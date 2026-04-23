Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn nóng bỏng (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga ồ ạt tấn công, rộ tin Kiev thất thủ ở Kupyansk

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã cải thiện đáng kể vị trí dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn ở phía đông và đông bắc Ukraine.

Quân đội Ukraine (AFU) đã sử dụng UAV để đáp trả, nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở vùng Kursk và Samara, cũng như tại các khu vực do Moscow nắm giữ tại Donetsk. Tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Crimea, và mất điện đã được ghi nhận ở tả ngạn sông Dnieper, kênh Rybar cho hay.

Thông tin từ thực địa cho thấy lực lượng Moscow bắt đầu các hoạt động chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông Rai-Aleksandrovka. Ngoài ra, các hoạt động vẫn tiếp diễn chủ yếu ở Kupyansk, nơi RFAF được cho là đã hoàn toàn xâm nhập thành phố một lần nữa sau khi quân đội Ukraine (AFU) rút phần lớn lực lượng khỏi điểm nóng này để tái bố trí đến các khu vực khác nơi phòng tuyến đang sụp đổ, chẳng hạn như ở Donbass.

Theo hướng Sloviansk, lính xung kích Nga đã dọn sạch các vành đai rừng trên đường tiếp cận Rai-Aleksandrivka và tiến vào ngoại ô ngôi làng. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Nikiforovka.

Có báo cáo từ khu vực Dobropillia về việc RFAF hoàn toàn chiếm giữ Grishino. Ngôi làng đã được giải tỏa khỏi binh sĩ Ukraine, nhưng khu vực ngoại ô vẫn nằm trong "vùng xám" do lực lượng Kiev còn giữ được chuỗi cứ điểm dọc theo đường cao tốc M-30.

Rộ tin Ukraine lại để mất thành phố Kupyansk một lần nữa (Ảnh: Military Summary).

Đức công bố kế hoạch xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 22/4 đã công bố một chiến lược quân sự toàn diện của Đức mang tên “Trách nhiệm đối với châu Âu”, Kyiv Independent đưa tin.

Chiến lược này nhấn mạnh "mối đe dọa "ngày càng tăng mà Nga gây ra đối với an ninh châu Âu và NATO, đồng thời vạch ra con đường của Đức để xây dựng quân đội chính quy (Bundeswehr) mạnh nhất châu Âu vào năm 2039.

“Chúng tôi đang chuyển đổi Bundeswehr thành quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu. Trong ngắn hạn, chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng thủ; về trung hạn, chúng tôi hướng tới việc xây dựng đáng kể năng lực; và về dài hạn, chúng tôi sẽ đảm bảo ưu thế công nghệ”, ông Pistorius nói.

Nền tảng cho kế hoạch hiện tại đã được đặt ra vào tháng 6/2024, khi Bộ trưởng Pistorius công khai trình bày tầm nhìn của mình về một “chế độ nghĩa vụ quân sự mới”. Sau đó, vào tháng 11/2025, Đức đã công bố đề xuất mở rộng lực lượng quân nhân tại ngũ và dự bị của đất nước.

Tầm nhìn đó đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của Đức, được thúc đẩy bởi cuộc chiến Nga - Ukraine và mối đe dọa rộng lớn hơn đối với an ninh châu Âu. Thông báo của ông Pistorius vào ngày 22/4 cũng đánh dấu lần đầu tiên Đức đưa ra một chiến lược quân sự quốc gia kể từ Thế chiến II.

Chiến lược "Trách nhiệm đối với châu Âu" của Đức cảnh báo rằng mối đe dọa từ Nga vừa nghiêm trọng vừa cận kề. Theo tài liệu này, tốc độ tái vũ trang của nước Moscow có thể dẫn đến một cuộc đối đầu với NATO trong vòng một năm tới.

"Nga đang tạo ra các điều kiện cho một cuộc chiến chống lại NATO và đã tiến hành các hoạt động hỗn hợp chống lại các quốc gia thành viên của Liên minh", tài liệu nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh, "do đó, nước Nga ngày nay đặt ra mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Đức và khu vực Euro - Atlantic trong tương lai gần".

Kế hoạch này kêu gọi hình thành một lực lượng gồm ít nhất 460.000 binh sĩ Đức để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Để đạt được mục tiêu đó, Đức sẽ phải tăng số lượng binh sĩ tại ngũ từ khoảng 185.420 người hiện nay lên 260.000 người vào giữa những năm 2030, đồng thời tăng lực lượng dự bị từ 60.000 lên 200.000 người.

