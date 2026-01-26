Đắm phà chở hơn 300 người ở Philippines, ít nhất 13 người chết

Đắm phà ở Basilan, Philippines (Ảnh: Rappler).

Lực lượng Tuần duyên Philippines tại khu vực Tây Nam Mindanao cho biết chiếc phà chở hàng trăm người đang trên hành trình tới đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu từ thành phố Zamboanga thì bị chìm gần đảo Balukbaluk, thuộc đô thị Hadji Muhtamad của tỉnh Basilan sáng 26/1.

Trong khi một số nguồn tin cho biết phà chở 342 người, nguồn khác nói rằng có 332 khách và 27 thuyền viên.

Các đội cứu hộ đã vớt được ít nhất 13 thi thể từ dưới nước, trong khi hàng chục người sống sót được các đơn vị Tuần duyên, tàu hải quân và những tàu cá gần đó cứu.

Nhân viên ứng phó khẩn cấp tại Basilan, bà Ronalyn Perez, nói với AFP rằng “ít nhất 138 người” đã được cứu sống cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, theo thông tin ban đầu, còn khoảng hơn 100 người vẫn mất tích.

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành, với máy bay và phương tiện trên biển được triển khai để rà soát khu vực trong điều kiện biển động.

Giới chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm phà.

Philippines từng chứng kiến các thảm họa liên quan đến phà giữa các hòn đảo. Năm 2023, hơn 30 người đã thiệt mạng khi một vụ hỏa hoạn bùng phát trên một chiếc phà ở miền Nam Philippines.

Vào tháng 12/1987, phà Dona Paz đã bị chìm sau khi va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng trong thảm họa hàng hải thời bình nghiêm trọng nhất thế giới.