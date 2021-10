Con gái nhà Clinton giàu cỡ nào?

Dân trí Con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cô Chelsea Clinton, từng làm nhiều công việc khác nhau như giảng dạy, viết sách, dẫn chương trình...

Cô Chelsea Clinton (Ảnh: Reuters).

Là tác giả của những cuốn sách bán rất chạy trên New York Times, Chelsea Clinton, 41 tuổi, kiếm bội tiền từ công việc làm ăn với công ty tư vấn McKinsey&Company và cả những công việc trong hội đồng quản trị của các công ty như IAC, Expedia. Theo Celebrity Net Worth, Chelsea đã tích lũy được khối tài sản trị giá khoảng 30 triệu USD.

Sinh năm 1980, Chelsea lớn lên cùng cha mẹ ở Little Rock, thủ phủ và là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Arkansas. Đây cũng là nơi cha cô, ông Bill Clinton, từng giữ chức thống đốc.

Năm 1993, Chelsea trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trước công chúng với tư cách là "công chúa duy nhất" của Nhà Trắng khi cô cùng cha mẹ dọn vào ở tại dinh tổng thống sau khi ông Bill Clinton đắc cử. Cô theo học trường tư thục nổi tiếng Sidwell Friends, được mệnh danh là "Harvard của thủ đô Washington", theo Celebrity Net Worth.

Chelsea sau đó tiếp tục theo học Đại học Stanford ở Palo Alto, California, chuyên ngành triết học và lấy tiếp bằng tiến sĩ quan hệ quốc tế. Cô cũng có bằng thạc sĩ y tế công cộng tại Trường Y tế Công cộng của Đại học Columbia. Cô đã tham gia giảng dạy tại trường này từ năm 2012.

Sau khi tốt nghiệp Oxford, Chelsea đến làm việc tại công ty tư vấn McKinsey & Company, và sau đó làm việc cho Avenue Capital Group, một công ty đầu tư toàn cầu.

Năm 2011, khi đang theo học tại Đại học Columbia, cô đã làm phóng viên đặc biệt cho NBC News và giữ vị trí đó cho đến năm 2014, kiếm được 600.000 USD chỉ trong 2 năm làm việc cuối với hãng truyền thông này.

Con gái của cựu Tổng thống Clinton sau đó nắm giữ chiếc ghế quyền lực trong hội đồng quản trị của công ty du lịch trực tuyến Expedia, nhận mức lương cơ bản 250.000 USD hàng năm.

Cô còn là thành viên Ban giám đốc của công ty internet IAC từ năm 2011, kiếm được 50.000 USD mỗi năm và 250.000 USD lợi tức cổ phiếu. Vào tháng 1/2020, Chelsea nắm giữ 8,95 triệu USD cổ phần trong công ty. Ngoài ra, cô cũng là thành viên hội đồng quản trị của Trường Ballet USA.

Xuất thân từ một gia đình làm từ thiện, Chelsea không lạ gì với nhiệm vụ cao cả này.

Cô đã làm việc với Quỹ Clinton từ năm 2011, và hiện đã trở thành Phó Chủ tịch của Quỹ. Cô không nhận lương cho công việc này mà chỉ làm việc với tư cách là một diễn giả công cộng và sau đó đi gây quỹ từ những bài phát biểu của mình. Quỹ này hoạt động rất rộng, bao gồm cả mục tiêu cải thiện sức khỏe cộng đồng, tạo cơ hội cho phụ nữ và khuyến khích tăng trưởng kinh tế…

Ngoài công việc tại nhiều công ty và tổ chức vì lợi nhuận, Chelsea còn kiếm tiền từ việc viết sách cho trẻ em, và đó là những cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times.

Hai trong số sáu cuốn sách dành cho trẻ em trong bộ truyện có tên "She Persisted" đã trở thành những cuốn sách bán chạy sớm nhất. Tựa đề mới nhất trong bộ này là "She Persist in Sports", một cuốn sách về các nữ vận động viên Olympic người Mỹ như Mia Hamm, Wilma Randolph, Venus và Serena Williams.

Chelsea và mẹ, bà Hillary, cùng viết một cuốn sách có tựa đề "The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience" ("Sách về những người phụ nữ gan dạ: Những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự kiên cường").

Hai mẹ con đã cùng nhau đi khắp nơi để quảng bá cho cuốn sách. Chelsea Clinton cũng đã giúp mẹ rất nhiều khi bà Hillary quyết định ra tranh cử tổng thống năm 2016.

Thanh Thành

Theo Yahoo News