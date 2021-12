Omicron lan đến 106 quốc gia, WHO cảnh báo về "kỳ nghỉ sinh tử"

Dân trí Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, Delta hiện vẫn là chủng trội toàn, nhưng Omicron đang có xu hướng lan nhanh, kéo theo những rủi ro.

WHO cảnh báo các nước nên hoãn các kỳ nghỉ lễ để tránh dịch bùng phát mạnh (Ảnh minh họa: EPA).

Omicron lan ra 106 quốc gia

Trong báo cáo tuần công bố ngày 21/12, WHO cho biết, 96% mẫu bệnh phẩm Covid-19 giải trình tự gen toàn cầu có sự hiện diện của biến chủng Delta, giảm so với tỷ lệ 99,2% của tuần trước đó. Tỷ lệ này của Omicron là 1,6%, tăng so với 0,4% tuần trước đó. WHO cho biết, Omicron đã xuất hiện ở ít nhất 106 quốc gia.

"Bằng chứng gần đây cho thấy biến chủng Omicron có lợi thế tăng trưởng so với Delta và đang lây lan nhanh chóng, thậm chí ở cả những nước có tỷ lệ miễn dịch trong dân số cao", báo cáo của WHO cho biết.

Omicron là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Biến chủng này được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi và Nam Phi là quốc gia đầu tiên cảnh báo với thế giới về Omicron. Dữ liệu về biến chủng Omicron vẫn còn rất hạn chế, nhưng số ca nhập viện ở Anh và Nam Phi đang có xu hướng tăng.

"Do số ca nhiễm tăng nhanh, nên hệ thống y tế có thể trở nên quá tải. Dữ liệu ban đầu cho thấy, Omicron có thể làm giảm lượng kháng thể trung hòa ở người đã tiêm vaccine và người từng mắc Covid-19, dấu hiệu cho thấy biến chủng này có thể né một phần miễn dịch", báo cáo cho biết.

Với những thông tin này, WHO đánh giá, rủi ro chung do Omicron gây ra vẫn "rất cao".

Cảnh báo về một kỳ nghỉ lễ sinh - tử

Trong bối cảnh Omicron lan nhanh trong khi mối đe dọa từ biến chủng Delta vẫn còn, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đầu tuần này đã kêu gọi người dân trên thế giới hủy bỏ một số kế hoạch nghỉ lễ.

"Một sự kiện bị hủy bỏ tốt hơn là một cuộc sống bị hủy bỏ. Tất cả chúng ta đều quá mệt mỏi với đại dịch này. Chúng ta đều muốn dành thời gian cho bạn bè, người thân, đều muốn trở lại một cuộc sống bình thường", ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh thêm: "Cách nhanh nhất để làm điều này là tất cả chúng ta, các nhà lãnh đạo và cá nhân, đưa ra những quyết định khó khăn cần phải thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác. Trong một số trường hợp, điều đó có nghĩa là bạn nên hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện".

Ông Tedros cho rằng, Covid-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nếu đảm bảo điều kiện 70% dân số trên thế giới được tiêm chủng vaccine vào giữa năm sau.

Sự xuất hiện của Omicron đang đe dọa kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới của nhiều nước trên thế giới khi chính phủ các nước bắt đầu siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn đà lây lan của virus.

Trên khắp châu Âu, nhiều nước đã áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa, trong đó Hà Lan ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ ngày 19/12. Italy quyết định hủy các lễ hội năm mới trong khi Đan Mạch đề xuất đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu vào tuần trước Giáng sinh.

Minh Phương

Theo Reuters, AFP