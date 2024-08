Các tay súng tình nguyện nước ngoài tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Giao tranh dữ dội ở Avdiivka

Kênh Military Summary đưa tin, ở khu vực Kursk, tình hình vẫn bất ổn và các sự kiện đang diễn ra nhanh chóng. Quân đội Ukraine đang tiến xa nhất có thể dọc theo các trục đường chính, sau đó cố gắng bảo vệ các bên sườn và thiết lập hậu cần.

Theo hướng Toretsk, giao tranh vẫn tiếp diễn, với những xác nhận trực quan rằng quân đội Nga kiểm soát các tòa nhà cao tầng ở Pivnichne.

Pokrovsk (Avdiivka) vẫn là hướng hoạt động tích cực nhất, với giao tranh dữ dội nhất xảy ra ở đó. Lực lượng Moscow tiếp tục kiểm soát phần lớn các ngôi làng xung quanh và tiến vào trên một số hướng mới, nhằm giành toàn bộ khu vực tiền duyên nằm phía trước Pokrovsk. Họ cũng đang di chuyển về phía nam.

Trên trục Ugleadar - Vodiane, quân đội Nga đang kiểm soát nhiều vị trí hơn dọc theo các cánh đồng, tiến xa hơn đến đường T05-24 trên toàn bộ chiều dài.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 8/8. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu tím, những mũi tên vàng thể hiện hướng tấn công của Kiev, các khu vực màu vàng nhạt là nơi họ mới giành được (Ảnh: Military Summary).

Cuộc tấn công chớp nhoáng của Ukraine ở Kursk bị chặn đứng

Theo kênh Readovka, bất chấp thành công ban đầu của lực lượng Kiev, giờ đây có thể khẳng định rằng kế hoạch tấn công chớp nhoáng của Ukraine vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk đã thất bại.

Dựa vào hướng tấn công của Ukraine, có thể thấy rõ rằng họ thực sự đang lao về phía nhà máy điện hạt nhân ở Kurchatov. Để có được bước đột phá như vậy, quân đội Ukraine cần kiểm soát các tuyến đường và ngã ba dẫn về phía bắc.

Kiev sử dụng các nhóm đột kích, cố gắng chiếm con đường từ Sudzha đến Kurchatov và đột phá đến giao lộ ở Korenevo, từ đó họ có thể đến cả Rylsk và Lgov. Và trong cả hai trường hợp, lực lượng Kiev đều không đạt được mục tiêu.

Ukraine vẫn chưa kiểm soát được Sudzha, cuộc tấn công vào Korenevo đã bị quân Nga đẩy lùi. Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn không ngừng cố gắng tìm ra điểm yếu trong hàng phòng ngự của Nga để đột phá Kurchatov.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 8/8. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ. Khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Kiev mới giành được và tiếp tục phát triển theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Nga bắt đầu phản công ở Kursk

Kênh Rybar cho biết, trong ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trên hướng Bắc Ukraine, lực lượng dự bị của Nga bắt đầu tập kết vào tối 8/8. Các đơn vị đặc nhiệm của họ đã tham chiến dọn dẹp lãnh thổ, đẩy đối phương bật về Sumy.

Ngược lại, về hướng Slobozhansky (Kharkov), lực lượng Moscow đã đột phá qua biên giới Ukraine ở sườn phải và báo cáo đã giành được Sotnitsky Kazachok và Lukashovka.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk ngày 8/8. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu đỏ, các mũi xanh thể hiện hướng tấn công của Kiev và lực lượng Moscow phản công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tại trục Oleksandrivka - Kalinovo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kirovo và Artemovo, các nhóm xung kích của Nga đang cố gắng tiến về vùng ngoại ô phía bắc Novhorodske.

Theo hướng Pokrovsk (Avdiivka), quân đội Nga đã tiến về phía tây tại khu vực Timofeevka, giành quyền kiểm soát Sergeyevka và đang tiến hành chiến dịch dọn dẹp ở Zhelannoe.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 8/8. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Tấn công vùng Kursk: "Canh bạc tất tay cuối cùng" của Ukraine

Chiến dịch tấn công của Kiev ở Kursk vẫn diễn ra ác liệt khi họ không ngừng đổ thêm quân vào trận. Theo một số chuyên gia, trái với mục đích quấy rối như trước, lần này Ukraine muốn đánh chiếm lãnh thổ Nga để có lợi trên bàn đàm phán, điều mà họ vô phương làm được tại Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Kharkov.

