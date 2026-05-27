Chủ tịch Triều Tiên thị sát vụ thử tên lửa dẫn đường bằng AI

Vụ thử nghiệm của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Triều Tiên đã thử nghiệm kết hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, rocket pháo binh và tên lửa hành trình chính xác được thiết kế cho tác chiến hiện đại dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 27/5.

Sau khi thúc đẩy phát triển hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm xa và năng lực vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đang từng bước nâng cấp kho vũ khí chiến thuật và thông thường.

Chủ tịch Triều Tiên thị sát vụ thử (Ảnh: Reuters).

Theo KCNA, các vụ thử nhằm đánh giá sức mạnh của “đầu đạn nhiệm vụ đặc biệt” trên tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của rocket pháo phản lực phóng loạt tầm xa và độ chính xác của tên lửa hành trình chiến thuật dẫn đường bằng AI.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết các cuộc thử nghiệm cho thấy vũ khí và hệ thống phóng tự động đã được nâng cấp thành công để “phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại nhằm tăng cường khả năng ứng dụng trong chiến đấu”.

Ông Kim cho biết các vụ thử đặc biệt xác nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tên lửa hành trình sẽ được triển khai cho các đơn vị pháo binh gần biên giới phía nam. Những tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác và điều khiển bằng AI, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 100km.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc hôm 26/5 cho biết họ đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều vật thể bay, bao gồm 1 tên lửa đạn đạo, rocket pháo binh về phía Hoàng Hải từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Pyongan.

Theo KCNA, vụ thử hôm 26/5 là “một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm đạt mục tiêu 5 năm về phát triển quốc phòng”.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un bày tỏ “sự hài lòng lớn” với kết quả thử nghiệm, gọi đây là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy năng lực quân sự và khả năng tác chiến của Triều Tiên đang gia tăng.

Ông Kim đặc biệt ca ngợi tên lửa hành trình chiến thuật mà theo KCNA sẽ được triển khai cho các đơn vị pháo binh tầm xa gần biên giới phía nam.

Ông Kim tái khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường cả lực lượng hạt nhân lẫn lực lượng vũ khí thông thường, đồng thời cảnh báo quyết tâm bảo vệ chủ quyền quân sự và quyền tự vệ của Bình Nhưỡng sẽ “được thể hiện bằng hành động rõ ràng hơn”.