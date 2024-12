Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine phản công, mở đường rút lui ở Kurakhove

Kênh Military Summary đưa tin, sau những bước tiến nhanh chóng của lực lượng Moscow theo hướng Uspenivka, nam Kurakhove, các dữ liệu định vị địa lý tiếp theo cho thấy quân đội Nga (RFAF) đã kéo cờ chiến thắng tại Hannivka. Quân đội Ukraine (AFU) bắt đầu phản công từ làng Pishchane theo hướng Shevshenko nhằm mở đường cho nhóm binh sĩ của họ thoát khỏi vòng vây.

Trên hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đã thành công trong việc chiếm giữ Pushkine.

Tại Toretsk, cảnh quay video được định vị địa lý cho thấy RFAF thực sự kiểm soát toàn bộ khu mỏ và tiến xa hơn về phía bắc.

Các cuộc tấn công cơ giới đầu tiên của Nga bắt đầu diễn ra theo hướng Siversk kể từ khi vị tướng mới tiếp quản quyền chỉ huy. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về thành công của chiến dịch.

Tại Kupyansk, theo hướng sông Oskil, RFAF đã thành công trong việc tiến xa hơn nữa. Họ chiếm được các cánh đồng và phần lớn Lozova. Cùng lúc đó, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng đầu cầu của họ theo hướng Dvorichna.

Nga đánh sập loạt cứ điểm án ngữ quanh Pokrovsk và Mirnograd

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang đột phá thành công qua vành đai phòng thủ của đối phương tại các thị trấn vệ tinh của hai thành phố Pokrovsk và Mirnograd.

Dưới áp lực của RFAF, quân đội Ukraine đã từ bỏ một trong những tuyến phòng ngự chính ở phía nam tại làng Shevchenko. Ngoài ra, dựa trên thành công của mình, lực lượng Moscow đã tiến vào làng Belgiyka, cách Pokrovsk 1,5km.

Hơn nữa, theo các nguồn tin của Kiev, các nhóm trinh sát Nga đã bị phát hiện ngay trong trung tâm thành phố.

Đồng thời, thông tin cập nhật cho biết lực lượng Moscow đang cố gắng tiến về phía làng Peschanoye. Điều đáng chú ý là một trong những con đường đến Pokrovsk đi qua khu định cư này. Dường như Bộ chỉ huy Nga có kế hoạch cắt đứt các tuyến đường vận chuyển được sử dụng để tiếp tế cho AFU.

Chiến lược này đã chứng minh được hiệu quả của nó trong việc chiếm các điểm then chốt khác, vì vậy rất có thể RFAF sẽ lặp lại cách đánh này trong cuộc tấn công trực tiếp vào Pokrovsk.

Rõ ràng, Kiev đang cố gắng giải quyết các vấn đề của AFU tại một trong những khu vực hoạt động chính bằng cuộc cải tổ nhân sự. Chỉ huy nhóm tác chiến - chiến thuật Donetsk là Tướng Alexander Lutsenko đã mất chức. Vị trí của ông được thay thế bởi cựu chỉ huy của nhóm Tavria Alexander Tarnavsky.

Liệu Tướng Tarnavsky có thể giúp quân đội Ukraine như thế nào trong tình hình hiện tại khi mà bản thân ông đã chỉ huy chiến dịch phản công Zaporizhia không mấy thành công vào mùa hè năm 2023.

Một số nhà phân tích cho rằng Ukraine "thay tướng" nhưng khó "đổi vận" vì lực lượng Kiev đang trong thế bị động, sứt mẻ nghiêm trọng, không thể ngăn RFAF tiến lên giành thêm nhiều khu định cư mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 15/12. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

"Nút thắt cổ chai" khiến Ukraine hẹp cửa rút khỏi Kurakhove

Kênh Readovka nhận định, trong tuần qua, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển cuộc tấn công theo hướng Kurakhove. Lữ đoàn súng trường cơ giới 114 đã vượt sông Volchya thành công và đổ bộ lên bờ phía nam gần làng Dachnoye. Sau đó, họ bắt đầu giao tranh với đối phương.

Do đó, lực lượng Kiev đã mất cơ hội tự do sử dụng đường cao tốc N-15 để rút quân đồn trú bảo vệ Kurakhove. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các con đường nông thôn bị ngập nước và sương giá không ổn định vẫn nằm trong tầm kiểm soát của AFU, tạo cơ hội cho họ tổ chức rút lui khỏi khu vực này.

Tình hình hiện tại buộc Bộ chỉ huy Kiev phải đưa ra quyết định nhanh chóng do thời gian sắp hết, vì hiện tại yếu tố duy nhất kiềm chế quân đội Nga là khả năng phòng thủ của AFU tại làng Dachnoye. Việc giữ vững khu định cư này là vô cùng quan trọng đối với Ukraine.

