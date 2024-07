Các đơn vị Nga tiến vào Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Cục diện đột ngột thay đổi, Ukraine tháo chạy ở Volchansk

Kênh Military Summary điểm những nét chính chiến sự cho biết, lực lượng Moscow đã ào ạt vượt sông Volchya, trong khi phòng tuyến Pokrovsk (Avdiivka) của Ukraine đang sụp đổ dây chuyền.

Cụ thể, trên mặt trận Kharkov, quân đội Nga đã tiến tới sông Volchya và tiến vào phần phía nam thành phố Volchansk sau những trận chiến ác liệt. Giao tranh đang diễn ra ở đó nhưng không có thông tin chi tiết về những thay đổi trên thực địa. Ngược lại, tại bắc Glyboke, lực lượng Kiev tiếp tục phản công và giành được 250m chiều sâu chiến tuyến.

Hướng Kupyansk vẫn tiếp tục nóng với việc lực lượng Moscow đang tiến xa hơn ở Pishchane.

Các nguồn tin Ukraine báo cáo rằng, quân đội Nga đang giành được vị thế trên hướng Pokrovsk ở nhiều khu vực riêng lẻ. Đây hiện là khu vực sôi động nhất với các cuộc giao tranh ác liệt nhất. Mục tiêu rõ ràng của Moscow là Pokrovsk, thành phố lớn nằm cách Avdiivka chừng hơn 20km về phía tây.

Theo báo cáo của Ukraine, lực lượng kiểm soát tuyến đường tiếp tế của Ukraine giữa Kostyantynivka và Ugledar. Ngoài ra, đoạn video từ vùng Kherson cho thấy hai xe bệ phóng HIMARS tối tân của Ukraine đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk trên mặt trận Kharkov ngày 9/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Military Summary).

Kênh MD cung cấp diễn biến chi tiết hơn về tình hình ở Volchansk. Theo đó, sau thời gian liên tục bị đối phương dồn ép, quân đội Nga đã lật ngược thế cờ, giành chiến thắng, ào ạt vượt sông Volchya và lực lượng Kiev tháo chạy khỏi khu vực tòa nhà trạm cứu hỏa ở phía tây thành phố. Ngoài ra, ở phần phía nam, quân đội Ukraine rời ngoại ô thành phố và rút qua sông.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk trên mặt trận Kharkov ngày 9/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu tím là nơi họ vừa giành được. Lực lượng Moscow đang tấn công theo mũi tên đỏ và sẽ phát triển qua sông theo các mũi tên vàng (Ảnh: MD).

Nga đồng loạt dâng cao đội hình, phòng tuyến Ukraine ở Avdiivka tan vỡ

Kênh Readovka cho biết, gần Ocheretine, lực lượng Moscow đã tiếp cận điểm cung cấp đạn dược tiền phương của Ukraine theo hướng Avdiivka.

Cụ thể, quân đội Nga gần Ocheretine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương, chiếm giữ Sokol và Voskhod.

Thành công này giúp các mũi xung kích có thể tiếp cận Novoselovka 1 từ phía bắc, đây là cứ điểm phòng thủ quan trọng đồng thời là điểm cung cấp đạn dược tiền phương của các đơn vị Ukraine trong khu vực này. Một phần vũ khí trang bị của họ vẫn còn trong làng do không thể sơ tán do máy bay không người lái Nga liên tục săn diệt phương tiện cơ giới khiến đội xe của Ukraine suy giảm đáng kể.

Các binh sĩ Ukraine ở Novoselovka là nhóm quân tiền phương bị kẹp ngay giữa hai mũi tấn công của Nga từ Novopokrovsky và Sokol. Cùng với khó khăn trong việc vận chuyển quân tiếp viện do thiếu phương tiện vận tải và quân dự bị, điều này sẽ làm phức tạp rất nhiều nhiệm vụ giữ vị trí cho Bộ chỉ huy Ukraine.

Ở phía tây Ocheretino, lực lượng Moscow đã tiến tới vùng ngoại ô Vozdvizhenka và Lozovatsky. Tất cả những gì mà Ukraine làm được ở đây là làm chậm bước tiến của quân đội Nga, bất chấp việc phải trả giá bằng những vũ khí trang bị do phương Tây viện trợ vốn đã rất khan hiếm.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ocheretine ở Avdiivka ngày 9/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu tím là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Cũng tại mặt trận Avdiivka, các nguồn tin của RVvoenkory cho biết, nhóm quân Trung tâm của Nga đã xuyên thủng phòng tuyến và đánh bật đối phương khỏi Evgenivka, đồng thời chiếm Novoselovka 1, tiến xa hơn về phía Pokrovsk. Chắc chắn sau khi dọn sạch tàn quân Ukraine và bảo vệ vững chắc Evgenivka, Bộ Quốc phòng Nga sẽ chính thức công bố quyền kiểm soát khu định cư này.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận những thất bại mới của lực lượng Kiev.

