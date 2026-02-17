Ông Obama lên tiếng sau tuyên bố “người ngoài hành tinh có thật”

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters).

“Tôi đã cố gắng giữ đúng tinh thần của cuộc hỏi đáp nhanh, vì chuyện này đang gây xôn xao nên tôi xin đính chính lại. Về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng cao là có sự sống ngoài Trái đất”, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viết trên Instagram ngày 15/2.

“Nhưng khoảng cách giữa các hệ sao lại quá lớn, nên xác suất người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta là rất thấp. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh từng liên lạc với chúng ta. Thật đấy!”, ông Obama cho biết thêm.

Trước đó, ông Obama đã khiến dư luận xôn xao với phát ngôn gây tranh cãi về người ngoài hành tinh.

Trong nhiều thập niên, người Mỹ đã đặt câu hỏi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và cơ sở giam giữ bí ẩn giữa sa mạc mang tên Vùng 51. Sau 2 nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Obama khẳng định ông tin người ngoài hành tinh là có thật.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Mỹ Brian Tyler Cohen cuối tuần qua, ông Obama dường như đã xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh trong một phần chương trình, khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi nhanh cho khách mời và khách mời cũng trả lời nhanh.

Sau khi được hỏi: “Người ngoài hành tinh có thật không?”, ông Obama nói: “Họ có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy họ”.

“Họ không bị giam giữ ở Vùng 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ nào đó và họ đã giấu cả Tổng thống Mỹ”, ông Obama nói thêm.

Câu trả lời này đã đẩy cựu Tổng thống Mỹ vào một chủ đề gây tranh cãi, trong bối cảnh công chúng Mỹ vốn hoài nghi về chính phủ liên bang và các quan chức Mỹ từng có những phát ngôn liên quan.

Năm 2016, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình rằng bà sẽ “làm sáng tỏ” các thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh nếu đắc cử. Tổng thống Donald Trump từng nói trên một podcast 2 năm trước rằng ông đã suy nghĩ về sự sống ngoài hành tinh.

Cho đến nay các Tổng thống Mỹ vẫn chưa công khai đưa ra câu trả lời dứt khoát về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Đồn đoán về một cơ sở chứa tàn tích của người ngoài hành tinh và các vật thể bay không xác định (UFO) tồn tại bên dưới căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 ở miền nam bang Nevada từ lâu đã ám ảnh những người theo thuyết âm mưu.

Trong số các giả thuyết về những hoạt động bí mật tại cơ sở này có việc lưu trữ, kiểm tra và “đảo ngược kỹ thuật” các tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bị rơi, bao gồm cả những vật liệu được cho là thu hồi tại Roswell, bang New Mexico, năm 1947.

Những người khác suy đoán cơ sở này chuyên phát triển đủ loại công nghệ, bao gồm vũ khí thiên hà, du hành thời gian và dịch chuyển tức thời, hoặc thậm chí một dạng kiểm soát thời tiết.

Bình luận của ông Obama về Vùng 51 và người ngoài hành tinh được đưa ra vài tháng sau khi đạo diễn một bộ phim tài liệu, cáo buộc có sự che giấu về trí tuệ phi nhân loại và Tổng thống Mỹ có thể sớm xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Obama bình luận về sự tồn tại của UFO.

“Khi nói đến người ngoài hành tinh, có một số điều tôi không thể nói trên sóng truyền hình”, ông nói đùa trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

Vị Tổng tư lệnh thứ 44 của Mỹ sau đó xác nhận các vụ nhìn thấy Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP), thuật ngữ mới của chính phủ Mỹ dùng thay cho UFO, là có thật, và chính phủ không thể giải thích nguồn gốc của các vật thể bay này cũng như các kiểu bay bất thường của chúng.

Các đoạn video radar bị rò rỉ, được cho là do máy bay không người lái Reaper của Không quân Mỹ ghi lại cách đây 13 năm, được cho là cho thấy các UAP bay trên khu vực Trung Đông.