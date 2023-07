Chỉ huy Ukraine nêu lý do xe tăng Pháp khó xuyên thủng phòng tuyến Nga

Một xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của quân đội Pháp (Ảnh: Wikimedia).

AFP ngày 2/7 dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn quân đội Ukraine có mật danh "Spartanets" bày tỏ lo ngại về xe tăng AMX-10 RC, cho rằng đây không phải là vũ khí phù hợp để tấn công vào phòng tuyến của Nga.

Chỉ huy này giải thích rằng lớp giáp trên xe tăng Pháp quá mỏng và dễ dàng bị đạn pháo và các vũ khí khác xuyên thủng.

Hồi tháng 1, văn phòng tổng thống Pháp tuyên bố, nước này sẽ trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên viện trợ xe tăng cho Ukraine trong chiến sự với Nga, với chiếc AMX-10RC. Sau đó, các nước đồng minh NATO khác như Anh, Đức và Mỹ cũng công bố viện trợ xe tăng cho Ukraine.

Theo Forbes, AMX-10RC dù được gọi là xe tăng hạng nhẹ, nhưng thực chất là một phương tiện bọc thép vì nó di chuyển bằng 6 lốp xe, không phải bằng bánh xích. Nó được trang bị súng cỡ nòng 105mm và phần thân trông giống xe tăng.

Sau khi Pháp công bố viện trợ xe tăng AMX-10RC, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov gọi đây là "súng trường bắn tỉa tốc độ cao" với kỳ vọng rằng vũ khí này sẽ giúp phía Kiev di chuyển nhanh hơn, chiến đấu thông minh hơn và khai thác những khoảng trống trong phòng tuyến của Nga.

Trong quân đội Pháp, những chiếc AMX-10RC với kíp 4 người được trang bị cho các đơn vị trinh sát. Nhiệm vụ của vũ khí này là đi trước lực lượng xe tăng và bộ binh chủ lực, xác định vị trí của đối thủ và tấn công bất ngờ. Bản chất của hoạt động này là tìm ra điểm mạnh nhất và yếu nhất trên phòng tuyến của đối thủ.

Tuy nhiên, theo ông Spartanets, thực tế trên chiến trường đã không như Ukraine mong đợi. Chỉ huy Ukraine cho biết, trong một đợt tiến công, một kíp lái gồm 4 người đã thiệt mạng vì lớp giáp mỏng của xe tăng, vốn có thể dễ dàng bị vũ khí Nga xuyên thủng.

"Thật không may, đã có một trường hợp kíp điều khiển thiệt mạng trong xe. Sau khi xe bị pháo kích và một quả đạn phát nổ gần phương tiện, các mảnh vỡ xuyên qua phần giáp", chỉ huy Ukraine cho biết.

Theo ông Spartanets, AMX-10 RC sở hữu hỏa lực tốt, thiết bị quan sát tốt, nhưng vì lớp giáp quá mỏng nên việc sử dụng vũ khí này trên tiền tuyến là không thực tế và không cần thiết vì nó gây ra rủi ro quá lớn cho kíp lái.

Ngoài ra, chỉ huy Ukraine nói thêm rằng những chiếc AMX-10 RC cũng đã gặp phải sự cố với phần hộp số, có thể là do chúng được sử dụng trên những con đường đất. Ông cho biết quân đội của Kiev đã được huấn luyện một tháng ở Pháp và khoảng thời gian này là không đủ để thành thạo việc vận hành vũ khí.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chiến dịch phản công mở màn vào tháng qua, Ukraine đã thiệt hại hàng chục phương tiện bọc thép do phương Tây viện trợ, bao gồm cả xe tăng Leopard và AMX-10 RC do Đức sản xuất. New York Times tuần trước đưa tin, 17/113 thiết giáp chiến đấu Bradley do Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị hỏng hoặc bị phá hủy.