Cặp đôi Anh lần thứ 2 trúng số độc đắc

Cặp đôi trúng giải 1 triệu bảng Anh (1,34 triệu USD) (Ảnh: X).

Ông Richard Davies, 49 tuổi, và vợ là bà Faye Stevenson-Davies, 43 tuổi, đã trúng giải trong kỳ quay số Lotto Anh ngày 26/11. Trước đó, họ đã trúng giải độc đắc khoảng 1,34 triệu USD vào tháng 6/2018.

Ước tính, cặp đôi này đã vượt qua xác suất lên tới hơn 1/24.000 tỷ để trúng độc đắc 2 lần trong cùng một giải xổ số.

“Chúng tôi biết cơ hội điều đó xảy ra lần nữa là vô cùng khó tin, nhưng chúng tôi là bằng chứng rằng nếu bạn tin, mọi thứ đều có thể", bà Stevenson-Davies nói với đài BBC.

Trong lần trúng giải mới này, cặp vợ chồng đã khớp 5 số chính và số Bonus Ball trong kỳ quay Lotto.

“Điều đó đến với chúng tôi qua một chuỗi 4 kỳ quay Lotto liên tiếp. Khi bạn khớp 2 số trong kỳ quay Lotto, bạn tự động thắng một vé Lucky Dip cho trò chơi tiếp theo và điều đó đã xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi khớp 2 số và nhận được một vé Lucky Dip miễn phí từ một kỳ quay, đưa chúng tôi vào kỳ quay tiếp theo và cứ như vậy cho tới kỳ quay trúng giải vào ngày 26/11", ông Davies nói.

Khoản tiền trúng số mới nhất này có thể sẽ không thay đổi lối sống của cặp đôi, vốn cho tới nay tập trung vào phục vụ cộng đồng ở Wales.

Ông Davies, từng là thợ cắt tóc, hiện làm người giao hàng và còn tham gia tình nguyện tại một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở Cardiff. Vợ ông điều hành phòng tư vấn riêng và cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần cho các tổ chức địa phương.

“Mọi người cứ hỏi chúng tôi sẽ làm gì trong tương lai, và thật sự hiện tại chúng tôi chưa có ý tưởng gì”, bà Stevenson-Davies nói với kênh truyền hình Sky News.

Bà cho biết khi họ trúng số lần đầu tiên, họ đã tặng xe hơi cho người khác, quyên góp một chiếc xe buýt nhỏ cho đội bóng địa phương và giúp đỡ gia đình cùng bạn bè.

“Lúc đó mọi thứ đều mới mẻ và thật tuyệt khi có thể tạo nên sự khác biệt. Lần này thì ai biết được? Chúng tôi chỉ định tận hưởng khoảnh khắc và từ từ suy nghĩ", bà cho hay.