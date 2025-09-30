Đại sứ Nam Phi tại Pháp chết bí ẩn ở khách sạn

Đại sứ Nam Phi tại Pháp Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông Pháp, thi thể của Đại sứ Nam Phi tại Pháp Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, 58 tuổi, được tìm thấy bên ngoài khách sạn Hyatt Regency Paris Étoile ở quận Porte Maillot, thủ đô Paris.

Có thông tin cho rằng ông đã rơi từ tầng 22 của khách sạn, mặc dù chính quyền địa phương vẫn chưa xác nhận chính xác các tình tiết liên quan đến cái chết của nhà ngoại giao này.

Ông Mthethwa được báo cáo mất tích vào tối 29/9. Sự biến mất đột ngột và cái chết sau đó của ông đã buộc chính phủ Pháp và Nam Phi mở cuộc điều tra.

Theo báo Le Parisien, vợ của ông Mthethwa đã nhận được một "tin nhắn đáng lo ngại từ ông vào buổi tối", nhưng nội dung tin nhắn chưa được công bố.

Theo bằng chứng ban đầu do Văn phòng Công tố Paris công bố: "Điện thoại của ông đổ chuông lần cuối cùng vào khoảng 15h ngày 29/9 gần rừng Bois de Boulogne ở Paris. Lo sợ khả năng ông tự tử, cảnh sát, được hỗ trợ bởi đội chó nghiệp vụ, đã lục soát khu rừng ở phía tây Paris”.

Ông Mthethwa, một chính khách kỳ cựu, được bổ nhiệm làm Đại sứ Pháp vào năm 2024.