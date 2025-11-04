Dick Cheney, cựu Phó Tổng thống Mỹ (Ảnh: Reuters).

Ông Dick Cheney đã phải đối mặt với bệnh tim mạch trong phần lớn cuộc đời trưởng thành, sống sót sau nhiều cơn đau tim, nhưng vẫn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, năng động và nghỉ hưu nhiều năm sau ca ghép tim năm 2012 mà ông mô tả là “món quà của chính sự sống".

Theo thông báo của gia đình, cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời tối 3/11 do biến chứng từ viêm phổi và bệnh tim mạch.Ông Cheney là người đóng vai trò thúc đẩy cuộc chiến tranh Iraq của Mỹ năm 2003 và được các sử gia đánh giá là một trong những phó tổng thống quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ.

Chính trị gia Cộng hòa này, cựu nghị sĩ bang Wyoming và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã là một nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Washington ngay cả trước khi Thống đốc Texas khi đó là George W. Bush chọn ông làm bạn tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và giành chiến thắng.

Là phó tổng thống từ năm 2001 đến 2009, ông Cheney kiên quyết thúc đẩy việc mở rộng quyền lực của tổng thống, vì ông cho rằng quyền lực này đã bị xói mòn kể từ vụ bê bối Watergate khiến cựu tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Ông cũng củng cố tầm ảnh hưởng của văn phòng phó tổng thống bằng cách xây dựng một đội ngũ an ninh quốc gia, thường là một trung tâm quyền lực độc lập trong nội bộ chính quyền.

Ông Cheney là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến Iraq năm 2003 và là một trong những quan chức lên tiếng gay gắt nhất của chính quyền cựu Tổng thống Bush cảnh báo về mối nguy từ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Iraq bị cáo buộc sở hữu.