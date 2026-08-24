Sơ tán thương binh Ukraine gần Lysychansk (Ảnh: AFP).

Những đòn không kích dồn dập

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) thực hiện loạt đòn tập kích vào các mục tiêu tại khu vực tiền tuyến của đối phương, bao gồm cơ sở hạ tầng nhiên liệu. Tại vùng Sumy, một nhà máy chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài đã bị nhắm mục tiêu. Ngoài ra, UAV Geran đã đánh phá các đầu mối giao thông tại vùng Odessa.

Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng trên bán đảo Crimea, cũng như tại vùng Krasnodar và vùng Rostov. UAV Ukraine cũng đánh trúng một kho hàng của tập đoàn bán lẻ Ozon tại Orenburg trên lãnh thổ Nga.

Khoảnh khắc các đội phòng không cơ động Nga bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine bằng súng máy ở vùng Kursk (Video: Telegram).

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Magyar” Brovdi ngày 23/8 tuyên bố UAV Ukraine đã phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự của Nga.

Theo ông Brovdi, 2 máy bay chiến đấu, gồm Su-33 và MiG-29, cùng một UAV tấn công Orion, đã bị đánh trúng tại sân bay Vityazevo ở vùng Krasnodar Krai, phía nam Nga.

Ông Brovdi đã đăng video về 3 cuộc tấn công trên Telegram. Các cuộc tấn công đều do Trung tâm số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện. Đơn vị này chuyên tiến hành tấn công tầm xa.

Những mục tiêu khác bị nhắm đến bao gồm các hệ thống phòng không S-400, Pantsir và Tor, cùng 8 radar có giá trị cao tại Krasnodar Krai, tỉnh Rostov và bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát.

UAV Ukraine tập kích phá hủy loạt vũ khí của Nga, bao gồm tiêm kích Su-33 và MiG-29, các tổ hợp phòng không S-400, Pantsir-S ,Tor-M2, cùng 8 radar các loại (Video: Euromaidan Press).

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine trên 4 mặt trận cùng lúc

Theo trang tin Readovka, sự kiện đáng chú ý trong tuần là quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công, chọc thủng phòng tuyến Ukraine trên 4 mặt trận cùng lúc.

Khu vực phòng thủ kiên cố Orekhov bắt đầu sụp đổ

Vào ngày 17/8, trên mặt trận Zaporizhia, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF, sau khi chiếm được Novodanilovka, đã đột phá trực diện vào Orekhov, củng cố vị trí ở phần đông nam thành phố. Động thái này đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của Bộ chỉ huy Kiev - vốn tập trung lực lượng bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở phía tây, đông - đông bắc thành phố, khiến khu vực phía nam trở nên tương đối sơ hở.

Ngay ngày hôm sau, tình hình của AFU tại Orekhov càng trở nên xấu hơn từ một hướng khác. Tập đoàn quân cận vệ số 36 RFAF đã chiếm Novosoloshino ở bờ tây sông Verkhnya Tersa, chọc thủng tuyến phòng thủ dự bị của Ukraine vốn có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường huyết mạch trong khu vực phòng thủ kiên cố này.

Quân đội Ukraine không có hệ thống công sự kiên cố tương đương ở phía bên kia sông Verkhnyaya Tersa, kéo dài đến tận tuyến Zheltaya Krucha - Tavricheskoye. Đà tiến công của Tập đoàn quân số 36 RFAF đe dọa sẽ thọc sâu vào hậu phương của tuyến phòng thủ tiếp theo dọc theo sông Zherebets.

Hệ quả là Bộ chỉ huy Kiev buộc phải đồng thời giải quyết một số nhiệm vụ: giữ vững Orekhov, bảo vệ bên sườn và duy trì các tuyến đường rút lui.

Quân đội Nga chính thức mở chiến dịch tấn công vào Orekhov và giành được chỗ đứng. Phòng tuyến kiên cố của Ukraine (các vạch màu vàng) có dấu hiệu sụp đổ (Ảnh: Readovka).

Kênh AMK Mapping cung cấp thêm thông tin về tình hình tại các hướng Orekhov và Omelnyk, tỉnh Zaporizhia. Cụ thể, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công vào Orekhov, đồng thời có thêm bước tiến từ phía đông, giành được tổng cộng 6,08km2.

