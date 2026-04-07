Đàm phán chấm dứt xung đột Iran bước vào giai đoạn quyết định

Đại sứ Iran tại Islamabad, ông Reza Amiri Moghadam (Ảnh: DNA).

"Những nỗ lực tích cực và hiệu quả của Pakistan với thiện chí và vai trò trung gian hòa giải để chấm dứt xung đột đang tiến tới một giai đoạn nhạy cảm và quan trọng. Hãy cùng chờ đợi thêm thông tin", Đại sứ Iran tại Islamabad, ông Reza Amiri Moghadam, viết trong một bài đăng trên X ngày 7/4.

Pakistan đã nổi lên như một bên trung gian then chốt sau khi nhiều quốc gia trung gian quen thuộc tại Vùng Vịnh bị kéo vào vòng xoáy chiến sự, trong bối cảnh Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các khí tài của Mỹ và các mục tiêu khác trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ và Iran đang đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua. Trong khi đó, Iran phủ nhận đàm phán, nói rằng chỉ trao đổi thông điệp qua các bên trung gian.

Trang Axios ngày 5/4 dẫn lời 4 nguồn tin từ Mỹ, Israel và các nguồn thạo tin khác cho biết, các nhà đàm phán trung gian ở khu vực Trung Đông đang thảo luận với Mỹ và Iran về thỏa thuận tiềm năng gồm 2 giai đoạn nhằm chấm dứt xung đột.

Giai đoạn đầu tiên sẽ là một lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 45 ngày, trong thời gian đó việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn sẽ được thương thảo. Lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu cần thêm thời gian cho các cuộc đàm phán. Giai đoạn thứ hai sẽ là một thỏa thuận về việc kết thúc chiến tranh.

Theo hãng thông tấn IRNA, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu của Iran.

"Trong phản hồi được trình bày thành 10 điểm, Iran đã bác bỏ lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột", IRNA cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho hay Mỹ đã đưa ra kế hoạch gồm 15 điểm thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, đồng thời cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất thường và phi lý”.

Ông nhấn mạnh Iran có khuôn khổ riêng, được xây dựng dựa trên lợi ích và cân nhắc của nước này.

Theo Al Jazeera, trước đây, đề xuất của Iran gồm 5 điểm, nhưng hiện tại đã tăng lên 10 điểm để đáp trả đề xuất gồm 15 điểm từ phía Mỹ.

Họ đang thảo luận về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và một dạng thỏa hiệp liên quan đến việc làm giàu uranium. Phía Iran cho biết họ đã thảo luận về vấn đề này ngay cả trước khi cuộc chiến bắt đầu, vì vậy đây không phải là động thái thực hiện dưới áp lực của chiến tranh.

Tuy nhiên, trong số các điểm đó còn có một nghị định thư về việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Gắn liền với điều này là yêu cầu từ phía Iran về việc được phép thu phí để hỗ trợ tái thiết đất nước và bù đắp cho những tổn thất trong cuộc chiến này, cũng như những sự tàn phá đã xảy ra trên khắp cả nước.

Iran muốn một sự chấm dứt vĩnh viễn cho cuộc chiến này chứ không phải một lệnh ngừng bắn, và họ muốn điều đó trên tất cả các mặt trận trong khu vực. Điều này ngụ ý bao gồm cả Hezbollah, lực lượng Houthi và các đồng minh khác trong khu vực.

Không có sự thỏa hiệp nào đối với các điểm này. Cho đến nay, Iran không sẵn lòng tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc nếu không có sự chấp thuận sơ bộ, ít nhất là về mặt nguyên tắc, rằng một số hoặc hầu hết các yêu cầu này sẽ được đáp ứng.