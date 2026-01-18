Ukraine đối mặt khủng hoảng điện, Kiev khuyên người dân tạm rời thủ đô

Những tuyến đường phủ đầy tuyết ở Kiev ngày 15/1 (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với hãng tin Reuters hôm 16/1, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nhấn mạnh tình hình khó khăn của Kiev trong cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, tình trạng mất điện diện rộng và áp lực ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng khi thời tiết đóng băng bao trùm thủ đô của Ukraine.

Ông Klitschko cho biết tình trạng thiếu điện xảy ra sau các đợt tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố chúng ta, trong điều kiện giá rét khắc nghiệt như vậy, hầu hết thành phố đều không có hệ thống sưởi ấm và thiếu điện trầm trọng”, ông Klitschko nói.

Ông kêu gọi người dân Kiev có thể tạm thời rời khỏi thủ đô nếu có cơ hội. Ông lưu ý rằng nhiệt độ dưới 0 độ C khiến nhu cầu tiêu thụ điện và hệ thống sưởi ấm tăng mạnh, trong khi hạn chế khả năng khôi phục nguồn điện nhanh chóng của các đội sửa chữa.

Thị trưởng Klitschko cho biết nhiều hộ gia đình đã bị mất điện tới 20 giờ mỗi ngày, trong khi hệ thống sưởi ấm bị cắt ở khoảng 6.000 tòa nhà chung cư. Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống khoảng âm 17 độ C, làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải đối với hệ thống năng lượng của thành phố.

Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng trên toàn quốc trong tuần này.

Những người chỉ trích đã lên án lời kêu gọi của Thị trưởng Kiev, cho rằng nhiều cư dân không còn nơi nào khác để đi. Họ nhận định lời kêu gọi này phản ánh sự thiếu chuẩn bị của chính quyền địa phương trong việc quản lý cuộc khủng hoảng tại thành phố có khoảng 3 triệu dân.

Hệ thống điện của Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề từ năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, một phần do cơ sở hạ tầng cũ kỹ từ thời Liên Xô và sự quản lý chưa hiệu quả của chính quyền.

Tình trạng thiếu điện đã làm bùng phát cuộc tranh cãi công khai mới nhất giữa Thị trưởng Kiev Klitschko và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết Kiev đang tụt hậu so với các thành phố khác trong việc ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Ông tuyên bố “rất ít hành động được thực hiện ở thủ đô” Kiev và cần phải có những quyết định khẩn cấp.

Thị trưởng Klitschko bác bỏ những lời chỉ trích là vô căn cứ, nói rằng ông đang bị nhắm mục tiêu sau khi cảnh báo người dân về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông khẳng định các lực lượng trong thành phố đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục điện và hệ thống sưởi ấm nhanh nhất có thể.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 17/1, Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công tiếp theo vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm cả các cơ sở phục vụ các nhà máy điện hạt nhân.

Lực lượng Nga đã phát động các cuộc tấn công xuyên đêm từ ngày 16/1 đến 17/1 trên khắp Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các trạm biến áp, ở các tỉnh Odessa và Kiev, gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp. Tình trạng bất ổn năng lượng cũng được ghi nhận ở các tỉnh Poltava, Sumy, Chernihiv và Dnipro.

Tổng thống Zelensky cho biết mỗi cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt đều làm suy yếu nỗ lực của các đồng minh chủ chốt, đặc biệt là Mỹ, nhằm chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine chỉ có thể đáp ứng 60% nhu cầu sản xuất điện của mình. Ukraine đã tăng cường nhập khẩu điện, nhưng giá điện cũng đang ở mức cao. Điều kiện băng giá cũng khiến công tác sửa chữa gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Zelensky đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng của Ukraine khi người dân phải vật lộn với điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, thiếu hệ thống sưởi và điện.

Một lực lượng đặc nhiệm, do Bộ trưởng Năng lượng mới được bổ nhiệm Denys Shmyhal đứng đầu, đã được thành lập để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ukraine buộc phải cắt điện luân phiên, ngay cả ở các vùng phía tây, để cân bằng lưới điện, thường theo chu kỳ 16 giờ mất điện và 8 giờ có điện.

Các nước đồng minh đã tăng cường hỗ trợ Ukraine. Đức gửi gói hỗ trợ mùa đông trị giá 60 triệu euro (69,6 triệu USD). Anh cũng tuyên bố viện trợ 20 triệu bảng Anh (26,7 triệu USD) giúp sửa chữa và tăng cường an ninh năng lượng của Ukraine.