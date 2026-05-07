Binh sĩ Ukraine tuần tra ngang qua một công trình đổ nát sau cuộc tấn công của Nga (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Căng thẳng leo thang trước giờ G

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã "phớt lờ" đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lệnh ngừng bắn vào ngày 6-7/5. Trong vài giờ qua, cả hai bên đã tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của nhau. Quân đội Ukraine (AFU) đã tuyên bố rằng họ cũng sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn vào ngày 8-9/5.

Theo "tối hậu thư" của Moscow, nếu AFU vi phạm lệnh ngừng bắn vào ngày 8-9/5, quân đội Nga (RFAF) sẽ tấn công trung tâm Kiev bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik.

Lực lượng Moscow đã gia tăng đáng kể cường độ các cuộc oanh kích bằng bom lượn vào tỉnh Zaporizhia. Video được định vị địa lý ghi lại những bước tiến của RFAF ở ngoại ô Vozdvyzhivka, có sự di chuyển dọc theo đường ranh giới tiếp xúc.

Tại Konstantinovka, phân tích video xác nhận sự tiến công của RFAF vào phía nam thành phố, trên bờ tây sông. Trong khi đó, các nhà quan sát quân sự Nga ghi nhận lực lượng Moscow tấn công tích cực hướng tới Druzhkivka dọc theo các trục đường do địa hình thuận lợi cho các cuộc đột kích bằng cơ giới.

Ở Sumy và Kharkov, hoạt động giao tranh tái diễn dọc biên giới trên một số đoạn, tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp.

Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở Donetsk, đặc biệt là tại Konstantinovka ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực (Ảnh: Military Summary)

Ukraine bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn Ngày Chiến thắng của Nga

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Kyiv Independent ngày 6/5 rằng, Kiev không thấy lý do gì để tuân thủ lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của mình.

"Chúng tôi không thấy ý nghĩa gì (khi tuân theo lệnh ngừng bắn) cho cuộc duyệt binh", quan chức này nói, người yêu cầu giấu tên vì không được phép bình luận công khai.

Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất 1.820 lần tính đến 10h ngày 6/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh có hiệu lực.

Ông Zelensky hôm 4/5 nói rằng Kiev sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 0h ngày 6/5, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất một "lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng" riêng biệt vào ngày 8-9/5.

Trước đó, Moscow đã thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng theo kế hoạch, một sự kiện thường niên phô diễn sức mạnh quân sự, trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine.

Jenny Mathers, giảng viên cao cấp về chính trị quốc tế tại Đại học Aberystwyth của Anh, cho biết, việc Kiev không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Moscow là điều dễ hiểu, xét đến các cuộc tấn công gần đây của Nga.

"Việc Kiev từ chối tuân thủ yêu cầu của Nga cho thấy họ không bị đánh lừa bởi một tuyên bố kiềm chế khác của Moscow", bà Mathers nói với Kyiv Independent đồng thời cho rằng, "Moscow cũng có thể hiểu đây là một động thái thể hiện sức mạnh của người Ukraine, điều này có thể khiến người Nga tỏ ra tôn trọng".

Tính đến ngày 6/5, quân đội Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 29% diện tích thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Đại diện Ukraine, Mỹ sẽ gặp nhau tại Miami trong những ngày tới

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, dự kiến ​​sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami ngay trong tuần này, theo báo cáo của Bloomberg ngày 6/5.

Cuộc gặp song phương dự kiến ​​sẽ đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Kiev và Washington trong nhiều tuần, sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ do Mỹ và Israel tấn công Iran.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới đang được tiến hành.

Các nguồn tin từ chối nêu rõ chương trình nghị sự nên chưa rõ liệu các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các đề xuất ngừng bắn, các điều khoản hòa bình rộng hơn, hay viện trợ quân sự của Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Tổng thống Zelensky cho biết cả ông Witkoff và đặc phái viên Jared Kushner đều đã được mời đến Kiev để thảo luận, nhưng cuối cùng không có cuộc gặp nào được xác nhận.

Cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra một tuần sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 29/4, mà sau đó ông Trump mô tả là "rất tốt".