Ở phía tây nam, RFAF tiếp tục thâm nhập qua Novodanilovka để tiến vào khu vực đông nam, giao tranh tại đây đang dần chuyển dịch về phía trung tâm thành phố. Tuy nhiên, họ chưa thể thiết lập chỗ đứng vững chắc tại khu vực này do sự hiện diện liên tục của các đơn vị Kiev ở Novodanilovka, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Lực lượng Moscow cũng đang nỗ lực thâm nhập vào các khu rừng phía tây Mala Tokmachka; nếu chiếm được khu vực này, họ có thể tận dụng làm nơi tập kết lực lượng để tiến vào Orekhov với quân số đông đảo hơn nhiều.

Ở phía đông, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía đông bắc Mala Tokmachka, chiếm giữ các vị trí mới dọc theo những cao điểm chiến thuật và gia tăng nguy cơ bao vây một số đơn vị Kiev tại Bilohirya. Họ đang tích cực tìm cách chiếm các vị trí trong và xung quanh những khu rừng xa hơn về phía tây, phối hợp với một số mũi thâm nhập từ phía bắc Mala Tokmachka hướng tới hệ thống công sự chiến hào lân cận. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại trung tâm Mala Tokmachka.

Ở phía đông bắc, RFAF cải thiện vị trí ở phía tây và tây nam Charivne, đồng thời tiếp tục nỗ lực xâm nhập vào các khu vực phía đông và phía tây Novoselivka. Trong khi đó, giao tranh dữ dội vẫn diễn ra tại những cánh đồng phía tây Hirke và Verkhnya Tersa, khi một số nhóm xung kích của Nga tiếp tục cố gắng tiến về phía Kopani, Babashi, Rivne và Dolynka.

Quân đội Nga, đột kích theo các mũi tên đỏ, giành được một số thắng lợi cục bộ trên hướng Orekhov (Ảnh: AMK Mapping).

Trên hướng Stepnohirsk lân cận thuộc cánh tây Zaporizhia: Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khi cả hai bên đều duy trì các hoạt động tấn công.

Ở phía tây, lực lượng Moscow đã nối lại các cuộc xâm nhập vào phần cực nam khu định cư Prymorske, tận dụng các ngôi nhà và khu vực rừng cây tại Plavni làm nơi ẩn nấp. Ngoài ra, sau khi đẩy lùi các đợt phản công trước đó của đối phương, họ đang cố gắng đột phá từ khu dân cư cao tầng phía nam Stepnohirsk để cắt đứt lực lượng Kiev tại khu vực Plavni bằng cách tấn công về phía tây dọc theo đường Ahrarna. Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục nỗ lực tiến vào Kamyanske từ phía bắc.

Ở phía đông, RFAF quét sạch các vị trí còn lại của Ukraine trong khe núi rậm rạp ở phía đông bắc Kamyanske và tái chiếm một số vị trí dọc theo hàng cây lân cận. Từ đây, họ đang cố gắng xóa sổ loạt cứ điểm của Ukraine ở phía tây Stepove bằng đòn tấn công đa hướng, đồng thời xâm nhập khu vực trang trại điện mặt trời phía đông Stepnohirsk để tạo thế sườn phải áp sát thị trấn.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow chiếm thêm vị trí phía bắc Mali Shcherbaky, củng cố phòng thủ dọc theo sườn nam khe núi và tiếp tục vượt qua khu vực này, tiến về phía bắc dọc theo các hàng cây để vào Pavlivka và những khu vực lân cận. Binh sĩ Nga cũng đang tiến theo hướng tây bắc về phía Lukyanivske.

Ở phía đông nam, RFAF loại bỏ lực lượng Kiev còn bám trụ tại khu vực mũi nhọn phía tây Novoandriivka và mở rộng vùng kiểm soát dọc theo tuyến đường cao tốc phía đông Shcherbaky. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại các lối tiếp cận phía tây Novoandriivka, nơi binh sĩ Nga cố gắng thiết lập chỗ đứng chân trong các khu rừng. Họ cũng đã cải thiện được phần nào vị trí tại những hàng cây phía đông bắc Shcherbaky.

Trong khi đó, lực lượng Kiev đã phát động một loạt cuộc phản công, nỗ lực quét sạch "vùng xám" và đẩy mạnh đột phá về phía nam tới Shcherbaky. Họ cũng đẩy lùi quân đội Nga khỏi phần phía nam của Novoandriivka sau các đợt xâm nhập trước đó. Như vậy, có 15,56km2 nghiêng về phía Nga, ngược lại, Ukraine chỉ giành được 1,88km2.

Cả hai bên đều tích cực tấn công ở cánh tây Zaporizhia, với lợi thế nghiêng một chút về phía Nga (Ảnh: AMK Mapping).

