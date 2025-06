Chi tiết hư hại ở pháo đài hạt nhân Iran sau cuộc tấn công của Mỹ

Một góc nhìn vệ tinh gần hơn cho thấy cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran sau cuộc không kích ngày 22/6 của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 22/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan đã đạt được mục tiêu.

“Việc đánh giá thiệt hại cuối cùng sẽ mất thêm thời gian, nhưng các đánh giá ban đầu cho thấy cả 3 địa điểm đều đã chịu thiệt hại và tàn phá cực kỳ nghiêm trọng”, ông Caine nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí khẳng định các trung tâm hạt nhân hàng đầu của Iran bị "phá hủy hoàn toàn".

“Mục tiêu của chúng tôi là xóa bỏ năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và chặn đứng mối đe dọa từ quốc gia này. Tối nay, tôi có thể báo với thế giới rằng đây là một chiến dịch quân sự thành công. Các cơ sở làm giàu hạt nhân chủ chốt của Iran đã bị xóa sổ", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran đã gây ra “thiệt hại rất nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào từ các cơ sở hạt nhân đó”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Trong khi đó, Iran tuyên bố cuộc không kích của Mỹ không gây thiệt hại nghiêm trọng.

“Dựa trên thông tin chính xác, tôi có thể khẳng định rằng trái ngược với tuyên bố của lãnh đạo Mỹ, nhà máy hạt nhân Fordow không bị hư hại nghiêm trọng. Hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều nằm trên mặt đất và có thể được khôi phục hoàn toàn”, Manan Raeisi, một nghị sĩ Iran đại diện cho tỉnh Qom, thành phố gần nhà máy hạt nhân Fordow, cho biết.

Một quan chức khác của Iran cũng nói rằng, cuộc tấn công khiến một số người bị thương, nhưng không phát hiện dấu hiệu rò rỉ phóng xạ từ các cơ sở hạt nhân.

Về phía cộng đồng quốc tế, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết: “Có những dấu hiệu rõ ràng về các đòn tấn công, nhưng đối với việc đánh giá mức độ thiệt hại dưới lòng đất, chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận. Không ai có thể nói chính xác nó đã bị hư hại đến mức nào”.

Tuy nhiên, ông lưu ý thêm, do có những thay đổi quan sát được về hình dạng của các cơ sở này, không thể loại trừ khả năng thiệt hại nghiêm trọng tại đó.

Ông Grossi cho biết cơ sở Natanz phía trên mặt đất đã bị “phá hủy hoàn toàn”, trong khi các sảnh ngầm bên dưới “chịu thiệt hại lớn” do mất điện sau các cuộc tấn công của Israel.

Ông cũng xác nhận địa điểm Isfahan đã chịu “thiệt hại rất nghiêm trọng”. IAEA cho biết các lối vào đường hầm tại khu phức hợp hạt nhân rộng lớn ở Isfahan của Iran đã bị trúng đòn trong cuộc không kích của quân đội Mỹ. Phần lớn lượng uranium làm giàu ở mức cao nhất của Iran đã được cất giữ dưới lòng đất tại Isfahan trước khi Israel và Mỹ bắt đầu các cuộc không kích.

Về cơ sở Fordow, ông Grossi cho rằng nơi này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện vì được trang bị hệ thống điện khẩn cấp nội bộ.

Ông Grossi nhấn mạnh, IAEA “không có bằng chứng cho thấy Iran có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Theo đánh giá của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (Institute for Science and International Security), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, tổ hợp hạt nhân Isfahan của Iran đã “bị hư hại nghiêm trọng”.

Cụ thể, cơ sở chuyển đổi uranium chính của tổ hợp, nơi chuyển uranium tự nhiên sang dạng khí để đưa vào máy ly tâm, đã “hư hỏng nặng nề”. Ngoài ra, các lối vào đường hầm dẫn vào khu phức hợp ngầm cũng bị ảnh hưởng, với ít nhất 3-4 lối vào bị sập.

Viện này cho biết họ đã xem các hình ảnh vệ tinh, cho thấy các lối vào đường hầm đang được lấp đất trở lại. “Đây có thể là biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn một vụ nổ hoặc ngăn vật liệu nguy hiểm phát tán ra ngoài khu vực. Dường như đã xảy ra thiệt hại đáng kể đối với khu phức hợp ngầm”, báo cáo nhận định.

Nhiều nguồn tin trước đó cho hay, cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz bị các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ thả bom xuyên boongke cỡ lớn, trong khi tổ hợp Isfahan bị tập kích bởi hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk.