được hiệu quả so với các loại vũ khí và hệ thống tương tự được sản xuất tại các nước phương Tây. Chúng có giá rẻ hơn, theo nghĩa tích cực”, Ngoại trưởng Nga nêu rõ.

Theo ông Lavrov, các nước phương Tây đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm của Nga trong việc sử dụng vũ khí và phương tiện chiến đấu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ông gọi đây là vũ khí “độc nhất vô nhị”, “bất khả chiến bại”, trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa đã bay được 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục trong một lần thử nghiệm vào tháng 10. Ông khẳng định, tên lửa Burevestnik thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), dẫn nguồn từ một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga năm 2021, nhận định tên lửa Burevestnik có tầm bắn lý thuyết lên tới 20.000km, cho phép triển khai từ bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Nga.

Ngày 29/10, Tổng thống Putin tiếp tục tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, khẳng định đây là vũ khí "không thể đánh chặn và không có đối thủ trên thế giới".

Theo Tổng thống Putin, năng lực của Poseidon “vượt trội đáng kể so với sức mạnh của ngay cả tên lửa tầm xa liên lục địa Sarmat đầy hứa hẹn nhất của Nga”.

Siêu ngư lôi Poseidon lần đầu được biết đến qua công bố của Tổng thống Putin vào năm 2018. Khi đó, ông Putin nói rằng, đây là một loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới ít ồn, khả năng cơ động cao, tầm hoạt động không hạn chế và có thể lặn sâu và di chuyển nhanh hơn bất cứ tàu ngầm, ngư lôi nào. Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định: "Hiện nay trên thế giới không loại vũ khí nào có thể ngăn chặn các ngư lôi này".

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là một phương tiện không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Theo TASS, Poseidon được thiết kế để phóng vào mục tiêu cách xa hàng trăm km, và có thể di chuyển sát đáy đại dương để né các hệ thống phòng thủ ven biển.

Các chuyên gia quân sự nhận định ngư lôi Poseidon dài khoảng 20m, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 90km/h, nhanh gấp đôi các tàu ngầm thông thường và cũng khó bị phát hiện hơn.

Theo đánh giá của chuyên gia, ngư lôi này có thể xóa sổ các căn cứ hải quân, xưởng đóng tàu, nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phố ven biển nếu xung đột hạt nhân nổ ra.