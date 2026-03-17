Cao ủy EU sẽ thăm Việt Nam để thúc đẩy đầu tư từ châu Âu

Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế EU Jozef Síkela (Ảnh: EC).

Từ ngày 23 đến 25/3, Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela sẽ thăm Hà Nội nhằm tăng cường đầu tư của EU vào Việt Nam, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu do EU khởi xướng.

Nhân dịp này, Cao ủy Síkela cũng sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư EU-Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24/3.

Trước thềm chuyến thăm, Cao ủy Ủy viên Síkela cho biết: “Việt Nam là một quốc gia đầy tham vọng với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, dân số trẻ và tiềm năng to lớn. Chúng ta cùng nhau mong muốn tạo ra những cơ hội kinh tế mới cho giới trẻ và xây dựng một nền kinh tế bền vững hơn thông qua đầu tư vào năng lượng sạch và hệ thống giao thông hiện đại. Với Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, chúng tôi đang đưa các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu đến Việt Nam để biến tham vọng này thành những dự án cụ thể, tạo việc làm và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của đất nước".

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư EU-Việt Nam, Cao ủy cùng với khu vực tư nhân châu Âu sẽ công bố các khoản đầu tư mới của EU vào Việt Nam.

Diễn đàn sẽ tập trung vào năng lượng sạch và giao thông bền vững, 2 lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu tại Việt Nam. Những lĩnh vực này cũng góp phần hỗ trợ các nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) mà EU là một trong những bên đồng dẫn dắt.

Diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế số và bền vững với tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ. Sự kiện sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách cấp cao của EU và Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác khác, nhằm mở ra các cơ hội mới cho thương mại và đầu tư, giới thiệu các dự án cụ thể và xây dựng các quan hệ đối tác kinh doanh lâu dài.

Chuyến thăm sẽ được triển khai theo cách tiếp cận “Nhóm châu Âu”: cùng với Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer, Cao ủy Síkela sẽ dẫn đầu một phái đoàn các doanh nghiệp châu Âu tới tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông bền vững.

Trong chuyến thăm này, Cao ủy cũng sẽ đưa ra một số thông báo quan trọng và gặp gỡ các đại diện cấp cao của Chính phủ Việt Nam.