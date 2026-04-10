Đại biện lâm thời Iran: "Mong xung đột sớm kết thúc"

Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi trong cuộc trao đổi với báo chí (Ảnh: Phương Thanh).

Ngày 10/4, Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi đã gặp gỡ báo chí để cập nhật về các diễn biến tại Iran trong thời gian gần đây.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc hỗ trợ công dân Việt Nam tại Iran khi xung đột bùng phát, Đại biện Mohammadi khẳng định Iran sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Iran.

“Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột, chính phủ Iran đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo an toàn và an ninh cho các công dân của Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Iran”, Đại biện Mohammadi cho biết.

Theo Đại biện Iran, phía Đại sứ quán Iran tại Việt Nam cũng có liên hệ rất chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để tìm hiểu về tình hình của các công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Iran.

Ngoài ra, Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Iran cũng có liên hệ rất chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để đảm bảo an toàn cho các công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây.

Đại biện Mohammadi cho biết một số công dân Việt Nam đã di chuyển đến các khu vực lân cận ở Iran. Một số công dân khác đã sang các quốc gia láng giềng của Iran và một số công dân đã quay trở về Việt Nam.

Đại biện Iran cho biết mặc dù việc học tập của các sinh viên Việt Nam tại Iran đã bị ảnh hưởng, nhưng một số sinh viên đã chuyển sang hình thức học trực tuyến.

“Những gì chúng tôi tạo điều kiện cho công dân của mình thì chúng tôi cũng tạo điều kiện như vậy cho công dân Việt Nam. Tôi cũng hi vọng cuộc xung đột sớm kết thúc và các công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Iran sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Liên quan tới tình hình eo biển Hormuz, Đại biện Mohammadi cho biết việc hạn chế tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại biện Mohammadi nói rằng để giải quyết và hỗ trợ tàu thuyền mắc kẹt, trong thời gian qua, lãnh đạo các cấp của Việt Nam và Iran đã trao đổi với nhau về vấn đề này.

“Tình hình hiện tại ở eo biển khá phức tạp vì đây là khu vực đang xảy ra chiến sự. Tuy nhiên, Iran cũng đang cố gắng tạo điều kiện cho các tàu thuyền dân sự các quốc gia thân thiện và không tham gia vào cuộc xung đột có thể đi lại một cách an toàn qua eo biển Hormuz.

Có nhiều liên lạc đã diễn ra trong những ngày gần đây và tôi hy vọng kết quả của các liên lạc đó sẽ được thể hiện một cách rõ ràng, bao gồm việc các tàu thuyền Việt Nam được đi qua eo biển”, Đại biện Mohammadi nêu rõ.

Theo Đại biện Mohammadi, phía Iran đã cố gắng hướng dẫn tàu của các nước tìm ra tuyến đường an toàn nhất đi qua khu vực này, đồng thời việc đi qua eo biển cần có sự phối hợp với các cơ quan chức năng của Iran.