Nga đang xóa sổ các nhóm đột kích của Ukraine tại Liman

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev đang nỗ lực giảm bớt áp lực lên các tuyến đường hậu cần cung cấp cho nhóm binh sĩ đồn trú trong thành phố Liman.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 25 RFAF đạt được thành công trong việc tiếp cận các tuyến đường hậu cần cung cấp cho lực lượng Kiev đồn trú tại Liman. Họ đã áp sát Stary Karavan. Cần lưu ý rằng, giao tranh trong rừng rậm đòi hỏi sự cơ động cao đang diễn ra trên những tuyến đường tiếp cận các làng Stary Karavan và Brusovka.

Hơn nữa, làng Brusovka thực tế nằm trong "vùng xám", với lực lượng hai bên xuất hiện thường xuyên. Tình trạng này có thể được giải thích bởi thực tế là toàn bộ khả năng tồn tại của nhóm binh sĩ Ukraine ở Liman phụ thuộc vào quốc lộ T-05-14 và các nhánh của nó.

Kiev duy trì quyền kiểm soát các tuyến đường huyết mạch bằng cách dựa vào khu vực Stary Karavan và các vùng lãnh thổ lân cận. Giao tranh ở khu vực này đặc biệt ác liệt, với số phận của nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố đang bị đe dọa.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã tạo ra một tình huống cực kỳ khó khăn cho Lữ đoàn cơ giới độc lập số 33 AFU đang bảo vệ khu vực Stary Karavan. Các đơn vị Kiev có nguy cơ mất đi sự cân bằng mong manh nếu lính xung kích Nga xâm nhập vào chính Stary Karavan và thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với Brusovka. Việc tiếp tế đầy đủ cho Liman sẽ là bất khả thi trong điều kiện như vậy.

Nga đột kích mạnh, bắt giữ một số binh sĩ Ukraine ở Liman, thu giữ hàng loạt vũ khí hiện đại có xuất xứ từ NATO (Video: Telegram).

Phương án thay thế là thiết lập một điểm vượt sông trên một đoạn hẹp của sông Seversky Donets gần làng Mayaki cũng sẽ không giúp AFU giải quyết được vấn đề. Khả năng của đầu cầu bị hạn chế, và việc tập trung tất cả vũ khí có thể vào điểm vượt sông này sẽ biến nó thành ngõ cụt.

Tình huống này có thể dẫn đến việc Ukraine thiết lập các điểm vượt sông khác trên những đoạn sông hẹp ở thượng nguồn. Ví dụ, Ukraine có thể cố gắng tổ chức một cuộc vận chuyển tiếp tế qua sông Seversky Donets gần làng Sidorov.

Cần lưu ý rằng quân đội Ukraine đang tích cực cố gắng buộc Bộ chỉ huy Moscow phải phân tán lực lượng. Nguồn tin thân cận với quân đội Nga đang tại ngũ cho biết các toán đột kích của AFU đã được phát hiện gần làng Yampol.

Rõ ràng, bộ binh Ukraine đã xâm nhập qua địa hình rừng rậm và đầm lầy phía nam làng Dibrova. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: thu hút càng nhiều đơn vị Moscow càng tốt, cho phép Lữ đoàn 33 tiến hành các cuộc phản công hiệu quả, giành lại quyền kiểm soát làng Brusovka và vùng lân cận.

Lực lượng Kiev đang sử dụng chiến thuật tương tự, cố gắng xâm nhập qua "vùng đất không người" gần làng Drobyshevo về phía làng Shandrigolovo và các khu rừng xung quanh. AFU đang hành động với hy vọng rằng nếu họ liên tục cử các toán quân đột kích vào hậu phương của Nga, RFAF sẽ không thể tập trung hoàn toàn vào việc giải quyết các nhiệm vụ ưu tiên.

Quân đội Nga gia tăng áp lực lên đối phương ở Liman (Ảnh: Readovka).

Ukraine phản công dữ dội ở cánh đông Zaporizhia

Trên cánh đông Zaporizhia, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bờ tây sông Gaichur, nơi trước đó AFU đã phát động một cuộc phản công rất mạnh, kênh Rybar cho hay.

Tại Pryluky, các đơn vị Moscow không chỉ giành lại quyền kiểm soát một số cứ điểm mà còn tiếp tục phát triển về phía Vozdvizhevka, phía tây đường sắt.

