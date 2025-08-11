Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau vụ ám sát

Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe Turbay (Ảnh: India Express).

Miguel Uribe Turbay, Thượng nghị sĩ Colombia và là ứng viên tổng thống, đã bị tấn công và bị thương nặng trong một cuộc vận động tranh cử tại một công viên công cộng ở khu phố Fontibon thuộc thủ đô Bogota vào ngày 7/6 giờ địa phương.

Nhà lập pháp 39 tuổi thuộc đảng Trung tâm Dân chủ cánh hữu đang gặp gỡ những người ủng hộ thì bị bắn vào đầu. Ông Uribe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông Uribe đã trải qua nhiều ca phẫu thuật trong thời gian nằm viện sau đó.

Bệnh viện điều trị cho ông Uribe thông báo tình trạng sức khỏe của ông có phần cải thiện trong tháng 7, nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua do xuất huyết hệ thần kinh trung ương.

Ông Uribe qua đời hôm nay 11/8, hơn 2 tháng sau vụ ám sát.

Vụ việc đánh dấu một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào một chính trị gia ở Colombia trong nhiều thập niên.

Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công và bị buộc tội cố ý giết người. Hai người khác, bao gồm một người đàn ông được cho là đã cung cấp súng cho thiếu niên này và một phụ nữ bị tình nghi cung cấp "hỗ trợ hậu cần" cho vụ tấn công, cũng đã bị chính quyền bắt giữ.

Đầu năm nay, Thượng nghị sĩ Uribe, người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền hiện tại, đã tuyên bố ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2026.

Ông Uribe xuất thân trong một gia đình có vị thế nổi bật trong chính trường Colombia.

Mẹ của ông, nhà báo Diana Turbay, đã bị sát hại vào năm 1991 trong một vụ giải cứu bất thành sau khi bà bị băng đảng Medellin, do trùm ma túy Pablo Escobar cầm đầu, bắt cóc.

Ông ngoại của ông, Julio Cesar Turbay, từng là tổng thống Colombia từ năm 1978 đến năm 1982, trong khi ông nội của ông, Rodrigo Uribe Echavarria, lãnh đạo đảng Tự do và ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 1986 của ông Virgilio Barco.