Về phía Moscow, quân đội chính quy trên toàn nước Nga đang tiến về Kursk, tất cả hỏa lực không quân, pháo binh, tên lửa cũng đang tập trung cho việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát. Giới quan sát nhận định, "canh bạc tất tay cuối cùng" của ông Zelensky sẽ bị chặn đứng và bị tiêu diệt một cách có hệ thống.

Sự kiện này cần được nhìn nhận từ hai phía:

Thứ nhất, đối với Nga, đòn tấn công này không khác gì món quà mà Ukraine mang lại, tuy nhiên với điều kiện là họ phải tận dụng được cơ hội để thu "mẻ lưới lớn" nhằm gây thiệt hại tối đa cho các đơn vị tinh nhuệ của Kiev, bẻ gãy xương sống lực lượng vũ trang đối phương một lần và mãi mãi.

Một số ước tính cho rằng, Kiev đã và sẽ tung vào trận tới hơn 10 lữ đoàn tinh nhuệ, tức là gần như toàn bộ lực lượng dự bị chiến lược của họ. Nếu thất bại, khối chủ lực của quân đội Ukraine coi như bị xóa sổ và hậu quả sẽ vô cùng tai hại.

Lính Ukraine, vũ khí Mỹ và phương Tây đã xâm phạm vào nước Nga, cái mặt nạ cuối cùng đã bị gỡ bỏ. Nước Nga giờ đây có thể huy động quân đội và nhiều lực lượng khác cho một cuộc chiến bảo vệ đất nước.

Về mặt quân sự, trong khi Nga vẫn muốn duy trì vùng đệm tại khu vực gần với biên giới của mình để tạo lợi thế trong cuộc chiến tiêu hao thì phía Ukraine lại tiếp tục xông vào.

Tất nhiên, nhìn chung, Nga có vẻ bị bất ngờ khi Kiev tiến hành tấn công và giành được những thắng lợi bước đầu. Nhưng, với sức mạnh nội tại sẵn có, Moscow sẽ kiên quyết và đủ điều kiện để chặn đứng đòn tấn công chớp nhoáng này, không để đối phương đạt được mục đích.

Thứ hai, đối với Ukraine từ trước tới giờ vẫn đánh theo kiểu tạo tiếng vang trên truyền thông nên vụ việc này cũng không có gì lạ, tuy vậy, tham vọng của họ lần này lớn hơn, không khác gì một canh bạc, "được ăn cả, ngã về không". Nếu Kiev thực sự chọc được cái gai vào sườn nước Nga và bảo vệ được nó, họ sẽ có lợi thế rất lớn trên bàn đàm phán.

Đối với Mỹ và Phương Tây chúng ta không khỏi không đặt câu hỏi, chẳng lẽ họ khờ khạo vậy sao? Cái lợi mà Mỹ và Phương Tây có được chính là việc thí nghiệm vũ khí, phương án tác chiến thông qua lực lượng Kiev cho dù sẽ tổn thất lớn cả về người và vũ khí trang bị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin (Ảnh minh họa: Tfiglobalnews).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 78 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đã xảy ra 78 cuộc giao tranh trên mặt trận, nóng nhất là ở hướng Liman và Pokrovsk (Avdiivka).

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, xảy ra 78 cuộc giao tranh, đối phương tiến hành 47 cuộc không kích, ném 56 bom KAB, 493 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện gần 3.391 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhovsky, Vremovsky và Orekhov. Theo hướng Pokrovsk, 20 cuộc tấn công và đột kích của đối phương đã bị đẩy lùi ở các khu vực đông dân cư. Một số cuộc giao tranh khác vẫn tiếp diễn.

Pháp: Chiến dịch ở Kursk đang được Ukraine tiến hành và thành công

Theo European Pravda, khi bình luận về các sự kiện ở khu vực Kursk của Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố rằng đây là một chiến dịch của Ukraine đã đạt được "một số thành công ban đầu".

