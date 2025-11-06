Đảng Dân chủ có thắng lợi bầu cử đầu tiên sau khi Tổng thống Trump trở lại

Tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani, 34 tuổi (Ảnh: Reuters).

Một thế hệ đảng Dân chủ mới của Mỹ, bao gồm tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani, 34 tuổi, đã giành chiến thắng trong các cuộc đua được theo dõi sát sao tại New Jersey, New York và Virginia.

Ông Mamdani, người Hồi giáo đầu tiên được bầu làm thị trưởng thành phố lớn nhất nước Mỹ, đã đánh bại cựu Thống đốc Dân chủ Andrew Cuomo, 67 tuổi.

Ông Mamdani đề xuất tăng thuế đối với các tập đoàn và người giàu để chi trả cho các chính sách tham vọng như đóng băng tiền thuê nhà, miễn phí chăm sóc trẻ và xe buýt miễn phí cho thành phố.

Trong khi đó, cử tri California phê chuẩn mạnh mẽ bản đồ bầu cử quốc hội mới nhằm tăng cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ cho đảng Dân chủ vào năm tới.

“Chúng tôi thắng trên khắp cả nước, ở các hạt đỏ, hạt tím và hạt xanh”, ông Ken Martin, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, nói với các phóng viên, đề cập đến màu sắc đại diện cho các khu vực Cộng hòa, trung gian và Dân chủ.

Màn thể hiện ấn tượng, bao gồm các chiến thắng ít được chú ý hơn ở các bang dao động như Pennsylvania và Georgia, đã mang lại đà hưng phấn cho đảng Dân chủ sau khi để tuột mất quyền kiểm soát Nhà Trắng, Hạ viện và Thượng viện vào tay đảng Cộng hòa một năm trước.

Hiện tại, các lãnh đạo đảng Dân chủ hứng khởi không chỉ vì giành các cuộc đua lớn, mà còn vì hàng loạt chiến thắng tại địa phương, bao gồm ghế hội đồng trường ở Pennsylvania, các cuộc bầu chọn tư pháp cấp bang, cũng như tăng ghế tại cơ quan lập pháp Mississippi.

“Chúng tôi đạt bước tiến lớn với nam giới trẻ, có bước tiến lớn với cử tri không có bằng đại học và cử tri gốc Mỹ Latinh chuyển mạnh sang ủng hộ chúng tôi tại Virginia và New Jersey”, bà Meghan Meehan-Draper, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thống đốc đảng Dân chủ, nói.

Các cuộc đua lớn nhất diễn ra ở các bang có xu hướng Dân chủ, và vẫn còn nhiều thử thách mà đảng này phải đối mặt trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cuối tháng 10, cử tri trả lời khảo sát có khả năng lựa chọn ứng viên Cộng hòa hay Dân chủ cho Hạ viện là ngang nhau nếu bầu cử diễn ra ngay hôm đó. Ngoài ra, căng thẳng nội bộ đảng Dân chủ cũng có thể tiếp diễn.

Đối với đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử hôm 4/11 là tín hiệu cảnh báo sớm. Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận đảng Cộng hòa phải làm tốt hơn trong việc thu hút những cử tri kém ổn định hơn, những người đã ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024.