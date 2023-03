Đại bồi thẩm đoàn đột ngột hoãn họp, ông Trump chưa bị bắt

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên cầu thang của chuyên cơ Không lực Một hồi năm 2017 (Ảnh: AFP).

Guardian đưa tin, đại bồi thẩm đoàn trong vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từng trả tiền để đổi lấy sự im lặng từ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels đã đột ngột hoãn họp vào ngày 22/3.

Trước đó, một số nguồn tin từ giới chức hành pháp Mỹ cho biết đại bồi thẩm đoàn tại quận Manhattan, New York dự kiến có phiên điều trần với một nhân chứng nữa vào ngày 22/3. Việc tiếp tục điều trần với nhân chứng giúp cho ông Trump vẫn bình yên vô sự, trái với tuyên bố hôm 18/3 về việc ông sẽ bị bắt vào thứ 3 tuần này.

Lý do về quyết định hoãn họp của bồi thẩm đoàn hôm 22/3 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, một nguồn tin khẳng định quyết định này không đến từ lý do an ninh.

Guardian nhận định việc bồi thẩm đoàn liên tục tổ chức các phiên họp để lắng nghe lời khai của nhân chứng trong thời gian gần đây cho thấy họ đang tiến gần tới việc bỏ phiếu để truy tố ông Trump.

Nếu bị truy tố, đây sẽ là một bất lợi với ông Trump trong việc cạnh tranh suất đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào năm 2024. Theo các khảo sát mới nhất, ông Trump hiện vẫn đang có ưu thế hơn so với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Tuy vậy, khoảng cách này sẽ bị san lấp nếu các cuộc vận động tranh cử của ông Trump không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Giới quan sát cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ biểu tình bạo loạn từ những người ủng hộ quá khích của cựu Tổng thống Mỹ.

Việc truy tố ông Trump cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín của đảng Cộng hòa, qua đó khiến đảng này thất thế trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Trước nguy cơ trên, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đang tính toán kế hoạch trì hoãn và tiến tới bãi bỏ việc quyết định truy tố ông Trump.

Theo Guardian, các nghị sĩ đảng Cộng hòa có thể sẽ sử dụng một chiến thuật cũ thường được đảng này sử dụng, đó là yêu cầu công tố viên trưởng của quận Manhattan Alvin Bragg ra điều trần trước Quốc hội.

Hôm 20/3, 3 nghị sĩ cao cấp của đảng Cộng hòa là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Bryan Steil đã gửi một bức thư cho ông Bragg, yêu cầu ông ra điều trần vì "những quyết định công tố được đưa ra vì mục đích chính trị".

Việc điều trần này nhằm đảm bảo các công tố viên tại New York đã làm tròn trách nhiệm và không "lạm dụng quyền lực" trong quá trình điều tra cựu Tổng thống. Đảng Cộng hòa hy vọng cuộc điều trần này có thể gây sức ép, thậm chí là tìm ra những sai phạm để có thể hủy bỏ quyết định truy tố ông Trump.