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) cho biết: "Người Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng ở Novoselovka 1 và nắm toàn quyền kiểm soát Evgenievka... Hôm nay tiếp tục là ngày khó khăn tại địa điểm này. Quân đội Nga từ phía đông và phía bắc đang cố gắng tiến vào Novoselovka 1. Tình hình nguy ngập ở ngoại ô Evgenovka, nơi đối phương tiến hành các hoạt động tấn công nhằm đánh bật lực lượng phòng thủ khỏi ngôi làng và các đồn điền xung quanh".

Trước đó, vào chiều qua 9/7, Bộ Quốc phòng đã thông báo về việc nhóm quân Trung tâm đã kiểm soát khu định cư Yasnobrodovka.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 9/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên cam thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: RVvoenkory).

UAV Ukraine ồ ạt tấn công vào Nga

Theo kênh Rybar, trong 24 giờ qua, Kiev tiếp tục thực hiện cuộc tấn công lớn bằng UAV vào các khu vực của Nga, với hàng chục chiếc bị bắn hạ. Đổi lại, Moscow thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine, trong đó sân bay Myrhorod tiếp tục hứng mưa tên lửa.

Trên trục Kupyansk - Svatove, các cuộc phản công của lực lượng Moscow tiếp tục diễn ra gần Synkivka và dọc theo tuyến Stelmakhivka - Andriivka.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk ngày 9/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Tại Bakhmut, quân đội Nga đang chiến đấu ở lân cận Chasov Yar và trong các khu rừng gần đó, đồng thời tiến vào khu vực Andriivka.

Ở mặt trận Avdiivka, bước tiến của lực lượng Moscow được quan sát thấy ở nhiều khu vực. Quân Nga đang đẩy lùi đối phương ở Evgenievka và Novoselivka 1.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 9/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Nga đang phải trả giá đắt cho nỗ lực tiến về hướng Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h tối qua cho biết, đối phương đang tấn công mạnh nhất theo hướng Pokrovsk (phía tây Avdiivka). Tại đây, đã diễn ra 40 đợt xung phong của quân đội Nga.

Báo cáo có đoạn: "Trên hướng Pokrovsk, 7 cuộc tấn công tiếp tục bị đẩy lùi gần các khu định cư Novoaleksandrovka, Vozdvizhenka, Novoselovka Pervaya, Evgenovka. Tổn thất của Moscow là: 99 binh sĩ thiệt mạng và 175 người bị thương. Quân đội Nga đang phải trả giá đắt cho nỗ lực tiến lên theo hướng này. Hai khẩu pháo, 1 súng cối và 8 phương tiện đã bị phá hủy. Trong số phương tiện bị hư hại của Nga có 2 pháo 2A65 Msta-B, 2 súng cối 120mm, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 phương tiện".

"Tình hình chiến tuyến vẫn còn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Lực lượng Phòng vệ liên tục tiến hành các hoạt động tác chiến nhằm phá vỡ kế hoạch tấn công của đối phương, tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của họ. Kể từ đầu ngày, 128 cuộc đụng độ đã xảy ra. Nga tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa (sử dụng 6 tên lửa), 56 cuộc không kích (sử dụng 78 bom KAB) và 419 cuộc tấn công UAV, thực hiện 2.932 cuộc tấn công bằng pháo binh và các loại vũ khí khác", báo cáo cho hay.

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhovsky, Vremovsky, Gulyai-Polye và Orekhov.

UAV Nga tấn công Ukraine, Odessa rung chuyển

Ukrainska Pravda đưa tin, trong suốt đêm 9-10/7, Không quân Ukraine liên tục ghi nhận các đợt tấn công bằng UAV của Nga ở một số khu vực của Ukraine.

Vào lúc 21h51 ngày 9/7, báo động khẩn cấp đã được phát đi khi có sự xuất hiện của UAV Nga ở vùng Dnipropetrovsk. Tiếp đó, từ 22h00 đến 23h58, Không quân Ukraine liên tục ghi nhận UAV Nga tại Kherson, Dnipropetrovsk, Krivoy Rog, Mykolaiv, Kirovograd, Cherkasy.

Vào lúc 00h00 ngày 10/7, quân đội Ukraine cập nhật hướng di chuyển của UAV ở Vinnytsia, Cherkasy, Kiev, Dnepropetrovsk, Kherson, Mykolaiv, Zhitomir., Nikolaev, Khmelnytsky, Odessa. Lực lượng phòng không đang hoạt động và có hoạt động của máy bay chiến thuật Nga ở phía đông và phía nam.

Sau đó, hàng loạt vụ nổ rung chuyển Odessa đã được ghi nhận. Thị trưởng Odessa Gennady Trukhanov trên Telegram thông báo: "Trong thành phố có nghe thấy tiếng nổ. Hãy ở những nơi an toàn."

Ít nhất ba vụ nổ đã được nghe thấy trong thành phố. Phòng không cũng đang hoạt động trong thành phố và khu vực. Lực lượng Không quân cảnh báo về hoạt động đường không chiến thuật của địch ở phía đông và phía nam.

Ngoài ra, theo thông tin quân sự, lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động chống lại UAV của đối phương gần khu vực Odessa.

Một tòa nhà ở Odessa bị hư hại trong vụ tấn công của UAV Nga hồi tháng 2 (Ảnh minh họa: Suspilne Odessa).

