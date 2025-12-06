Đệ nhất phu nhân Pháp thăm chú gấu trúc “con đỡ đầu” ở Trung Quốc

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron thăm gấu trúc Yuan Men ở Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc (Ảnh: CSN).

Theo AFP, hôm 5/12, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đã tới thăm gấu trúc Yuan Men tại một trung tâm bảo tồn ở Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Brigitte khá ngạc nhiên khi thấy Yuan Men đã lớn đến mức nào. Bà từng tham gia chọn tên cho gấu trúc Yuan Men - cái tên mang ý nghĩa “hoàn thành một giấc mơ” - khi nó được sinh ra tại một sở thú ở Pháp vào năm 2017.

Chú gấu trúc mũm mĩm đi lại trong chuồng, say sưa ăn tre khi những người đứng ngoài gọi tên nó với hy vọng nhận được phản ứng.

Trong nhiều thập niên, Trung Quốc đã triển khai cái gọi là “ngoại giao gấu trúc” để thúc đẩy và làm dịu quan hệ với các quốc gia khác, tặng những con vật này cho các nước thân thiện và cho các sở thú nước ngoài thuê theo điều khoản thương mại.

Sở thú Pháp đã gửi 2 con gấu trúc 17 tuổi, Huan Huan và bạn đời của nó Yuan Zi, trở về Trung Quốc vào tháng trước sau 13 năm được cho mượn. Yuan Meng là con của chúng, được thụ tinh nhân tạo.

Dù được “tạo ra” tại Pháp, nó vẫn thuộc sở hữu chính thức của chính phủ Trung Quốc. Yuan Meng chia tay nước Pháp vào năm 2023, được gửi đến sống tại Trung tâm Nghiên cứu và Nuôi dưỡng Gấu trúc khổng lồ Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte trong tuần này đánh dấu chuyến thăm thứ tư của ông đến Trung Quốc trên cương vị tổng thống.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Pháp đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều quan chức khác, thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine, quan hệ thương mại và các vấn đề khác.

Tại đây, nhà lãnh đạo Pháp cũng dành thời gian cho các hoạt động thể thao như chạy bộ gần khu vực hồ Jincheng ở thành phố Thành Đô, chơi bóng bàn.