"Nút cổ chai" đang bị thu hẹp gần Vovchansk

Ở phía đông bắc khu vực Kharkov, các Tập đoàn quân số 14 và số 11 RFAF tiếp tục nỗ lực bắt tay với nhau từ hai hướng. Sau khi chiếm được Ivanovka, Tập đoàn quân số 14 bắt đầu giao tranh giành quyền kiểm soát Vasilyevka tại thung lũng sông Plotva, trong khi Tập đoàn quân số 11 tiến đến làng Kupino từ phía đông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 23/8. Hai cánh quân của lực lượng Moscow đang khép chặt vòng vây trên một khu vực rộng tới hàng trăm km2 (Ảnh: Readovka).

Đến ngày 19/8, hành lang nối liền lực lượng Kiev ở phía bắc với lực lượng chủ lực đã bị thu hẹp xuống còn khoảng 10km. Việc hai đại đơn vị của Nga có thể bắt tay nhau gần Nefedovka đe dọa sẽ cắt đứt hoàn toàn tuyến đường này. Do đó, AFU đang nỗ lực kìm hãm đà tiến của đối phương, đồng thời rút quân về phía nam theo từng nhóm nhỏ qua các khu rừng và khe núi.

Lực lượng Ukraine có thể rơi vào vòng vây rộng lớn ở Kharkov khi quân đội Nga tiến công theo các mũi tên đỏ, khép dần "miệng túi" (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công ác liệt, giành kết quả tích cực ở Liman

Tập đoàn quân cận vệ số 3 RFAF đã vượt kênh đào Seversky Donets-Donbass ở phía tây Rai-Aleksandrovka và chiếm giữ Orekhovatka. Khu vực này có tầm quan trọng không chỉ bởi bản thân vị trí địa lý mà còn nhờ các tuyến đường huyết mạch đi qua đây.

Sau khi mất Orekhovatka, lực lượng Kiev đồn trú tại khu vực phòng thủ kiên cố Mykolaivka chỉ còn lại rất ít tuyến đường để rút các loại khí tài hạng nặng về Sloviansk. Đà tiến của RFAF về phía làng Manki và khu vực nông trại Energetik có thể đặt hành lang rút lui bằng đường bộ thuận lợi cuối cùng của Ukraine vào tầm kiểm soát hỏa lực.

Trong tình huống đó, lực lượng Kiev sẽ buộc phải tìm cách phá vỡ vòng vây để mở hành lang thoát hiểm hoặc sử dụng các con đường lộ thiên chạy qua khu vực hồ chứa nước kỹ thuật của nhà máy nhiệt điện Sloviansk - nơi vốn rất dễ bị UAV tấn công.

Nga đang tìm cách áp sát Sloviansk, chuẩn bị bàn đạp để tấn công vào thành phố (Ảnh: Readovka).

Về phía Liman (bắc Sloviansk), các đơn vị Kiev đang triển khai phản công gần Koroviy Yar. Dựa trên các hình ảnh giám sát khách quan, họ đã giành lại được một số vị trí ở khu vực tiếp cận đường cao tốc C051020, kênh Rybar cho hay.

Ukraine phản công ác liệt ở mặt trận Liman, giành một số kết quả tích cực (Ảnh: Rybar).

Nga đang tiến về Dobropillia từ phía nam

Tính đến cuối tuần, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF đã tiến sâu hơn về hướng Dobropillia. Khu vực phòng thủ kiên cố ở vùng nông thôn phía nam bảo vệ thành phố đã rơi vào tay quân đội Nga, và các đơn vị thuộc Kiev gần mỏ Belitskaya đã bị bao vây, chia cắt.

Ngôi làng Dobropillia được gia cố kiên cố hiện là chướng ngại vật tiếp theo. Việc giữ được vị trí này cho phép AFU ngăn chặn các đơn vị Moscow tiến thẳng tới vùng ngoại ô phía nam thành phố cùng tên.

Đồng thời, quân đội Nga cũng đã tiếp cận Dobropillia từ phía đông. Cuộc đột kích của Tập đoàn quân số 51 RFAF từ phía nam và đà tiến xa hơn về phía tây thành phố có thể buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải dàn trải thế trận phòng ngự theo nhiều hướng cùng lúc.

Trước khi bộ binh tiến lên, các vị trí của AFU trong thành phố và khu vực lân cận đang bị không quân, pháo binh và UAV Nga tập kích ồ ạt.

Quân đội Nga đột kích vào thành phố Dobropillia từ nhiều hướng, lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Readovka).

