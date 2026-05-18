Hàn Quốc công bố Sách trắng, muốn chung sống hòa bình với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Yonhap).

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/5 đã công bố Sách trắng, thể hiện một chính sách khác biệt rõ rệt của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung so với chính quyền tiền nhiệm.

Sách trắng mới nhất đặt ra 3 nguyên tắc định hướng then chốt: Hàn Quốc tôn trọng thể chế của Triều Tiên, không theo đuổi việc thống nhất bằng cách thâu tóm và không tham gia vào các hoạt động thù địch.

Được xây dựng trên những nguyên tắc đó, chính phủ Hàn Quốc đã định hình chính sách bao trùm của mình là "chung sống hòa bình và cùng nhau phát triển trên bán đảo Triều Tiên".

"Cân nhắc thực tế là Hàn Quốc và Triều Tiên đang tồn tại như 2 quốc gia trên thực tế, chúng tôi có ý định phát triển quan hệ liên Triều thành một mối quan hệ chung sống hòa bình trong khi vẫn hướng tới mục tiêu thống nhất", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Đặc biệt, tài liệu đã nêu rõ lập trường nhấn mạnh nhu cầu chuyển dịch sang một "mối quan hệ 2 quốc gia hướng tới hòa bình" nhằm đạt được sự thống nhất.

Trong số các biện pháp được trích dẫn có quyết định của chính quyền ông Lee về việc đình chỉ việc gửi các tờ rơi chống Bình Nhưỡng sang Triều Tiên và dừng các đợt phát thanh bằng loa phóng thanh dọc biên giới như những bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự và xây dựng lại lòng tin.

Tài liệu cũng phác thảo các kế hoạch nhằm khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, được ký bởi cựu Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2018, đồng thời theo đuổi một thỏa thuận song phương để thiết lập nền tảng mang tính hệ thống cho sự chung sống hòa bình.

Sự thay đổi trong các ưu tiên chính sách có thể nhìn thấy rõ qua ngôn từ của Sách trắng. Các từ ngữ đề cập đến "hòa bình" và "chung sống hòa bình" đã tăng vọt từ 29 lên 196 lần, và các đề cập đến "gặp gỡ" hoặc "đối thoại" đã tăng từ 16 lên 58 lần.

Trong lời tựa của Sách trắng, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tuyên bố: "Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên không phải là một sự lựa chọn đối với chúng ta, mà là một huyết mạch”.

"Khi chúng ta hiện thực hóa hòa bình bằng hành động thay vì lời nói, tôi hy vọng Hàn Quốc và Triều Tiên có thể một lần nữa ngồi lại với nhau như những người láng giềng chung sống hòa bình với nhau", ông nói thêm.

Tài liệu này phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee nhằm hàn gắn mối quan hệ liên Triều đang căng thẳng, dựa trên việc xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Chính quyền bảo thủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol từng tìm cách mang lại sự thay đổi ở Triều Tiên thông qua sức ép và việc đưa thông tin từ bên ngoài vào nước này.

Bất chấp cành ô liu từ phía Seoul, quan hệ liên Triều về mặt thực tế vẫn đóng băng. Sách trắng cho thấy không có hoạt động trao đổi nhân đạo liên Triều nào trong 5 năm qua và hoàn toàn không có hoạt động trao đổi kinh tế.

Tại một cuộc họp đảng vào tháng 12/2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa "2 quốc gia thù địch lẫn nhau" và kể từ đó đã theo đuổi các chính sách thù địch đối với Seoul.

Bình Nhưỡng đã sửa đổi hiến pháp để xóa bỏ tất cả các nội dung đề cập đến việc thống nhất.