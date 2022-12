Chính phủ Anh trao tặng trang thiết bị y tế cho Việt Nam

Các thiết bị y tế được chính phủ Anh và UNICEF trao tặng cho Việt Nam (Ảnh: Đại sứ quán Anh).

Gói trang thiết bị do chính phủ Anh tài trợ thông qua UNICEF trong tháng 12 bao gồm 500 máy theo dõi bệnh nhân và 500 bơm tiêm điện tự động. Bộ Y tế sẽ sớm phân bổ trang thiết bị đến các bệnh viện và cơ sở y tế có nhu cầu trên cả nước. Sự hỗ trợ này thể hiện tình hữu nghị, đồng thời hy vọng góp một phần nhỏ vào công cuộc phục hồi sau đại dịch của Việt Nam.

"Tôi hy vọng những trang thiết bị y tế này thể hiện được sự hỗ trợ lâu dài, vừa thiết thực, vừa mang giá trị tinh thần của Vương quốc Anh dành cho các bệnh nhân và y bác sĩ Việt Nam tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất nhằm vượt qua khó khăn, đặc biệt là về y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam để củng cố và hỗ trợ phục hồi hệ thống và dịch vụ y tế tại Việt Nam", Đại sứ Anh Iain Frew phát biểu.

Quyền Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam, ông Ziad Nabulsi cho biết: "Các thiết bị do Chính phủ Anh hỗ trợ sẽ góp phần to lớn vào nỗ lực không ngừng giữ cho Việt Nam an toàn trước sự bùng phát của Covid-19 cũng như củng cố hệ thống y tế hậu Covid. Mặc dù hệ thống y tế của Việt Nam đã dần được cải thiện, thể hiện rõ qua khả năng ứng phó mạnh mẽ với Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tác, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa và vùng khó tiếp cận. UNICEF cùng với các đối tác sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ củng cố hệ thống y tế của Việt Nam".

Trong đại dịch Covid-19, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đi đầu trong việc viện trợ vaccine cho Việt Nam với hơn 2 triệu liều vaccine Astra Zeneca. Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Anh còn trải rộng trên các lĩnh vực về kháng kháng sinh, bệnh không truyền nhiễm, giáo dục y khoa và y tế số.