Kênh AMK Mapping cung cấp thêm một số diễn biến trên hướng Dobropillia, thuộc vùng Donetsk.

Trong 2 tuần liên tiếp, tình hình đối với Ukraine tiếp tục xấu đi khi lực lượng Moscow đạt được thêm những bước đột phá về mặt chiến thuật.

Ở phía tây nam, RFAF tiếp tục tấn công cường độ cao tại khu dân cư Vodyanske, đánh lên phía bắc về hướng Matyasheve và Novohryshyne, trong khi các nhóm xung kích khác vẫn đang giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát Svitle và Vodyanske.

Một số binh sĩ Nga đã thâm nhập về phía tây qua Chernihivka, tiến tới làng Dobropillia cùng các cánh đồng ở phía bắc, đồng thời xâm nhập theo hướng bắc về phía cực nam thành phố Dobropillia cùng tên. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các con phố phía tây Bilytske và những cánh đồng lân cận, nơi RFAF đang nỗ lực quét sạch một số điểm kháng cự còn lại của Ukraine.

Ở phía đông bắc, quân đội Nga đã chiếm được các vị trí dọc theo dải cây còn lại ở phía đông mỏ Bilytska và loại bỏ mũi nhọn phòng thủ của Ukraine ở phía nam tuyến đường sắt. Những nhóm xung kích khác đã cải thiện vị trí dọc theo tuyến đường sắt, chiếm thêm một cứ điểm quan trọng của Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tạo được chỗ đứng tại Hannivka và bắt đầu thâm nhập vào khu vực ngoại ô phía đông bắc Dobropillia, cắt đứt 2 tuyến đường hậu cần huyết mạch của Ukraine. Một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga đã tiếp cận trung tâm thành phố, trong khi các binh sĩ khác đang tìm cách tiến vào thành phố từ hướng đông.

Binh sĩ Nga đột phá theo các mũi tên đỏ, ập vào thành phố Dobropillia từ nhiều hướng cùng lúc (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía đông, lực lượng Moscow chọc thủng các vị trí của AFU ở phía bắc Novyi Donbas, chiếm một số cao điểm chiến thuật phía nam Stepy trước khi tiến vào và chiếm giữ ngôi làng này. Từ đó, họ bắt đầu thâm nhập sâu tới ngoại vi phía nam Rubizhne, đồng thời tái chiếm làng Vilne.

Thêm vào đó, các cuộc xâm nhập sâu đang được thực hiện dọc theo nhiều hàng cây song song để tiến tới phía nam Zolotyi Kolodyaz, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khe núi có rừng bao phủ ở khu vực lân cận.

Xa hơn về phía đông, quân đội Nga chiếm phần còn lại của khu rừng phía bắc Shakhove cùng mỏ đất sét gần đó, trước khi mở các cuộc tấn công về hướng Kucheriv Yar. Kết quả là một số binh sĩ Nga đã đứng chân được tại những vị trí dọc theo dải cây ngay phía nam Kucheriv Yar.

Tổng cộng, có 31,34km2 lãnh thổ nghiêng về phía Nga.

Xe thiết giáp chở đầy bộ binh Ukraine bị Nga tập kích hỏa lực (Video: Telegram).

Tình hình xung quanh Dobropilia đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các nhà quan sát đang đưa tin về việc quân đội Nga tiến quân ở phía nam thành phố. Đây là đô thị có tầm quan trọng chiến lược, vì vậy Ukraine sẽ không dễ dàng từ bỏ, kênh Military Summary nhận định.

Một kịch bản tương tự đang diễn ra ở phía nam Druzhkovka. Tại đó, RFAF cũng đang đạt được thêm các bước tiến về lãnh thổ ở phía nam thành phố và gây áp lực lớn thông qua việc sử dụng UAV FPV.

Như vậy, trong tuần qua, trên 4 mặt trận đã diễn ra kịch bản khá giống nhau, đều thể hiện AFU rơi vào thế bất lợi. Lực lượng Moscow không tìm cách đánh bật đối phương bằng đòn trực diện, mà thay vào đó tìm cách xâm nhập vào các tuyến đường hậu cần, đánh thọc sườn và chặn đường rút lui của Ukraine.

Dựa trên các thông tin được công bố, tình hình khó khăn nhất đã xảy ra đối với cụm lực lượng Orekhov của quân đội Ukraine, nơi các cuộc đột phá diễn ra đồng thời ngay bên trong khu vực phòng thủ kiên cố và ở phía đông bắc những vị trí chủ chốt của họ.