Trong khi đó, một vùng xám đáng kể vẫn tồn tại giữa sông Gaichur và đường sắt, nơi các nhóm nhỏ của cả hai bên đang hoạt động. Còn quá sớm để nói về việc Nga khôi phục hoàn toàn các vị trí, do số lượng lớn UAV của Ukraine.

Phía tây Huliaipole, AFU cũng đang tiếp tục các nỗ lực xâm nhập vào các khu vực Staroukrainka và Zheleznodorozhne. Trong khi đó, dọc theo tuyến Huliaipole - Velychnoye, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công tích cực, nhưng vẫn chỉ với các nhóm nhỏ. Lực lượng Kiev đang dần bị đẩy lùi về phía tây qua các vành đai rừng dọc theo tuyến phòng thủ mà họ thiết lập trước đó ở các tuyến tiếp cận Novoselivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 6/5. Kiev tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực phản công, giao tranh ác liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Bộ chỉ huy Kiev đã cố gắng ngăn chặn cuộc đột kích của Cụm tác chiến phía Đông RFAF ở vùng Zaporizhia bằng một loạt các cuộc phản công sử dụng số lượng lớn lính xung kích, nhưng chỉ thành công trong việc trì hoãn đối phương. Các cứ điểm của AFU xuất hiện trong những tháng gần đây đang dần thu hẹp, và số lượng tay súng của các nhóm Ukraine xâm nhập ngày càng ít đi.

Lực lượng dự bị của Kiev vẫn chưa cạn kiệt, tuy nhiên, xét theo các diễn biến ở cánh tây Zaporizhia lân cận, trọng tâm của quân đội Ukraine đã phần nào chuyển hướng.

Giao tranh cục bộ dọc biên giới

Tại khu vực Slobozhanske, các đơn vị Moscow đang thực hiện các nỗ lực cục bộ để phát triển dọc theo một số đoạn biên giới, với giao tranh ác liệt đang diễn ra, kênh Rybar đưa tin.

Tại khu vực Krasnopolsky, lực lượng Kiev đang tiến hành các cuộc phản công dọc theo tuyến Pokrovka - Novodmitrovka - Taratutine, cố gắng đẩy lùi đối phương về biên giới.

Xa hơn về phía nam, Nga đã điều các nhóm nhỏ đến khu vực Ryasnoye, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn gần ngôi làng này.

Gần Veterinary, chiến tuyến vẫn ổn định. RFAF không cố gắng tiến công quy mô lớn về phía các làng Udy hoặc Kazachya Lopan, do địa hình khó khăn và thiếu sự che chắn đáng kể từ các vành đai rừng hoặc cứ điểm của AFU, giống như ở nhiều khu vực biên giới khác.

Xét theo hoạt động tấn công của Ukraine tại khu vực Krasnoyarsk, nhu cầu tăng cường mặt trận ở khu vực này có lẽ rất cấp bách. Tuy nhiên, việc Nga dàn quân trên các vị trí cách biên giới quốc gia vài km sẽ không ngăn chặn được những cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine vào khu vực biên giới, mặc dù nó sẽ giúp kéo dài thời gian phản ứng.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Sumy - Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Ngay cả khi quân đội Nga giả định triển khai dọc theo tuyến Boromlya - Trostyanets - Akhtyrka - Bogodukhov, các khu vực hậu phương của họ vẫn sẽ tiếp tục bị tấn công. Ví dụ, Shebekino vẫn tiếp tục bị đánh phá ngay tại thời điểm này, 6 tháng sau khi Volchansk được giải tỏa. Và một cuộc tiến công như vậy của RFAF sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian.

Về nguyên tắc, vấn đề chống lại các mối đe dọa trên không không bị giới hạn bởi biên giới. Các cuộc không kích gần đây của Ukraine vào Cheboksary và các cảnh báo về mối đe dọa tên lửa ngoài dãy Ural (ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa phần châu Á và phần châu Âu của Nga) là bằng chứng rõ ràng hơn nữa cho điều này. Do đó, vấn đề phát triển hệ thống phòng không "bầu trời nhỏ" của riêng RFAF ngày càng trở nên cấp bách.