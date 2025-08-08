Chuột kích cỡ to bằng mèo gây lo ngại ở Anh

Con chuột kích thước lớn gây ra mối lo ngại ở Anh (Ảnh: Facebook).

Một con chuột có kích thước tương đương một con mèo đã bị bắt tại một thị trấn ở North Yorkshire, Anh, làm dấy lên lo ngại về sự lan rộng của loài chuột kích thước lớn trên khắp Vương quốc Anh.

“Tôi phải nhìn kỹ lại khi thấy bức ảnh của nó. Dựa vào kích thước túi đựng thì có thể thấy nó không phải chuột bình thường. Nó to bằng một con mèo", ông Stephen Martin, một nghị viên địa phương ở Redcar và Cleveland, cho biết.

Ông Martin nói rằng con chuột dài khoảng 56cm từ mũi đến đuôi, gần bằng kích thước một chiếc vali xách tay, và được bắt bên trong một ngôi nhà ở khu Normanby thuộc Redcar và Cleveland.

Trên mạng xã hội, ông tiếp tục đăng thêm một bức ảnh khác cho thấy những “lỗ chuột” trong sân và nói rằng đây “không phải là trường hợp cá biệt".

Ông nói rằng, địa phương của ông hiện không còn cung cấp dịch vụ kiểm soát chuột cho người dân do cắt giảm ngân sách. Trong khi đó, lượng rác thải ngày càng nhiều khi các khu dân cư mới xuất hiện.

“Điều đó thu hút nhiều chuột hơn, và chúng ngày càng to hơn nữa", ông nói.

Ông cho biết thị trấn này từng xuất hiện số lượng lớn chuột cách đây 2 năm nhưng đã kiểm soát được.

“Giờ đây, lũ chuột đã quay lại, và đông hơn cả trước", ông nói.

Ông David Taylor, cũng là một nghị viên tại Redcar và Cleveland, cho rằng vấn đề này dường như cũng xuất hiện ở các khu vực khác tại Anh.

Hồi tháng 4, một đợt đình công của công nhân môi trường ở Birmingham, thành phố lớn thứ 2 của Anh, đã khiến rác thải chất đống và kéo theo sự bùng phát số lượng chuột.

Theo một báo cáo mới do trang Inkl trích dẫn, hơn nửa triệu vụ chuột phá hoại đã được ghi nhận trên khắp nước Anh trong chưa đầy 3 năm.

Dữ liệu từ các hội đồng địa phương cho thấy từ năm 2023 đến giữa năm 2025, cả nước đã ghi nhận 518.240 vụ chuột phá hoại, trong đó gần 1/4 xảy ra tại London, tiếp theo là vùng tây bắc nước Anh (gần 95.000 vụ) và Scotland (gần 70.000 vụ).

Chuyên gia kiểm soát chuột David Parnell cho rằng, vấn đề trong quản lý rác thải, cống rãnh, văn hóa đồ ăn mang về đang tạo ra môi trường thuận lợi cho chuột phát triển.

Ông cảnh báo: “Lũ chuột đang ngày càng to lớn, táo tợn và khó kiểm soát hơn bao giờ hết".