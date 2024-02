Chiến sự Ukraine đang diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận (Ảnh minh họa: Sky News).

Avdiivka gần bị bao vây hoàn toàn và sụp đổ, nhanh hơn dự kiến

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho các vị trí của Ukraine bằng vũ khí hạng nặng. Một số lượng kỷ lục bom FAB đã được không quân Nga sử dụng, qua đó làm suy yếu hàng phòng ngự của đối phương để bộ binh tiếp tục phát triển cuộc tấn công ở khu vực trung tâm Avdiivka.

Lực lượng Kiev gần như mất kiểm soát, không thể ổn định chiến tuyến và kịch bản xấu nhất đang đến gần.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 5/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, những mũi tên màu vàng là hướng Ukraine rút lui và vạch màu vàng là tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev (Ảnh: Military Summary).

Kênh RVvoenkory đưa tin, Quân đội Nga xuyên thủng hàng phòng ngự và thọc sâu vào Avdiivka, tiến gần đến "đường sinh mệnh" của lực lượng vũ trang Ukraine.

Cách đây vài ngày, Nga đã phát động một chiến dịch tấn công, vượt qua một phần công sự của Ukraine và chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương tại mỏ đá Avdiivka và đột nhập vào thành phố từ phía đông bắc, liên tiếp giành được vị trí mới trong quá trình phát triển và tiến về phía trước.

Tại bắc Avdiivka và phía bắc thành phố, Nga tiến dọc theo đường Safronov và Lesya Ukrainka, ở phần phía nam của Ivushka, dọc theo hai vành đai rừng phía nam Vesyoly và chiếm phần còn lại của khu vườn Rainbow.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã lên tiếng về tình hình nguy cấp của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong 2 ngày nay: "Các vấn đề đến từ phía đông bắc. Người Nga đã chiếm được một phần mỏ đá và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở phía tây gần khu vực tư nhân".

"Bước đột phá này có nghĩa chỉ còn vài trăm mét nữa là mũi xung kích Nga đến được huyết mạch hậu cần chính của Ukraine", một nhà phân tích quân sự nổi tiếng ở Kiev cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong báo cáo tối 5/2 cho biết, quân đội Nga, với sự hỗ trợ của không quân, đã thực hiện 38 cuộc tấn công trong ngày: 24 cuộc tấn công gần Novobakhmutovka và Avdiivka và 14 cuộc tấn công khác gần Pervomaisky và Nevelsky.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 5/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ và cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: RVvoenkory).

Chuyên gia quân sự Mikael Valtersson ngày 5/2 nhận định, Avdiivka gần bị bao vây hoàn toàn và sụp đổ. Ông nói, mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Các hoạt động ở nam Avdiivka có thể là một cách để dẫn dụ Ukraine tiến hành các cuộc phản công tốn kém và rút bớt lực lượng ra khỏi phía bắc. Hiện tại tình huống có chút không rõ ràng. Nhưng chúng tôi biết rằng Ukraine đúng như dự đoán đã rút lui khỏi khu vực phía bắc hồ trong bản đồ dưới đây (đánh dấu 1).

Quân Nga đang tiến công và chiến đấu dọc theo toàn bộ sườn phía bắc của Avdiivka. Bước tiến đáng kể nhất là hướng tới tuyến tiếp tế huyết mạch cuối cùng (đường màu vàng) vào Avdiivka. Một số đơn vị Nga có thể chỉ còn 800m nữa để tiến lên cho đến khi đến được đường tiếp tế. Hiện tại, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra phía sau đường màu tím ở nhiều phía của Avdiivka.

Quân Nga phải có hai mục tiêu. Một là trấn giữ các khu vực phía sau tuyến màu tím ở phía Bắc (3) và hai là chiếm khu vực còn lại về phía đường cung cấp cuối cùng (vòng tròn màu trắng số 5). Nếu họ thành công, Avdiivka sẽ bị cắt đứt và bao vây.

Vậy thì việc Avdiivka thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu huyết mạch tiếp tế bị cắt đứt thì mọi hoạt động phát triển khác ở mặt trận phía đông và phía nam Avdiivka đều không còn quan trọng. Nhưng bất chấp điều đó, quân Nga có thể chiếm tất cả các thành trì của Ukraine (2, 4 và 6) ở phía Đông và phía Nam trong những ngày tới. Khu vực quan tâm chính chắc chắn là khu vực phía đông của đường tiếp tế.

Mọi thứ có thể phát triển nhanh chóng.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avidiivka tính đến ngày 5/2. (Ảnh: Mikael Valtersson).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga cố gắng tấn công Robotine và Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 5/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga cố gắng tiến về 7 hướng của mặt trận và 105 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, các đơn vị tên lửa Ukraine tiến hành tấn công vào 1 khu vực tập trung quân, 2 chốt kiểm soát và 2 kho đạn dược của đối phương. Nga đã phóng 7 tên lửa và thực hiện 25 cuộc không kích và 52 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Trong khu vực Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tổ chức hai đợt tấn công nhưng đều không thành công, báo cáo viết.

Ukraine mong chờ tên lửa tầm bắn 300-500km từ đồng minh

Kyiv Independent đưa tin, Trung tướng Serhii Naiev, Tư lệnh các lực lượng hỗn hợp của quân đội Ukraine cho biết hôm 5/2 rằng, Ukraine dự kiến sẽ nhận được các máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa có tầm bắn từ 300 đến 500km "trong các gói viện trợ quân sự tiếp theo" từ các đồng minh.

