"Cơn sốt Sanae": Sức hút của Thủ tướng Nhật Bản với giới trẻ

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Asahi).

Chiếc túi xách giống của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã nhanh chóng “cháy hàng”, cây bút màu hồng của bà cũng trở thành hiện tượng mạng và ngay cả món ăn vặt yêu thích của bà cũng được săn lùng.

Nhà lãnh đạo 64 tuổi của Nhật Bản đang tạo nên một cơn sốt do giới trẻ dẫn dắt theo cách khó ai ngờ và điều này có thể giúp bà giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử vào ngày 8/2 tới.

Các cuộc thăm dò cho thấy “sanakatsu”, tạm dịch là “cơn sốt Sanae”, có thể giúp nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản giành được một sự ủy nhiệm mang tính quyết định trong cuộc tổng tuyển cử và triển khai các kế hoạch chi tiêu mà bà hứa hẹn sẽ vực dậy nền kinh tế trì trệ của đất nước.

Theo các cuộc thăm dò trong tuần, liên minh cầm quyền của bà có thể giành tới 300 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, một sự đảo chiều đáng chú ý khi người tiền nhiệm của bà đã từ chức sau khi mất quyền kiểm soát lưỡng viện trong các cuộc bầu cử.

Điều có lẽ còn bất ngờ hơn là sức hút của nhà lãnh đạo bảo thủ cứng rắn này với cử tri dưới 30 tuổi, được một cuộc khảo sát gần đây ước tính ở mức trên 90%. Mức ủng hộ chung của bà vào khoảng 60%.

Takanori Kobayashi, giám đốc tại Hamano, công ty sản xuất chiếc túi da đen giá 900 USD mà Takaichi thường mang, cho biết ông rất bất ngờ khi người trẻ đổ xô mua sản phẩm này và công ty hiện có danh sách chờ tới 9 tháng.

“Chiếc túi này thường là những người ở độ tuổi 40 hoặc 50 mua. Nhưng từ khi nó trở nên nổi tiếng, có lẽ qua mạng xã hội, chúng tôi thấy rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng ở độ tuổi 20 và 30”, ông Kobayashi nói.

Trên mạng cũng có sự chú ý tương tự với cây bút bi màu hồng mà Thủ tướng Nhật Bản dùng ghi chú tại quốc hội và bánh gạo vị tôm mà bà từng cầm khi đi tàu.

Thạo mạng xã hội

Thủ tướng Takaichi đã xây dựng được lượng người theo dõi trên mạng xã hội vượt xa các đối thủ, cả trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền lẫn phe đối lập. Bà có khoảng 2,6 triệu người theo dõi trên X, so với khoảng 64.000 của Yoshihiko Noda, lãnh đạo đảng đối lập chính.

Theo một cuộc thăm dò của NHK, mức tín nhiệm cá nhân của bà Takaichi gần gấp đôi LDP, đảng vốn truyền thống do nam giới thống trị.

Các bài đăng lan truyền của bà nổi bật trong bối cảnh chính trị Nhật Bản vốn điềm đạm, như các đoạn clip bà đánh trống theo bài trong phim K-Pop “Demon Hunters” của Netflix cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, hay hát “Happy Birthday” bằng tiếng Italy cho Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Khi công bố bầu cử sớm vào ngày 19/1, bà Takaichi coi cuộc bỏ phiếu như một cuộc trưng cầu dân ý thực tế về vai trò lãnh đạo và chính sách của bà, bao gồm mở rộng tài khóa và kế hoạch tăng cường quốc phòng để đối phó sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc.

“Các bạn có thể giao việc điều hành đất nước cho Sanae Takaichi không? Tôi trực tiếp đề nghị người dân phán xét”, bà nói.

Cách tiếp cận này đã chinh phục Haruka Okuyama, nhân viên văn phòng 32 tuổi tham dự buổi vận động đầu tiên của bà tại Akihabara, trung tâm văn hóa anime và game ở Tokyo.

“Giờ đây rất nhiều người trẻ theo dõi mạng xã hội, và tôi nghĩ đã có sự gia tăng tư duy bảo thủ trong giới trẻ”, Okuyama nói, rút từ túi ra một tạp chí cô mua vì Thủ tướng Takaichi xuất hiện trên bìa.

Sức mạnh cá tính

Đứng trên xe vận động bên ngoài ga Akihabara, Thủ tướng Takaichi nói về xuất thân khiêm tốn ngoài giới tinh hoa chính trị và đề cập nhiều chủ đề, từ chi phí làm tóc đến kiểm soát nhập cư.

Bà cho biết lấy cảm hứng từ Margaret Thatcher, người trở thành nữ thủ tướng đầu tiên và tại vị lâu nhất của Anh thời hiện đại.

“Bà ấy nói chuyện rõ ràng, dứt khoát. Bà ấy giao tiếp một cách tươi sáng, tích cực và tôi nghĩ năng lượng đó phù hợp với người trẻ”, Takeo Fujimura, nhân viên văn phòng 24 tuổi tình nguyện phát cờ giấy Nhật Bản tại sự kiện, nói.

Tomomi Kawamura, 37 tuổi, cho biết cô ngưỡng mộ Thủ tướng Takaichi nhưng chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Giá cả tăng cao là mối lo chính, phản ánh quan ngại của nhiều cử tri rằng đồng yên suy yếu.

“Giá cả quá cao. Tôi muốn điều gì đó được giải quyết”, Kawamura chia sẻ.

Một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu có đủ số người trẻ mà Thủ tướng Takaichi thu hút đi bỏ phiếu để mang lại chiến thắng áp đảo như dự đoán hay không, do giới trẻ thường ít đi bầu hơn thế hệ lớn tuổi vốn là nền tảng quyền lực lâu dài của LDP.

Tuy nhiên, theo David Boling, chuyên gia tại The Asia Group, ngay cả một chiến thắng khiêm tốn cũng cho thấy sức hút cá nhân của bà đã một tay vực dậy vận mệnh của đảng đang mất dần thế kiểm soát.

“Sức mạnh cá tính của bà dường như đang vượt ra ngoài chính trị”, ông nói.