Điều này được giải thích bởi thực tế là sau khi chiếm được Dachnoye, lực lượng Moscow sẽ mở tuyến đường trực tiếp đến Sukhie Yaly từ phía bắc, các đơn vị AFU không kịp thoát khỏi khu vực phía tây tuyến Dachnoye - Sukhie Yaly sẽ bị mắc kẹt

Thật khó để ước tính quy mô của nhóm lực lượng Kiev bị bao vây tại đây và có thể bị Nga xóa sổ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sau khi chiếm được Dachnoye, các đơn vị AFU dù có thoát khỏi "nút thắt cổ chai" vẫn sẽ bị suy yếu đáng kể do tổn thất nhân sự không thể khắc phục được.

Tình trạng bi đát của Lữ đoàn cơ giới độc lập 72 của Ukraine gần Ugledar có thể sẽ lặp lại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 15/12. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kursk: Tuần thành công đáng kể của Nga

Kênh Readovka đưa tin, cuối tuần qua được đánh dấu bằng những thành công đáng kể của RFAF tại khu vực Kursk, nơi họ đã đánh bật đối phương ra khỏi làng Plekhovo, phía nam Sudzha.

Các chiến binh Nga đã đẩy lùi AFU không chỉ khỏi chính khu định cư mà còn vượt qua sông Psel. Những thành công của RFAF không chỉ giới hạn ở Plekhovo. Phía nam khu định cư này, lực lượng Moscow đã vượt biên giới với Ukraine và chiếm một khu rừng gần làng Alexandria.

Một cuộc điều động như vậy có thể chỉ ra trực tiếp các kế hoạch của Bộ chỉ huy Nga nhằm phát triển hơn nữa cuộc tấn công khu vực Sumy theo hướng Miropolye.

Để hiểu được tình hình, cần phải tính đến việc các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao nhất của lực lượng Kiev đã có mặt trong khu vực Kursk, còn về phía nam, tại khu vực biên giới Ukraine, chỉ có các đơn vị rút lui vốn đã chịu tổn thất đáng kể và đang chờ tăng viện với những tân binh mới, cũng như các đơn vị hỗ trợ và tiếp tế.

Do đó, việc lực lượng Moscow tiến vào khu vực Alexandria rất có thể cho thấy một cuộc thăm dò khả năng phòng thủ của đối phương với mục đích tấn công thêm vào khu vực này, điều này sẽ buộc AFU phải từ bỏ các vị trí đã chuẩn bị trước đó tại khu vực Kursk để bảo vệ hậu phương của chính họ.

Ngoài ra, còn có một khu vực khác theo hướng Kursk, nơi Bộ chỉ huy Nga có thể bắt đầu các hành động tấn công tương tự có khả năng làm rung chuyển đáng kể các vị trí của đối phương.

Từ khu vực Gordeyevka và Uspenovka, RFAF có triển vọng tiến vào lãnh thổ Ukraine với mục tiêu chiếm khu định cư Yunakovka, đây là trung tâm vận chuyển quan trọng của nhóm lực lượng Kiev trong khu vực Kursk.

Để giải quyết vấn đề này, quân đội Nga sẽ cần phải vượt qua khoảng cách khoảng 17km. Tuy nhiên, ví dụ về cách tiếp cận thành công của các đơn vị Nga tới Alexandria với triển vọng tiếp cận Miropolye gợi ý về thực tế giải quyết vấn đề này trong tương lai gần.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 15/12. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ. Khu vực gạch chéo là nơi Kiev đang trấn giữ và tiếp tục tấn công theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kupyansk: 2 đầu cầu mới của Nga đã mở rộng

Tình hình với hai đầu cầu mới của lực lượng Moscow trên bờ tây sông Oskol phía bắc Kupyansk đã phát triển. Ở bờ nam, các chiến binh Nga không chỉ giữ nguyên vị trí đã giành được mà còn đột kích nhằm giành khu định cư đô thị Dvurechnaya.

Đầu cầu tại bờ bắc đã hoàn thành mục đích chính là đánh lạc hướng sự chú ý của AFU, sau đó nó được rút đi theo cách có tổ chức. Các chiến binh Nga đã được chuyển từ đó đến bờ nam đầy hứa hẹn hơn, đang trong quá trình phát triển tích cực, cho phép mở rộng các vị trí trên khu vực này.

Lực lượng Kiev tập trung không đáng kể ở khu vực Dvurechnaya. Yếu tố này có lợi với RFAF, cho phép họ tăng cường kiểm soát lãnh thổ lân cận và duy trì khả năng hoạt động của đầu cầu mới, nơi sẽ dần dần chuyển thành một hướng hoạt động hoàn chỉnh có khả năng khởi động một loạt các quá trình giống như trận "tuyết lở" trên khu vực phía bắc Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/12. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công tích cực Kurakhove

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực và sử dụng các nhóm phá hoại và trinh sát ở vùng ngoại ô phía đông nam Kurkahov, cố gắng chiếm một ngã tư đường và một dãy nhà chung cư trong thành phố.

