Chi tiêu quốc phòng EU lập kỷ lục mới

Binh sĩ Pháp trong cuộc tập trận tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan hồi cuối năm 2022 (Ảnh minh họa: AFP).

Cơ quan Quốc phòng châu Âu dự báo, ​​chi tiêu quốc phòng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025, lên 381 tỷ euro (446 tỷ USD).

Tổng chi tiêu quốc phòng của khối vào năm 2024 vượt Trung Quốc khoảng 1,5 lần và cao hơn gấp 3 lần ngân sách quân sự của Nga. Mỹ là quốc gia có mức chi tiêu quân sự cao hơn. Con số này chiếm 1,9% GDP của khối, và tăng 19% so với năm trước.

Mức chi tiêu quốc phòng cao chủ yếu được thúc đẩy bởi việc các quốc gia mua sắm trang thiết bị mới, cũng như việc tăng ngân sách nghiên cứu và phát triển trên khắp 27 thành viên của EU. Cả hai khoản này cộng lại được gọi chung là "đầu tư quốc phòng" theo cách nói của EU.

Đầu tư chiếm 31% tổng chi tiêu quốc phòng, tương đương 106 tỷ euro (124 tỷ USD), trong đó 13 tỷ euro (15 tỷ USD) được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo tính toán của EDA, việc mua sắm thiết bị đã tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, nghiên cứu và phát triển tăng 20%.

Chi tiêu kỷ lục này phần lớn là do ngân sách toàn khối tăng lên, chứ không chỉ riêng mục tiêu mở rộng quân đội của từng quốc gia, trong đó chỉ 2 quốc gia không tăng ngân sách quốc phòng vào năm 2024.

Trong số 25 quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2025, 16 quốc gia đã chi tiêu nhiều hơn 10% vào năm 2024 so với năm 2023. Trong số đó có Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan. Chỉ có ngân sách quân sự của Bồ Đào Nha và Ireland giảm vào năm 2024.

Chi tiêu quân sự của châu Âu đã tăng theo cấp số nhân kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Vào thời điểm đó, chi tiêu quốc phòng trên toàn khối đã đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2005, ở mức 189 tỷ euro (221 tỷ USD), con số đã điều chỉnh theo lạm phát.

Trên thực tế, chi tiêu quốc phòng năm 2024 của EU thậm chí tăng nhanh hơn dự kiến ​​của EDA, vượt quá dự đoán của cơ quan này từ cuối năm 2023 là 17 tỷ euro (20 tỷ USD).

Nhiều quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất của EU nằm ngay gần Nga. Ba Lan dẫn đầu, với gần 4% GDP vào năm ngoái, tiếp theo là Estonia, Latvia và Lithuania, mỗi nước chi hơn 3% GDP cho quân sự.

Bản thân EU đã đóng một vai trò ngày càng tích cực trong việc điều phối các dự án xuyên quốc gia và huy động nguồn tài trợ quân sự vốn trước đây được dành cho mục đích dân sự.

Báo cáo thường niên năm 2025 đặc biệt nhấn mạnh vào việc so sánh năng lực quân sự của châu Âu với Mỹ, bao gồm cả việc so sánh số lượng xe tăng chiến đấu và máy bay chiến đấu mà mỗi nước sở hữu, cũng như hiệu quả đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của họ.

Các số liệu cho thấy EU tụt hậu về số lượng không quân, trong khi vượt xa Mỹ về số lượng xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực.

"Sức mạnh của châu Âu nằm ở sự hợp tác xuyên biên giới quốc gia", EDA kết luận, đồng thời nhấn mạnh trong báo cáo về nhu cầu phối hợp trong mua sắm, khả năng tương tác và nghiên cứu và phát triển chung.

“Châu Âu đang chi những khoản kỷ lục cho quốc phòng để đảm bảo an toàn cho người dân, và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó”, Kaja Kallas, Trưởng ban Chính sách Đối ngoại của EU cho biết. “Quốc phòng ngày nay không phải là thứ gì đó dễ có, mà là nền tảng cho việc bảo vệ công dân của chúng ta. Đây phải là kỷ nguyên quốc phòng của châu Âu".