Kế hoạch này cũng kêu gọi Đức đảm nhận vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong NATO, chuyển bớt gánh nặng quốc phòng của Liên minh từ Mỹ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump - người thường xuyên chỉ trích NATO và đe dọa rút khỏi Liên minh - Washington đã thúc giục châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với Ukraine.

Phía Nga chưa bình luận về những thông tin và cáo buộc do Đức đưa ra.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow không có ý định "tấn công" các quốc gia châu Âu.

"Chúng tôi biết những cáo buộc này. Có lẽ những người lan truyền cáo buộc này thậm chí còn nắm rõ các kế hoạch được cho là của Nga hơn chính chúng tôi. Ít nhất, chúng tôi không có thông tin về bất kỳ “kế hoạch tấn công châu Âu” nào, chứ đừng nói đến “chiếm đóng” châu Âu", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Hungary Magyar Nemzet được công bố hôm 7/7/2025.

Ukraine công bố số liệu thương vong mới nhất của Nga

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21/4, Nga đã mất 1.320.310 binh sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 1.040 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.884 xe tăng, 24.429 xe chiến đấu bọc thép, 90.763 xe và bồn nhiên liệu, 40.478 khẩu pháo, 1.749 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.350 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 350 trực thăng, 250.463 UAV, 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình với lý do bí mật tác chiến.

Mặc dù các quan chức Ukraine hiếm khi công bố số liệu, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với đài truyền hình Pháp vào ngày 4/2 rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, ngoài ra còn nhiều người khác được xếp vào diện mất tích (MIA).

Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Cường độ UAV và giao tranh của Nga đã khiến Ukraine gặp khó khăn khi thu hồi thi thể của các binh sĩ tử trận, vốn cần thiết cho việc xác nhận ADN.

Các báo cáo của một số viện nghiên cứu độc lập phương Tây đều nhất trí rằng thương vong của Nga vượt xa tổn thất của Ukraine, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tỷ lệ là "khoảng 2,5:1 hoặc 2:1".

Một báo cáo của CSIS vào tháng 1 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 người từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, trong đó ước tính từ 100.000 đến 140.000 người đã thiệt mạng trong chiến đấu (KIA).

Nga vượt biên giới tỉnh Kharkov và chiếm Veterinarnoye

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tiến vào tỉnh Kharkov và giành quyền kiểm soát Veterinarnoye.

Cụ thể, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã vượt biên giới, xâm nhập vào tỉnh Kharkov và chiếm giữ Veterinarnoye. Hiện tại, chưa có thông tin về việc liệu AFU có kháng cự hay không, hoặc liệu có bất kỳ đơn vị Kiev hay lực lượng biên phòng Ukraine nào hiện diện tại khu vực Veterinarnoye hay không.

Được biết, khu định cư này thuộc phần trách nhiệm của Tiểu đoàn Biên phòng số 4 thuộc Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, có quân số tương đương một lữ đoàn bộ binh cơ giới (khoảng 4.500 người).

Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, đặc biệt là Tiểu đoàn Biên phòng số 4, đang tham chiến cùng với lực lượng liên hợp và các đơn vị Vệ binh Quốc gia ở phía bắc và phía đông vùng Kharkov, bên cạnh các nhiệm vụ chính của họ. Do đó, có thể nói rằng sự kháng cự của Ukraine là không đáng kể.

Bộ chỉ huy Moscow có thể đang theo đuổi các mục tiêu sau. Trước hết, làng Veterinarnoye, về bản chất, là một "trạm kiểm soát lớn". Nó nằm ngay giữa một đoạn dài biên giới, nơi trước đây chưa từng diễn ra giao tranh ác liệt. Nếu Ukraine có ý định đột phá vào khu vực biên giới của Nga gần Belgorod, thì giờ đây họ sẽ không thể làm được điều đó.

RFAF đã thiết lập sự hiện diện, và bất kỳ ý định táo bạo nào của AFU, có thể dựa vào yếu tố bất ngờ và lợi dụng việc Nga thiếu lực lượng đáng kể để tạo thành rào cản, giờ đây sẽ bị ngăn chặn. Như vậy, giả định trước đây của Readovka rằng sự trống trải rõ ràng là hành động "giương đông kích tây" của quân đội Nga đã được xác nhận.

Mối đe dọa tiềm tàng đối với khu vực biên giới Nga ở vùng Belgorod cần được xác nhận sau khi sự việc xảy ra. Cũng như ở huyện Glukhovsky thuộc tỉnh Sumy, quân đội Nga đang thăm dò phản ứng của Kiev bằng cách tiến vào lãnh thổ.

Phản ứng này diễn ra nhanh như thế nào và với lực lượng ra sao sẽ tiết lộ rất nhiều về khả năng và ý định trước đó của Ukraine. Nếu "thử nghiệm" này cho thấy AFU không có lực lượng đáng kể ở phía tây và tây nam Veterinary, thì con đường đến Zolochiv sẽ mở ra cho lực lượng Moscow. Rất có thể các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía bắc RFAF sẽ đột phá từ Grayvoron để hợp lực với các đơn vị bạn hoạt động từ Veterinary nhằm tạo thành một mặt trận tấn công chung.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Nga tuyên bố chiếm Grishino nhưng cuộc chiến chưa kết thúc

Kênh Rybar đưa tin, trên sườn phía nam Dobropillia, các chiến binh thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực lân cận Grishino. Chiều 21/4, có báo cáo cho biết ngôi làng đã hoàn toàn được giải tỏa khỏi lực lượng Kiev. Tuy nhiên, vùng ngoại ô vẫn là "vùng xám", và quân đội Nga chỉ có thể củng cố vị trí sau khi loại bỏ hoàn toàn sự xâm nhập của đối phương gần quốc lộ M-30.

Trong khi đó, tình hình ở khu vực trung tâm của hướng này vẫn căng thẳng. Các cuộc đụng độ dữ dội nhất đang diễn ra gần mỏ Zaporizhzhya cũ và mỏ Novovodyanskaya số 2, nơi AFU thường xuyên điều các nhóm bộ binh nhỏ để trì hoãn bước tiến của lực lượng Moscow.

Đồng thời, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF cho đến nay vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện giao tranh do số lượng lớn UAV Ukraine, điều này đang cản trở việc thiết lập một tuyến tiếp tế ổn định cho "vùng xám" gần các mỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 22/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía bắc, các chiến binh Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng tại khu định cư Novy Donbas, nhưng đang gặp phải những vấn đề tương tự. Cả hai bên vẫn chưa giành được quyền kiểm soát vững chắc ngôi làng bị phá hủy.

Tình hình dọc theo tuyến Novoye Shakhovo - Toretskoye - Pavlovka vẫn không thay đổi. Hoạt động của cả hai bên ở khu vực này tương đối thấp do tính chất thứ yếu của nó.

Sau khi dọn sạch khoảng trống gần đường cao tốc M-30 và kiểm soát vững chắc Belitskoye, lực lượng Moscow sẽ có thể bắt đầu bao vây Dobropillia từ nhiều phía. Việc kiểm soát thành phố này, đến lượt nó, là điều cần thiết để quân đội Nga tiếp tục tiến về phía bắc vùng Donetsk vốn vẫn do Kiev kiểm soát.

Trận chiến Rai-Aleksandrivka bắt đầu

Trên mặt trận Sloviansk, quân đội Nga đang siết chặt vòng vây quanh Rai-Aleksandrivka. Lính xung kích thuộc Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang dần dần giải tỏa vùng ngoại ô Kaleniky mới được kiểm soát và đẩy mạnh đột phá về phía rừng Dolgyi, nơi một xe bọc thép của Ukraine vừa bị phá hủy, kênh Rybar đưa tin.

Việc chiếm được khu rừng này sẽ cho phép quân đội Nga thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của đối phương từ Nikolaevka.

Trong khi đó, sự hiện diện của các đơn vị Moscow đã được phát hiện ở trung tâm Rai-Aleksandrivka. Các nhóm xung kích nhỏ đang dần dần xâm nhập vùng ngoại ô từ phía đông, vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên được dựng lên xung quanh ngôi làng. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về việc củng cố các vị trí này: các chiến binh Nga chỉ mới thiết lập quyền kiểm soát các cánh đồng gần đó và đang hình thành các tuyến đường để chuyển quân tiếp viện và tiếp tế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 22/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Xét theo cấu hình tiền tuyến, các vị trí của Ukraine trong "vùng bị bao vây" ở phía nam đang nằm trong "vùng xám". Họ không thể tổ chức phòng thủ ổn định và buộc phải điều quân dự bị vào khu vực dọc theo các tuyến đường dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga gần Nikiforovka.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về việc xóa sổ "vòng vây", lực lượng Kiev vẫn đang bám trụ tại các cứ điểm trong rừng Babachiy và Sorochiy.

Như Rybar đã viết vào cuối tháng 3, với tốc độ tiến quân của Nga và các vấn đề về tiếp tế của đối phương, trận chiến giành Rai-Aleksandrivka dự kiến ​​sẽ sớm bắt đầu. Và chỉ 3 tuần sau, giao tranh đã bùng nổ.