Báo cáo có đoạn: "Đã xảy ra 10 cuộc giao tranh vũ trang tại khu vực Kurakhove. Trong nỗ lực chiếm giữ thành phố bằng mọi giá, RFAF đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực ở vùng ngoại ô phía đông nam. Đồng thời, họ đang cố gắng chiếm một ngã tư đường và một dãy nhà chung cư phía nam. Vì mục đích này, cũng như mục đích chiếm giữ các cơ sở và công trình hành chính và công nghiệp quan trọng nằm trong trung tâm thành phố, các nhóm phá hoại và trinh sát Nga đang cố gắng xâm nhập".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý, để ngăn chặn các hành động của đối phương, lực lượng Kiev đang tiến hành các hoạt động chống phá hoại. "Bộ chỉ huy đang đưa ra mọi quyết định cần thiết có tính đến sự phức tạp của tình hình", tuyên bố cho biết.

Bộ Tổng tham mưu cũng tuyên bố rằng, cùng với cuộc tấn công trên bộ, RFAF đang tích cực triển khai các hoạt động đặc biệt trong không gian thông tin.

"Do đó, để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch Kurakhove, đối phương đang phát tán thông tin sai lệch về tình hình trong thành phố. Do đó, hãy tuân thủ an toàn thông tin và tin tưởng các nguồn chính thức", Bộ Tổng tham mưu lưu ý.

Ukraine đẩy quân Nga ra khỏi Kolesnikovka, vùng Kharkov

Kênh DeepState cho biết, lực lượng Kiev đã thành công trong việc khôi phục lại các vị trí tại Kolesnikovka thuộc vùng Kharkov, nhưng đối phương đang phát triển thành công ở một số khu vực của vùng Donetsk.

Báo cáo viết: "Lực lượng phòng vệ đã khôi phục lại tình hình gần Kolesnikovka (Kharkov). Nga đã tiến gần Zelenovka, Storozhevy, Dachensky, Chasov Yar và Novy Komar thuộc vùng Donetsk".

Ông Zelensky: Cần nỗ lực ở Kursk để đạt được kết quả trong ngoại giao

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 15/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả tình hình ở Kurakhove, vùng Donetsk là khó khăn, đồng thời cũng nêu rõ cần phải chiến đấu tích cực theo hướng Kursk để đạt được "kết quả đúng đắn" trong ngoại giao.

Ông nói: "Hôm nay có báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrsky. Về tình hình ở mặt trận và các khu vực nơi chiến dịch Kursk đang diễn ra. Tình hình khó khăn ở hướng Pokrovsk và Kurakhove. Tôi biết ơn tất cả các đơn vị đang hạ gục đối phương ở đó. Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người lính của chúng tôi ở vùng Kursk - cần có sức mạnh ở đó để đạt được kết quả đúng đắn cho Ukraine, cho người dân Ukraine - trong ngoại giao".

Trước đó, vào ngày 14/12, ông Zelensky tuyên bố có dữ liệu về việc Nga bắt đầu sử dụng quân đội Triều Tiên trong các cuộc tấn công chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Moscow và Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc, song mặt khác khẳng định ngay cả khi lính Triều Tiên được triển khai đến Nga theo hiệp ước chung giữa hai nước, điều đó cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Moscow khẳng định, hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm vào bên thứ ba nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Theo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), Moscow bắt đầu sử dụng binh sĩ Triều Tiên trong các hoạt động tấn công ở Kursk, đặc biệt là một phần của các đơn vị thủy quân lục chiến và lính dù kết hợp.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, các nước NATO tin rằng Moscow đã triển khai 50.000 quân Nga và Triều Tiên trong nỗ lực giành lại khu vực Kursk từ tay Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1.

Tổng thống Slovakia: Ukraine có thể phải nhượng lãnh thổ để có hòa bình

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Slovakia STVR, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tin rằng hòa bình ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua thỏa hiệp, bao gồm cả mất lãnh thổ.

Tổng thống Slovakia lưu ý, để chấm dứt chiến tranh, Ukraine sẽ phải nhượng bộ.

Ông nói: "Khi nói đến hòa bình, tôi tin rằng chúng ta cần duy trì chủ nghĩa hiện thực. Ngày nay, có lẽ không ai ở châu Âu trong số những người sáng suốt tin rằng có thể đạt được hòa bình mà không có một số mất mát lãnh thổ đối với Ukraine".

Ông cũng cho biết lập trường của mình dựa trên phân tích các báo cáo hàng ngày về tình hình ở mặt trận. Tổng thống Pellegrini cũng kêu gọi Ukraine và Nga bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini chưa chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào của công dân Slovakia xin phép phục vụ trong quân đội Ukraine mà ông đã nhận được kể từ khi nhậm chức vào tháng 6. Ở Slovakia, phục vụ trong quân đội nước ngoài mà không có sự đồng ý của tổng thống là một hành vi phạm tội mà thủ phạm phải đối mặt với án tù.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Pellegrini đã ủng hộ lập trường của Thủ tướng Robert Fico về việc chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ nhà nước, mặc dù trước đây ông đã ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine.