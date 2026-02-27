Chủ tịch Cuba lên tiếng vụ bắt giữ xuồng cao tốc treo cờ Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (Ảnh: AFP).

“Cuba sẽ tự vệ với quyết tâm và sự kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm phương hại đến chủ quyền và sự ổn định quốc gia”, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên X ngày 26/2.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh thêm: “Cuba không tấn công, cũng không đe dọa”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Cuba cho biết một vụ đụng độ nổ ra hôm 25/2 khi lực lượng biên phòng Cuba tiếp cận một tàu đăng ký tại Florida, mang số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng một hải lý để kiểm tra nhận dạng.

Những người trên tàu treo cờ Mỹ bị cáo buộc đã nổ súng trước, làm chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba bị thương trước khi lực lượng biên phòng Cuba bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Giới chức Cuba cho biết đã phát hiện vũ khí và trang bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, các thiết bị nổ tự chế như bom xăng Molotov, áo giáp chống đạn, ống ngắm quang học và quân phục ngụy trang.

Trong số những người thiệt mạng trong cuộc đấu súng, phía Cuba đến nay đã xác định được danh tính của Michel Ortega Casanova và cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh 3 người còn lại. Trong số những người bị bắt giữ, nhà chức trách đã công bố danh tính của cả 6 người, và một số trong đó xuất hiện trong “danh sách quốc gia các cá nhân và tổ chức” bị truy nã do bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bạo lực trước đây.

Theo phía Cuba, các nghi phạm, bao gồm các công dân Cuba, xuất phát từ Mỹ, mặc đồ ngụy trang và mang theo súng trường tấn công, súng ngắn, chất nổ tự chế, áo giáp chống đạn và ống ngắm quang học. Ngoài ra, một nghi phạm người Cuba khác đã bị bắt giữ trong lãnh thổ Cuba liên quan đến âm mưu này.

Cuba cho biết 6 người sống sót đang được chăm sóc y tế. Ít nhất một số người trong đó dường như đang bị giam giữ tại Bệnh viện Lâm sàng - Phẫu thuật tỉnh Arnaldo Milian Castro ở Santa Clara, cách Havana khoảng 250km về phía đông.

Santa Clara là thủ phủ của tỉnh nơi vụ việc được cho là đã xảy ra, cách một hòn đảo nhỏ ngoài khơi phía bắc khoảng một hải lý.

Bệnh viện dân sự này được canh gác nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh chặn các phóng viên gần lối vào xác nhận các nghi phạm bị giữ tại đây nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Cuba gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính phủ của ông sẽ tiến hành điều tra độc lập về vụ việc và Đại sứ quán Mỹ tại Havana đang tìm cách tiếp cận những người sống sót để xác định liệu có ai trong số họ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hay không. Ông nói đây không phải là một chiến dịch của Mỹ và không có nhân viên chính phủ Mỹ nào liên quan.

Các chính trị gia tại Florida cũng cam kết sẽ tiến hành điều tra riêng.

Ông Carlos de Cossio, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Cuba, cho biết Cuba đã liên lạc với Mỹ kể từ khi xuồng cao tốc bị phát hiện, bao gồm cả với Bộ Ngoại giao và Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Ông Cossio nói, Mỹ thể hiện thiện chí hợp tác với Cuba về vấn đề này. Ông từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên, bao gồm cả câu hỏi về nơi ở và tình trạng của các nghi phạm.