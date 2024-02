Cơn đau đầu mới của ông Trump: Trả hàng trăm triệu USD tiền phạt ra sao?

Lần lượt trong vài tuần, ông Trump phải chịu 2 án phạt khổng lồ từ 2 phiên tòa dân sự ở New York, gồm 83 triệu USD vì tội phỉ báng nhà văn E Jean Carroll và 354,9 triệu USD vì thổi phồng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính (Ảnh: Getty).

Lần lượt trong vài tuần, ông Trump phải chịu 2 án phạt khổng lồ từ 2 phiên tòa dân sự ở New York, gồm 83 triệu USD vì tội phỉ báng nhà văn E Jean Carroll và 354,9 triệu USD vì thổi phồng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính.

Tổng cộng, các phán quyết này sẽ khiến ông Trump mất khoảng 438 triệu USD. Danh sách tỷ phú của Bloomberg ước tính rằng giá trị tài sản ròng của ông Trump vào năm 2021 là khoảng 2,3 tỷ USD, nghĩa là chỉ riêng 2 phán quyết trên đã có thể lấy đi gần 1/5 số tài sản ấy.

Nhưng tất cả còn phụ thuộc kháng cáo

Ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo cả 2 bản án và kết quả của chúng có thể ảnh hưởng đến số tiền ông phải trả.

Hiện chưa rõ việc kháng cáo sẽ kéo dài bao lâu. Để so sánh, tòa phúc thẩm New York đến nay vẫn chưa ra quyết định trong vụ kháng cáo phán quyết tháng 5/2023 kết luận ông Trump có hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng với nhà văn Carroll. Trong vụ việc đó, ông Trump được lệnh phải trả 5 triệu USD tiền bồi thường.

Guardian dự kiến có lẽ phải mất ít nhất vài tháng trước khi tòa phúc thẩm có quyết định kháng cáo.

Ông Trump khó phá sản

438 triệu USD không phải số tiền nhỏ nhưng ông Trump vẫn rất giàu có. Để tuyên bố phá sản, ông Trump sẽ phải chứng minh rằng phán quyết có giá trị lớn hơn tài sản của ông, một điều rất khó xảy ra.

Khi trả lời công tố viên trong phiên tòa gian lận hồi tháng 4/2023, ông Trump từng nói mình có hơn 400 triệu USD tiền mặt. Nhưng vào năm ngoái, Forbes đưa tin ông Trump đã đầu tư phần lớn tiền mặt vào trái phiếu, còn một phần nhỏ được rót vào cổ phiếu và quỹ tương hỗ. Sau phán quyết, ông Trump có thể sẽ phải bán đi một phần lớn khoản đầu tư đó.

Một câu hỏi lớn là liệu ông Trump có phải dùng đến các tài sản trong danh mục đầu tư bất động sản của mình hay không.

Ông từng kiếm được tiền từ bất động sản, như lần bán câu lạc bộ chơi golf ở Bronx vào năm ngoái, hay lần chốt thương vụ bán tòa nhà Old Post ở Washington D.C. vào năm 2022. Theo New York Times, hồ sơ tòa án cho thấy giao dịch bán Old Post thu về 131,4 triệu USD trước thuế.

Ông Trump vẫn phải chuyển tiền cho tòa án dù kháng cáo được thông qua

Theo Guardian, nhiều vụ kháng cáo vẫn chưa có kết quả, nhưng ông Trump vẫn sẽ phải chuyển tiền cho tòa án tạm nắm giữ. Nếu ông Trump kháng cáo thành công, ông có thể nhận lại tiền.

Để trả tiền cho tòa án, ông Trump có một số phương án. Ông có thể trả toàn bộ bằng tiền mặt, hoặc ông có thể tìm cách đạt thỏa thuận bảo lãnh khiếu nại.

Với phương án sau, ông Trump phải nộp trước một khoản tiền bảo lãnh để thể hiện cam kết tuân thủ thi hành phán quyết nếu kháng cáo thất bại. Đổi lại, ông phải đặt tài sản thế chấp và trả khoản phí bổ sung.

Dùng tiền tranh cử trả án phí sẽ làm phức tạp hóa vấn đề

Ông Trump đã tranh thủ những rắc rối pháp lý của mình để tích cực vận động gây quỹ tranh cử. Nhưng hiện chưa rõ ông Trump có thể dùng bao nhiêu số tiền ấy để trả án phí.

Luật liên bang Mỹ cấm các ứng viên dùng quỹ tranh cử cho mục đích cá nhân, khiến ông Trump khó có khả năng sử dụng quỹ tranh cử để giúp thanh toán một phần khoản bồi thường cho bà Carroll và tiền phạt gian lận.

Dù vậy, ông Trump đã không ngại việc sử dụng quỹ tranh cử cho một số phiên tòa. AP hồi tháng 10 đưa tin, ủy ban hành động chính trị Save America (PAC) của ông Trump đã dùng 37 triệu USD để trả phí pháp lý, chiếm hơn nửa tổng chi tiêu của tổ chức PAC này.