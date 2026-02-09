Chiến thắng vang dội giúp Thủ tướng Nhật Takaichi thực hiện cắt giảm thuế

Thủ tướng Takaichi gắn tên các ứng viên của đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2 (Ảnh: Reuters).

Liên minh cầm quyền do Thủ tướng Sanae Takaichi đứng đầu đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện, mang lại cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) quyền kiểm soát mạnh mẽ nhất đối với Hạ viện Nhật Bản, các hãng truyền thông đưa tin hôm 9/2.

Kết quả mang về cho LDP 316 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, đủ để chiếm đa số 2/3, cho phép liên minh cầm quyền vượt qua mọi phủ quyết của Thượng viện và thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp.

Chiến thắng của LDP được nhận định phần lớn là nhờ mức độ tín nhiệm cá nhân cao của Thủ tướng Takaichi, duy trì quanh mức 70% kể từ khi bà nhậm chức hồi tháng 10/2025. Con số này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ ủng hộ của riêng đảng, chỉ khoảng 40%.

Tuy nhiên, dù kết quả này giúp nhiệm kỳ của vị nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản được củng cố vững chắc, nhiều thách thức chính sách và đối ngoại vẫn đang chờ đợi bà Takaichi ở phía trước.

Thực tế là chiến thắng này giúp Thủ tướng Takaichi có nhiều dư địa chính trị để thúc đẩy chương trình tài khóa chủ động, bao gồm cắt giảm thuế và tăng chi tiêu công.

Bà Takaichi được cho là sẽ bị chất vấn về những cam kết cắt giảm thuế và kế hoạch chi tiêu sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử, điều này dường như sẽ càng khiến nhà lãnh đạo nhanh chóng tiến hành các biện pháp kích thích kinh tế vốn đã gây chấn động thị trường tài chính.

Theo các chuyên gia, LDP giành chiến thắng cũng nhờ cam kết giảm bớt chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình bằng cách tạm dừng thuế bán thực phẩm 8% trong 2 năm - một động thái mà bà Takaichi mô tả là "ước mơ ấp ủ từ lâu" của mình.

Các nhà đầu tư đã tỏ ra e ngại trước việc chính phủ Nhật Bản, quốc gia có gánh nặng nợ cao nhất trong thế giới phát triển, sẽ có chính sách như thế nào trong vấn đề này. Chính lo ngại này đã gây ra đợt bán tháo trái phiếu chính phủ và đẩy đồng yên xuống mức thấp lịch sử so với các loại tiền tệ khác.

Một số nhà phân tích cho rằng, bà Takaichi có thể rút kế hoạch cắt giảm thuế vì các đảng đối lập ủng hộ việc cắt giảm thuế mạnh mẽ hơn nữa lại chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử lần này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Takaichi đã phản bác quan điểm đó trong một loạt các cuộc phỏng vấn ngắn trên truyền hình khi kết quả được công bố trong đó nhấn mạnh "sẽ nhanh chóng thực hiện cam kết của đảng LDP về việc đình chỉ thuế tiêu thụ".

Một số nhà phân tích cho rằng, việc Thủ tướng Takaichi củng cố quyền lực vững chắc cũng sẽ giúp bà tránh được làn sóng phản đối từ những người theo chủ nghĩa thắt chặt tài chính trong chính đảng của mình.

"Mặc dù có một số người trong đảng LDP còn dè dặt về ý tưởng này, nhưng kết quả bầu cử đã làm tăng cơ hội cắt giảm thuế tiêu thụ", chuyên gia kinh tế Ryutaro Kono cho biết.

Theo chuyên gia này: "Thủ tướng Takaichi nhiều lần nói rằng chính sách tài khóa trước đây quá thắt chặt. Rõ ràng là bà ấy rất ủng hộ việc cải tổ chính sách tài khóa hiện tại do Bộ Tài chính và các chuyên gia tài chính trong đảng LDP đề ra".

Nhận thức được khoản thâm hụt lớn khi cắt giảm thuế, bà Takaichi nhấn mạnh đây sẽ chỉ là giải pháp tạm thời và bà vẫn cam kết quản lý tài chính có trách nhiệm.

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh, trái phiếu giảm và đồng yên bị suy yếu đã phục hồi phần nào trong ngày 9/2 sau khi chiến thắng của đảng LDP được xem là tạo điều kiện cho hành động quyết đoán về kích thích tài chính.