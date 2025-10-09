Cựu tử tù chịu án oan gần 50 năm muốn được đền bù 4 triệu USD

Ông Iwao Hakamada (Ảnh: Reuters).

Ngày 9/10, ông Iwao Hakamada, 89 tuổi đã yêu cầu khoảng 600 triệu yên (tương đương khoảng 4,07 triệu USD) tiền bồi thường từ nhà nước và chính quyền địa phương, theo các luật sư của ông. Đây là mức cao hàng đầu trong các vụ kiện đòi bồi thường của nhà nước Nhật Bản liên quan đến việc được tuyên trắng án sau phiên tòa xét xử lại.

Trước khi được tuyên trắng án vào năm ngoái, ông Iwao Hakamada là "tử tù chờ bị xử tội lâu nhất thế giới".

Trong đơn kiện gửi tới Tòa án Quận Shizuoka, các luật sư của ông làm rõ cách mà bản án oan đã xảy ra và xác định trách nhiệm cho vụ việc này.

Ông Hakamada sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào trong quá trình xét xử vì ông mắc hội chứng sau khi ngồi tù và gặp khó khăn trong giao tiếp.

Trong phán quyết được đưa ra vào ngày 26/9/2024, tòa án quận cho rằng các điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng, bao gồm 5 món quần áo mà ông Hakamada bị cho là đã mặc trong vụ án. Phán quyết này đã được chính thức hóa vào ngày 9/10/2024.

Cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp này là nhân viên tại một cơ sở sản xuất tương miso khi bị bắt vào năm 1966, do bị cáo buộc đã tước đi mạng sống của giám đốc điều hành cấp cao của công ty, vợ ông và 2 người con của họ. Các nạn nhân bị phát hiện đã qua đời do bị đâm tại ngôi nhà ở tỉnh Shizuoka, nơi sau đó bị đốt cháy.

Ông Hakamada bị truy tố về các tội danh giết người, cướp và phóng hỏa, và bản án tử hình đã được tuyên là có hiệu lực vào năm 1980.

Trong vụ kiện đòi bồi thường, các luật sư của ông lập luận rằng đã xảy ra các cuộc thẩm vấn không đúng luật, việc che giấu bằng chứng và các bản án sai. Tòa án quận Shizuoka vào tháng 9 năm ngoái tuyên bố trong phiên tái thẩm rằng ông Hakamada vô tội và cảnh sát khi đó đã can thiệp vào bằng chứng.

Số tiền yêu cầu bồi thường 4 triệu USD mà đội ngũ của ông đưa ra bao gồm khoản thu nhập mà ông Hakamada có thể đã kiếm được trong suốt thời gian bị giam giữ, cùng với bồi thường cho nỗi khổ của ông khi phải sống trong sợ hãi trong nhiều năm.

Khoản tiền này cũng bao gồm thiệt hại tinh thần sau khi ông được trả tự do vì ông vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của hội chứng sau khi bị giam giữ.

Vì ông đã nhận được khoảng 217 triệu yên (tương đương khoảng 1,47 triệu USD) tiền bồi thường hình sự từ nhà nước vào tháng 4, khoản 4,07 triệu USD đã được khấu trừ trong quá trình tính toán tổng số tiền yêu cầu bồi thường, các luật sư cho biết.