Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu sau gần 3 năm hôn mê

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati (Ảnh: ANN).

Các bác sĩ điều trị cho công chúa 46 tuổi, con gái cả Quốc vương Maha Vajiralongkorn, đã phát hiện bà bị nhiễm trùng máu vào ngày 9/8, theo thông cáo của Cục Hoàng gia Thái Lan.

Bà đã được dùng nhiều loại kháng sinh khác nhau và các loại thuốc khác để ổn định huyết áp, thông cáo cho biết.

Đội ngũ y tế tại bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok tiếp tục chăm sóc toàn diện và theo dõi sát sao tình trạng của công chúa, Cục Hoàng gia cho hay.

Theo Cục Hoàng gia, công chúa đã được đặt thiết bị y tế hỗ trợ chức năng phổi và thận kể từ khi rơi vào trạng thái hôn mê vào tháng 12/2022 vì một căn bệnh liên quan tới tim.

Thỉnh thoảng, các bác sĩ phát hiện bà mắc những ca nhiễm trùng và đã định kỳ dùng kháng sinh để điều trị, Hoàng gia Thái Lan cho biết.

Kể từ khi bà lâm bệnh, chân dung của Công chúa được treo tại nhiều nơi công cộng ở quốc gia Đông Nam Á này, kèm các thông điệp chúc bà mau bình phục.

Công chúa Bajrakitiyabha, có bằng luật của Đại học Cornell, từng là nhà ngoại giao tại Áo và đảm nhiệm các vai trò tại tổ chức Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm.

Bà cũng từng công tác tại Văn phòng Tổng Chưởng lý và giữ cấp bậc tướng trong đơn vị Chỉ huy An ninh Hoàng gia của nhà vua.