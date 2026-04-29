Iran tuyên bố không đầu hàng, nêu vấn đề không thể đàm phán với Mỹ

Xuồng cao tốc Iran ở eo biển Hormuz (Ảnh: Tasnim).

"Chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ đối thoại với chúng tôi từ vị thế sức mạnh. Iran sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ không đàm phán dưới áp lực cũng như những lời đe dọa tấn công tiếp theo”, Đại sứ Iran tại Ai Cập Mojtaba Ferdowsi Pour nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 28/4.

Đại sứ Pour cũng nêu rõ, trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Iran không có kế hoạch thảo luận về chương trình tên lửa của nước này hoặc "Trục Kháng chiến", gồm các lực lượng vũ trang được Tehran hậu thuẫn trong khu vực.

Đại sứ Pour nhấn mạnh Mỹ "cũng phải tôn trọng tất cả các quyền hợp pháp của Iran trong khuôn khổ chương trình hạt nhân” của nước này.

Iran cho rằng chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình, trong khi Washington muốn Tehran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và chuyển giao uranium đã làm giàu ở mức độ cao cho Mỹ.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán rằng, nước này sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Mỹ và đồng minh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 20/4 tuyên bố “Iran không khuất phục trước vũ lực””.

Tổng thống Pezeshkian nói thêm rằng những thông điệp mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ “mang một thông điệp cay đắng; họ muốn Iran đầu hàng”. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ không đầu hàng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng khẳng định Iran “không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen của sự đe dọa” và nước này “đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Ông Qalibaf nêu rõ rằng các chiến thuật gây áp lực sẽ không mang lại kết quả trên bàn đàm phán.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Pakistan đổ vỡ do bất đồng quan điểm giữa hai bên.

Mỹ cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn khi duy trì các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tấn công các tàu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trong khi đó, Tehran cáo buộc Washington vi phạm ngừng bắn khi duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, tấn công bắt giữ tàu hàng Iran.

Đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đưa ra những tín hiệu trái chiều về triển vọng chấm dứt xung đột với Iran. Ông cho biết, một thỏa thuận với Iran sẽ đạt được “tương đối nhanh chóng”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc mình đang chịu áp lực phải đạt được một thỏa thuận.

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi Tehran đồng ý với một thỏa thuận.

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc, các nguồn tin từ Iran đầu tuần này đã tiết lộ đề xuất mới nhất của Tehran, trong đó đề nghị tạm gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp về vận tải hàng hải từ Vùng Vịnh được giải quyết.

Tổng thống Trump cho biết ông không chấp nhận phiên bản đề xuất hòa bình mới của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ luôn khẳng định các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran phải được giải quyết ngay từ đầu, chứ không phải chờ đến giai đoạn sau.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran đang cố gắng kéo dài thời gian.

“Họ là những nhà đàm phán rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận hay hiệp định nào được đưa ra đều phải ngăn chặn dứt điểm việc họ có thể tiến tới vũ khí hạt nhân tại bất kỳ thời điểm nào”, ông Rubio nói hôm 28/4.