Bộ Quốc phòng Pháp nhận định, chiến dịch này đang được quân đội Ukraine tiến hành, mặc dù bộ chỉ huy quân sự Ukraine và quan chức Kiev chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố trực tiếp nào về vấn đề này.

"Cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk, do hiệu ứng bất ngờ và cuộc đối đầu với các lực lượng (Nga) chuẩn bị kém hơn so với mặt trận phía đông, dường như đã đạt được một số thành công ban đầu. Cuộc tấn công này có thể buộc quân đội Nga phải điều lực lượng từ một số địa bàn khác và do đó giảm bớt áp lực cục bộ ở những khu vực mà lực lượng Kieve đã gặp khó khăn cho đến nay", bản đánh giá viết.

Bộ Quốc phòng Pháp lưu ý, cả hai bên đang tấn công lẫn nhau một cách sâu rộng và lực lượng Kiev tiếp tục tấn công vào các sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Phía Ukraine vẫn chưa chính thức bình luận về các sự kiện ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối 8/8 rằng, ông đã nhận được 3 báo cáo "có hiệu quả" từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky và chúng "chính xác là những gì nhà nước chúng ta cần bây giờ".

Ông cũng nói rằng, "Nga đã tham gia vào cuộc chiến và "phải cảm nhận những gì họ đã làm".

Người phát ngôn về chính sách đối ngoại của Ủy ban châu Âu, Peter Stano, cho biết Ukraine có quyền tự vệ, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

DeepState phân tích các trận chiến ở khu vực Kursk của Nga

Các nhà phân tích thuộc kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cập nhật bản đồ vào sáng 9/8, cung cấp thông tin lần đầu tiên về cuộc giao tranh ở khu vực Kursk trên lãnh thổ Liên bang Nga, diễn ra từ ngày 6/8.

Báo cáo có đoạn: "Lực lượng Phòng vệ đã tiến hành một cuộc tấn công gần Sverdlikovo và Oleshnya. Ngôi làng đầu tiên đã bị hạ gục sau một trận chiến, và ngôi làng thứ hai không cần giao tranh hoặc nỗ lực tối thiểu. Tại trạm kiểm soát Sudzha, khoảng hai trung đội Nga bị bao vây. Gornal cũng bị bao vây".

"Các nhóm tiên phong đã đến Goncharovka và vùng ngoại ô Sudzha. Giao tranh ở khu vực Zeleny Shlyakh, cường độ chưa rõ. Tại Nikolayevo-Daryino, hàng phòng ngự đối phương đã cố gắng ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên, nhưng không trụ được lâu".

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kursk ngày 9/8. Trong đó, lực lượng Kiev đã giành quyền kiểm soát vùng màu xanh, vùng màu xám đang tranh chấp giữa hai bên (Ảnh: DeepState).

Crimea bị tấn công, quân đội Nga nỗ lực đánh chặn loạt mục tiêu

Trên Telegram, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Rozvazhayev, thông báo về "cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine" và quân đội Nga đã bắn hạ 1 tên lửa chống hạm Neptune trên vùng biển của thành phố, đồng thời phá hủy cả UAV và xuồng không người lái trên biển.

Ông Rozvazhaev cho biết: "Quân đội của chúng tôi đang đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, 1 tên lửa chống hạm Neptune đã bị bắn hạ trên vùng biển ở khoảng cách khá xa bờ biển".

Sau đó, kênh Krymskiy Veter đưa tin về vụ nổ lớn ở Chernomorskoye (một ngôi làng ở quận Yevpatoriya của Crimea), cũng như hoạt động của phòng không Nga trong khu vực sân bay Belbek.

Thống đốc Rozvazhaev cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên mặt nước và 2 chiếc đã bị phá hủy.

Lúc 4h38 chính quyền Sevastopol phát thông báo mới xác nhận: "Tại Sevastopol, Nga đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV. Theo thông tin sơ bộ, 1 mục tiêu trên không đã bị bắn hạ ở khu vực Orlovka".

Sau đó, ông Rozvazhaev báo cáo rằng "một số mục tiêu trên không" đã bị bắn hạ trên biển.