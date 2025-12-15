Cảnh tượng như “vùng chiến sự” trong vụ xả súng ở bãi biển Australia

Nhân viên y tế tại hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi (Ảnh: ABC News).

Chiều tối 14/12, tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia, hơn 1.000 người tận hưởng một lễ hội: trẻ em chạy nhảy, đám đông chen chúc qua lại giữa các xe bán đồ ăn, và nhiều người thưởng thức các tiết mục biểu diễn trực tiếp trong lúc tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày. Bất ngờ, tiếng súng vang lên lúc gần 19h.

Từ một cây cầu đi bộ nhỏ, chỉ cách khu vui chơi trẻ em vài mét, các tay súng nổ súng vào đám đông. Một chiếc xe chứa đầy bom tự chế đậu gần đó, nhưng các thiết bị này đã không phát nổ.

Một nhân chứng có tên Barry mô tả cảnh tượng đám đông bắt đầu la hét và chạy tán loạn qua công viên để thoát khỏi vụ tấn công. “Đó là sự hỗn loạn và hoảng loạn tột độ”, ông nói.

Vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ xả súng chết chóc nhất tại Australia kể từ năm 1996.

Cô Kaitlin Davidson, y tá 28 tuổi, cho biết cô đã chứng kiến vụ tấn công diễn ra từ cửa sổ căn hộ tầng trệt của mình, ngay bên kia đường đối diện.

“Chúng cứ liên tục thay băng đạn. Chúng có một lượng đạn dược khổng lồ và nhiều khẩu súng”, cô kể lại.

Hai nghi phạm được cảnh sát xác định là một người đàn ông 50 tuổi và con trai 24 tuổi của ông ta. Hai nghi phạm đã nổ súng tấn công vào đám đông tại sự kiện đánh dấu đêm đầu tiên của lễ Hanukkah của người Do Thái.

Ngay khi các tay súng dường như đã bị khống chế, cô Davidson cho biết, cô chạy tới hỗ trợ, trong lúc cảnh sát đang bận bảo đảm rằng các tay súng không còn gây nguy hiểm.

Cô nói thêm, xe cứu thương gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vì mọi người đã bỏ lại xe tại ngã tư để chạy trốn.

Một nữ cảnh sát đã bị bắn trúng áo giáp chống đạn. Davidson cho biết cô đã tháo áo giáp đó ra để chắc chắn viên cảnh sát không bị thương nặng.

Khi sang phía bên kia cây cầu, nơi xảy ra vụ xả súng, cô vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng ở đó. “Đó giống như một chiến trường”, cô nói.

Cô đã sơ cứu cho hơn 10 người bị thương do trúng đạn ở chân, mông hoặc vai. Cô cho biết thêm, ít nhất một người bị bắn vào lưng, dường như trong lúc đang chạy trốn.

Vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng (Ảnh: AFP).

Cảnh hoảng loạn trên bãi biển trong vụ nổ súng ở Australia (Video: AP)

David Smith, 25 tuổi, là tình nguyện viên của Community Health Support, một tổ chức Do Thái hỗ trợ y tế khẩn cấp. Là người sinh ra và lớn lên tại bãi biển Bondi, anh cho biết mình đã được tổ chức cử tới hiện trường vụ xả súng.

Anh hỗ trợ từ nạn nhân này sang nạn nhân khác, đánh giá mức độ thương tích và gắn thẻ theo mức độ ưu tiên y tế, màu đỏ cho những trường hợp khẩn cấp nhất, trong đó có hơn 20 nạn nhân.

Anh nhớ lại cảnh mọi người la hét, trẻ em tìm kiếm cha mẹ, trong khi một số người bị thương bật khóc tuyệt vọng rằng họ chẳng làm gì để đáng phải chịu điều này.

Smith cho biết anh quen biết 3 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương hiện vẫn nằm viện.

Bi kịch càng trở nên khó tin hơn khi bãi biển xinh đẹp này vốn là nơi quen thuộc cho các sinh hoạt hàng ngày của anh. Anh ngậm ngùi: “Đây là nơi tôi chạy bộ buổi sáng, đây là nơi tôi bơi vào buổi chiều”.