Ông Naiev không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa hoặc chỉ rõ liệu chúng sẽ đi kèm với máy bay phản lực F-16 hay riêng lẻ.

Quân đội Ukraine đã và đang sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp và tên lửa Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp chuyển giao để tấn công các địa điểm và thiết bị quân sự của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến.

Biến thể ATACMS được giao cho Ukraine có thể tấn công các mục tiêu cách xa khoảng 150km, trong khi Storm Shadow/SCALP có tầm bắn tới 250km.

Kyiv cũng đã đề nghị cung cấp tên lửa Taurus do Đức sản xuất, có tầm bắn lên tới 500km, nhưng Berlin cho đến nay vẫn từ chối.

Theo tướng Naiev, máy bay phản lực F-16 và tên lửa tầm xa "sẽ cho phép Ukraine đạt được thành công lớn hơn nữa trên chiến trường và giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát".

Hà Lan gửi thêm 6 chiếc F-16 tới Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tuyên bố hôm 5/2, Hà Lan đang chuẩn bị gửi cho Ukraine thêm 6 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, nâng tổng số tiêm kích mà nước này cam kết cung cấp cho Kiev lên 24 chiếc.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết vào ngày 22/12/2023, Hà Lan đang chuẩn bị lô 18 chiếc F-16 đầu tiên để giao cho Ukraine. Không quân Hà Lan đang chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến hơn.

Giữa tháng 8/2023, Đan Mạch cam kết cung cấp cho Ukraine 19 chiếc F-16, với lô 6 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào mùa xuân năm 2024 và số còn lại vào năm 2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã hứa sẽ cung cấp một số máy bay phản lực vào năm 2025. Theo đài truyền hình NRK của Na Uy, Na Uy có kế hoạch gửi từ 5 đến 10 máy bay.

Các chuyên gia nói với Kyiv Independent rằng Ukraine có thể sẽ đưa ít nhất một số máy bay F-16 vào hoạt động vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè.

Các quan chức Đan Mạch và Hà Lan cho biết lịch giao hàng phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng và phi công của Ukraine, cùng nhiều yếu tố khác.

Các phi công và kỹ thuật viên Ukraine tiếp tục đào tạo chuyển loại F-16 ở một số nước châu Âu và Mỹ, dự kiến khóa học sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo sắp được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Airforce Times).

Bộ Quốc phòng Na Uy: Cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga

European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram kêu gọi nước này chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra ngay cả sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine kết thúc.

Bộ trưởng Gram cho biết thêm: "Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng Nga có thể đánh giá lại kế hoạch của mình và nơi họ triển khai lực lượng để đáp lại việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO".

Về vấn đề này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng, tập trận và cải thiện khả năng tương tác của lực lượng vũ trang Na Uy với các đồng minh NATO.

Gần đây quân đội của nhiều quốc gia khác đã đưa ra những tuyên bố tương tự. Ví dụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cho rằng Nga có thể tấn công một trong các thành viên NATO sau 5-8 năm nữa. Trong khi đó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thụy Điển, Mikael Büden, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dân sự, Karl-Oscar Bohlin, nói rằng mọi công dân của nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh.

Thủ tướng Sunak: Anh có thể tự vệ trước Nga

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sky News Piers Morgan, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột với Nga.

Khi được hỏi liệu Vương quốc Anh có sẵn sàng "tự vệ đúng cách" hay không nếu Nga "quay súng" về phía mình, Thủ tướng Anh trả lời: "Có".

"Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo an toàn cho mọi người. Và thật không may, bạn biết đấy, thế giới ngày càng trở nên kém an toàn hơn. Và chúng ta thấy điều đó trong ví dụ về tình hình ở Nga và Ukraine. Nhưng gần đây chúng tôi đã thấy điều này ở Biển Đỏ", ông nói thêm.

BBC: Chế phẩm dầu của Nga tiếp tục chảy vào Anh qua kẽ hở

Bất chấp các lệnh trừng phạt chống Nga, hàng triệu thùng nhiên liệu dầu của Nga vẫn được nhập khẩu vào Anh, BBC đưa tin, dẫn hai nghiên cứu riêng biệt.

Anh là một trong nhiều quốc gia phương Tây đã cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga nhằm giảm doanh thu mà Moscow có thể kiếm được từ nhiên liệu hóa thạch.

Nhưng hai báo cáo riêng biệt mà BBC thu được cho thấy các quy định lọc dầu đang cho phép các sản phẩm làm từ dầu thô của Nga được nhập vào Anh.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch cho biết, "lỗ hổng lọc dầu" này có nghĩa là các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, vốn chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Điện Kremlin, có thể nhập khẩu dầu của Nga một cách hợp pháp và tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ như nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Các nước trên sau đó xuất khẩu những sản phẩm này sang Anh hoặc các nước EU.

Isaac Levy, người đứng đầu bộ phận chính sách và năng lượng châu Âu - Nga, cho biết: "Vấn đề với lỗ hổng này là nó làm tăng nhu cầu về dầu của Nga và cho phép bán được nhiều hơn, đồng thời cũng làm tăng giá, làm tăng nguồn tiền chảy vào chiến sự của Điện Kremlin".