Ông Biden công bố hệ thống phòng không bổ sung cho Ukraine

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chuyển giao thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X rằng ông bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington với kết quả cụ thể.

Ông viết: "Các hệ thống phòng không Patriot, SAMP/T và IRIS-T SLM bổ sung, cũng như các hệ thống tên lửa chiến thuật khác sẽ được chuyển giao cho Ukraine từ các đối tác, sẽ giúp chúng tôi tiêu diệt UAV và tên lửa Nga, đồng thời bảo vệ dân thường tốt hơn khỏi các mối nguy hiểm".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Biden vì sự lãnh đạo của ông và tất cả các quốc gia đối tác: "Tôi biết ơn các đối tác của chúng tôi - Mỹ, Đức, Hà Lan, Ý và Romania - vì đã thông qua Tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ hệ thống phòng không của Ukraine để chống lại các cuộc tấn công của Nga nhằm bảo vệ người dân, thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng".

Các đối tác phân bổ 1 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ phòng không

Ukrainska Pravda đưa tin, lãnh đạo của 5 quốc gia gồm Mỹ, Hà Lan, Đức, Ý và Romania cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ hệ thống phòng không của nước này bao gồm các hệ thống phòng không mới và "hàng trăm tên lửa đánh chặn bổ sung trong năm tới".

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Romania Klaus Iohannis và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường phòng không cho Ukraine.

Tuyên bố có đoạn: "Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ cùng cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không chiến lược bổ sung, bao gồm cả các khẩu đội Patriot bổ sung do Mỹ, Đức và Romania cung cấp; các bộ phận Patriot do Hà Lan và các đối tác khác cung cấp để ghép thành 1 hệ thống Patriot. Ngoài ra còn có 1 hệ thống SAMP-T do Ý cung cấp".

"Năm hệ thống phòng không chiến lược này sẽ giúp bảo vệ các thành phố, dân thường và binh lính của Ukraine và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Kiev để đảm bảo các hệ thống này có thể được sử dụng nhanh nhất. Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới một thông báo tiếp theo trong năm nay về việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không chiến lược cho Ukraine", tuyên bố viết

Ngoài ra, trong những tháng tới, Mỹ và các đối tác có ý định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật, bao gồm các hệ thống NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS và Gepard.

Tuyên bố cho biết, một số thành viên liên minh, bao gồm Canada, Na Uy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, sẽ tiếp tục đóng vai trò không thể thiếu trong việc cung cấp các hệ thống này và nhiều nước ủng hộ Ukraine khác sẽ cung cấp các thiết bị đánh chặn.

Mỹ, phối hợp với các đối tác, đã hứa sẽ phân bổ lại kế hoạch chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng để chúng có thể được chuyển giao cho Ukraine. Kiev dự kiến sẽ nhận thêm hàng trăm tên lửa đánh chặn trong năm tới.

"Chúng tôi cũng hoan nghênh NATO trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine nhằm phát triển một cấu trúc phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp có thể tương tác với NATO. Thông điệp của chúng tôi gửi tới Moscow và thế giới rất rõ ràng: sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là mạnh mẽ và không lay chuyển", tuyên bố chung có đoạn.

Tổ hợp tên lửa phòng không ASTER 30 SAMP-T (Ảnh: SIRPA Air).

Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố NATO hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine

Suspilne đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng ở Washington bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối đang tăng cường hợp tác với Kiev, trong đó liên minh đóng vai trò dẫn đầu trong việc cung cấp an ninh, huấn luyện và cải thiện khả năng tự sản xuất vũ khí của Ukraine.

Ông nói: "Chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác. Một phần trong số này là Ukraine. Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với Ukraine. Hiện tại, chúng tôi, với tư cách là NATO, đang đi đầu trong việc cung cấp an ninh và huấn luyện. Chúng tôi sẽ có sở chỉ huy ở Đức với 700 người, và một số trung tâm ở phía đông của Liên minh, chúng tôi đang làm điều này để không chỉ hỗ trợ mà còn cùng nhau đầu tư và phát triển các dự án nhằm tăng cường khả năng sản xuất vũ khí và đạn dược một cách độc lập của Ukraine".

Thực tế cuộc chiến ở Ukraine không chỉ cho thấy kho dự trữ và khả năng sản xuất quá thấp mà còn có những lỗ hổng rất lớn trong khả năng tương tác giữa các lực lượng, người đứng đầu NATO cho biết.

Ông Stoltenberg đưa ra ví dụ về lữ đoàn Đức - Hà Lan được cho là sẵn sàng hành động chung, nhưng trên thực tế, loại đạn 155mm tiêu chuẩn mà Hà Lan đang có không thể sử dụng cho pháo của Đức và ngược lại.

Ông nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh không chỉ nhằm đưa ra quyết định về việc tăng chi tiêu quốc phòng và các đơn đặt hàng quốc phòng để kích thích ngành công nghiệp quốc phòng mà còn mang đến những cơ hội mới để các quốc gia khác nhau trong liên minh cùng sản xuất vũ khí.