Tổng thống Trump tiết lộ lý do muốn kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/1 tuyên bố Washington sẽ hành động quyết đoán để loại bỏ "mối đe dọa từ Nga" ở Greenland.

"NATO đã nói với Đan Mạch trong suốt 20 năm qua rằng: “Các ngài phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga khỏi Greenland”. Nhưng thật không may, Đan Mạch đã không thể làm được điều đó. Bây giờ đã đến lúc rồi, và điều đó sẽ được thực hiện!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nhấn mạnh thông điệp của Tổng thống Trump gửi tới các đồng minh châu Âu rằng, Washington sẽ không lùi bước trong việc đạt được mục tiêu kiểm soát Greenland.

Ông Bessent cho rằng châu Âu hiện “quá yếu” để tự đảm bảo an ninh cho Greenland.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ gần như bác bỏ những lời đe dọa của Liên minh châu Âu (EU) về khả năng hủy bỏ các thỏa thuận thuế quan mà hai bên đã đạt được vào năm 2025.

Ông nói rằng Tổng thống Mỹ đang sử dụng đòn bẩy chiến lược để đạt được điều mình muốn. “Tổng thống sử dụng quyền hạn khẩn cấp của mình để làm điều này”, ông nói thêm.

Ông Bessent cũng đưa ra lý do để giải thích cho nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc giành quyền kiểm soát Greenland. Ông đề cập đến sự cạnh tranh toàn cầu ở Bắc Cực, kế hoạch của Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" và sự phụ thuộc trước đây của châu Âu vào năng lượng của Nga, điều mà ông cho là "tiếp sức" cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Khi được hỏi liệu lập trường của ông Trump đối với châu Âu có phải là một chiến thuật đàm phán hay không, ông Bessent cho biết tổng thống sẽ không thay đổi ý kiến.

“Châu Âu thể hiện sự yếu kém, Mỹ thể hiện sức mạnh. Tổng thống tin rằng không thể tăng cường an ninh nếu Greenland không trở thành một phần của Mỹ”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ.

Ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận về Greenland.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố nếu Washington thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn “kiểm soát” Greenland và Đan Mạch được cho là không thể ngăn chặn họ. Theo ông, hiện nay Đan Mạch chỉ có 2 xe trượt tuyết “làm phương tiện bảo vệ, trong đó một chiếc mới được bổ sung gần đây”, và chỉ có Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, mới có thể xử lý thành công vấn đề này.

Tổng thống Mỹ tuyên bố “không ai được phép động đến mảnh đất thiêng liêng này”, bởi “an ninh quốc gia của Mỹ và của toàn thế giới đang bị đe dọa”. Ông Trump đề cập đến kế hoạch kiểm soát Greenland với lý do Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia.

Đáp trả cáo buộc của Mỹ, Nga tuyên bố không có ý định kiểm soát Greenland.

"Nga không có kế hoạch gây hấn nào đối với các nước láng giềng ở Bắc Cực. Nga không đe dọa họ bằng hành động quân sự, không hăm dọa họ, và không tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của họ", Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho biết.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.

Các quốc gia EU chủ chốt đã ủng hộ Đan Mạch, cảnh báo việc Mỹ dùng vũ lực quân sự để kiểm soát Greenland có thể đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO.

Một số nước châu Âu quyết định triển khai lực lượng quân sự đến Greenland, trong nỗ lực nhằm trấn an Washington về những lo ngại rằng hòn đảo này phòng thủ chưa đủ. Chính phủ Đan Mạch cũng thông báo sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland, phối hợp với các đồng minh NATO.

Trước động thái của châu Âu, Tổng thống Trump đã áp thuế với 8 nước đồng minh NATO. Ông tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp này cho đến khi kiểm soát hoàn toàn Greenland.